[속보]“채팅앱서 만난 초등생 성폭행”…강남 유명 학원장 긴급체포
서울 강남 소재 학원 원장이 채팅 앱에서 만난 초등학생을 숙박업소로 불러 성폭행한 혐의로 경찰에 긴급체포됐다.
18일 서울 서초경찰서는 간음목적유인, 미성년자 의제강간, 아동복지법 위반(성학대), 실종아동법 위반 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대한 구속영장을 신청했다.
A씨는 일주일 전 대화 앱으로 알게 된 초등학생 B양을 지난 17일 서울 서초구 한 공유숙박업체 숙소로 불러내 술을 마시게 하고 성폭행한 혐의를 받는다.
경찰은 B양이 가출한 뒤 연락이 되지 않는다는 부모의 실종 신고를 받고 위치를 추적해 숙소를 찾아갔다.
A씨가 숙소 문을 열지 않자 경찰은 강제로 문을 열고 A씨를 붙잡아 인근 파출소로 데려가 조사했다.
경찰은 A씨가 직접 택시를 불러 피해 학생을 숙소로 오게 한 뒤 성범죄를 저지른 정황을 파악하고 긴급체포했다.
A씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
이보희 기자
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