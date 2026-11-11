“김여정, 스스로 공주라 생각하나…말도 안 섞더라” 탈북 외교관 폭로

김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장. 2020.3.4 연합뉴스 자료사진

리일규 전 쿠바 주재 북한대사관 참사가 김여정 노동당 총무부장과 마주쳤던 일화를 한 유튜브 채널에서 공개했다. 유튜브 ‘북에서온서현경’

김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 총무부장이 자신을 ‘공주’처럼 여기는 듯한 태도를 보였다는 전직 북한 외교관의 증언이 나왔다. 북한 외교관들이 외교 행낭을 이용해 밀수에 나서는 등 개인적인 이익을 챙긴다는 주장도 제기됐다.10일 유튜브 채널 ‘북한에서온서현경’ 등에 따르면 2023년 탈북한 리일규 전 쿠바 주재 북한대사관 참사는 지난 7일 공개된 영상에서 2018년 평양에서 김여정을 마주쳤던 경험을 털어놨다.리 전 참사는 2018년 11월 미겔 디아스카넬 당시 쿠바 국가평의회 의장이 북한을 방문했을 때 평양 공항에서 김여정을 목격했다고 밝혔다.당시 리 전 참사는 쿠바 측 방북 행사 실무를 맡고 있었으며, 김여정은 공항의 안전 상태와 경호 인력 배치 등을 점검하기 위해 현장에 나와 있었다고 설명했다.그는 “김여정이 나한테 말을 안 섞더라”며 “본인은 스스로를 ‘공주’라고 생각했을 테니 나 같은 ‘쌍놈’에게 말을 섞을 리가 없었다”고 말했다.이어 “나 역시 굳이 먼저 말을 섞을 이유가 전혀 없었다”며 “내가 상대해야 할 최고 존엄은 오직 김정은이었고, 그 밑의 인물들은 애초에 급이 맞지 않아 상대할 가치를 느끼지 않았다”고 덧붙였다.김여정의 최근 대외 담화에 대해서도 비판을 이어갔다.리 전 참사는 “요즘 담화 나오는 거 봤느냐”며 “철면피”라고 지적했다. 특히 지뢰 폭발 관련 담화를 거론하며 “단 한 문장도 팩트나 과학적으로 입증하는 자료가 없다”고 주장했다.북한 외교관들의 부패 실태에 대한 폭로도 나왔다.리 전 참사는 북한 외교관들이 국가를 위한 공식 업무보다 개인적인 수입을 얻는 일에 더 적극적이라고 주장했다.그는 “북한 외교관들이 국가를 위해 공식적으로 해야 하는 일들은 대개 하기 싫어하지만, 개인적으로 돈이 되는 일을 할 때는 밤 2~3시인 줄도 모른 채 열심히 움직인다”고 말했다.대표적인 사례로는 외교 행낭을 이용한 밀수를 꼽았다.1961년 체결된 ‘외교관계에 관한 비엔나 협약’에 따르면 외교 행낭은 원칙적으로 개봉하거나 억류할 수 없다. 북한 외교관들이 이러한 외교적 특권을 악용해 각종 물품을 밀반출입한다는 것이 리 전 참사의 주장이다.그는 “밀수품을 외교 행낭에 챙겨 국경을 넘을 때, 관광객이나 현지 세관원들이 그 짐을 이상한 눈길로 바라볼 때가 외교관으로서 가장 비참한 순간”이라고 회상했다.북한 당국이 선전하는 평양 주민들의 생활 수준도 실제와는 차이가 크다고 주장했다.리 전 참사는 “평양시 주민이 약 200만명 정도 되는데, 그 안에서도 일주일에 고기를 세 번 이상 제대로 먹을 수 있는 집은 1만 세대도 채 되지 않을 것”이라고 말했다.이어 일부 특권층을 제외하면 대다수 평양 주민의 생활은 지방 주민들과 크게 다르지 않다고 설명했다.한국 생활에 대한 만족도를 묻는 질문에는 “100점 만점에 120점”이라고 답했다.리 전 참사는 1999년 북한 외무성에 들어가 쿠바에서 약 8년간 근무했다. 2013년 북한 화물선 청천강호가 무기를 싣고 가다 파나마 당국에 억류됐을 당시 교섭에 관여했으며, 2023년 11월 가족과 함께 한국으로 망명했다.김유민 기자