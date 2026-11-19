“택시비 7000원인데 5만2000원 냈다” 밤 10시 전화한 기사…치킨 쿠폰도 거절 [사연잇슈]

택시기사, 차액 4만 5000원 송금

감사 표시로 보낸 치킨 쿠폰 사양

“당연히 할 일 했을 뿐”

택시 요금보다 훨씬 많은 돈을 실수로 건넨 승객에게 먼저 연락해 차액을 돌려준 택시기사의 사연이 전해져 훈훈함을 주고 있다. 스레드(@deepsea919) 캡처

택시 자료사진. 위 사진은 기사와 직접적인 관련 없음. 123rf

택시 요금보다 훨씬 많은 돈을 실수로 건넨 승객에게 먼저 연락해 차액을 돌려준 택시기사의 사연이 전해져 훈훈함을 주고 있다.17일 소셜미디어 스레드에 자신을 현직 소방관이라고 소개하고 있는 남성 A씨는 전날 아내가 택시를 이용한 뒤 겪은 일을 전했다.A씨는 “어제 아내가 콜을 불러 택시를 탔는데 요금이 7000원이 나왔다. 아내는 5만 2000원을 내고 택시에서 내렸다. 5000원짜리를 낸다는 게 그만 5만원짜리를 낸 것”이라고 운을 뗐다.그는 “아내는 그 사실도 모르고 있었다. 밤 10시에 낯선 번호로 전화가 걸려오기 전까지는”라면서 택시기사로부터 전화를 받았다고 밝혔다.기사는 요금을 잘못 받은 상황을 설명한 뒤 A씨 아내에게 계좌번호를 물었다. 이후 실제 택시 요금 7000원을 제외한 4만 5000원이 입금됐다.승객이 먼저 연락해 환불을 요청하기도 전에 기사가 직접 연락해 돈을 돌려준 것이다.A씨는 “그냥 넘어가는 건 도리가 아닌 것 같아 오늘 아침에 기사님 번호로 통닭 쿠폰을 보냈다. 기사님은 할 일을 한 것이라며 거절했다. 거듭 받아주십사 말해도 소용없었다”면서 “되려 아내를 생각하는 내 마음이 아름답다며 칭찬했다”고 밝혔다.그는 “정작 아름다운 사람은 따로 있는데”라고 덧붙였다.A씨는 실제 기사와 주고받은 메시지 내용을 캡처해 공개했고, 기사는 A씨의 선물에 “마음만 받겠다”, “항상 가정에 좋은 일과 행복이 가득하시길 기원한다”, “저는 받은 것보다 아내분 생각하는 마음이 아름다워 더 행복하다”라고 답했다.해당 사연에는 370여개의 댓글이 달렸다. 누리꾼들은 “밤 10시에 직접 연락해서 돈을 돌려주셨다는 게 대단하다”, “당연한 일이라고 생각하고 선물까지 거절하는 모습이 멋지다”, “기사님도 남편분도 참 좋은 분들”, “이런 분들이 있어 아직 세상은 살 만하다”라며 감동을 표했다.이보희 기자