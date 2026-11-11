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“김여정, 스스로 공주라 생각하나…말도 안 섞더라” 탈북 외교관 폭로

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 11 11 15:58 수정 2026 11 11 15:58
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김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장. 2020.3.4 연합뉴스 자료사진
김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장. 2020.3.4 연합뉴스 자료사진


김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 총무부장이 자신을 ‘공주’처럼 여기는 듯한 태도를 보였다는 전직 북한 외교관의 증언이 나왔다. 북한 외교관들이 외교 행낭을 이용해 밀수에 나서는 등 개인적인 이익을 챙긴다는 주장도 제기됐다.

10일 유튜브 채널 ‘북한에서온서현경’ 등에 따르면 2023년 탈북한 리일규 전 쿠바 주재 북한대사관 참사는 지난 7일 공개된 영상에서 2018년 평양에서 김여정을 마주쳤던 경험을 털어놨다.

리 전 참사는 2018년 11월 미겔 디아스카넬 당시 쿠바 국가평의회 의장이 북한을 방문했을 때 평양 공항에서 김여정을 목격했다고 밝혔다.

당시 리 전 참사는 쿠바 측 방북 행사 실무를 맡고 있었으며, 김여정은 공항의 안전 상태와 경호 인력 배치 등을 점검하기 위해 현장에 나와 있었다고 설명했다.

그는 “김여정이 나한테 말을 안 섞더라”며 “본인은 스스로를 ‘공주’라고 생각했을 테니 나 같은 ‘쌍놈’에게 말을 섞을 리가 없었다”고 말했다.

이어 “나 역시 굳이 먼저 말을 섞을 이유가 전혀 없었다”며 “내가 상대해야 할 최고 존엄은 오직 김정은이었고, 그 밑의 인물들은 애초에 급이 맞지 않아 상대할 가치를 느끼지 않았다”고 덧붙였다.

김여정의 최근 대외 담화에 대해서도 비판을 이어갔다.

리 전 참사는 “요즘 담화 나오는 거 봤느냐”며 “철면피”라고 지적했다. 특히 지뢰 폭발 관련 담화를 거론하며 “단 한 문장도 팩트나 과학적으로 입증하는 자료가 없다”고 주장했다.

리일규 전 쿠바 주재 북한대사관 참사가 김여정 노동당 총무부장과 마주쳤던 일화를 한 유튜브 채널에서 공개했다. 유튜브 ‘북에서온서현경’
리일규 전 쿠바 주재 북한대사관 참사가 김여정 노동당 총무부장과 마주쳤던 일화를 한 유튜브 채널에서 공개했다. 유튜브 ‘북에서온서현경’


북한 외교관들의 부패 실태에 대한 폭로도 나왔다.

리 전 참사는 북한 외교관들이 국가를 위한 공식 업무보다 개인적인 수입을 얻는 일에 더 적극적이라고 주장했다.

그는 “북한 외교관들이 국가를 위해 공식적으로 해야 하는 일들은 대개 하기 싫어하지만, 개인적으로 돈이 되는 일을 할 때는 밤 2~3시인 줄도 모른 채 열심히 움직인다”고 말했다.

대표적인 사례로는 외교 행낭을 이용한 밀수를 꼽았다.

1961년 체결된 ‘외교관계에 관한 비엔나 협약’에 따르면 외교 행낭은 원칙적으로 개봉하거나 억류할 수 없다. 북한 외교관들이 이러한 외교적 특권을 악용해 각종 물품을 밀반출입한다는 것이 리 전 참사의 주장이다.

그는 “밀수품을 외교 행낭에 챙겨 국경을 넘을 때, 관광객이나 현지 세관원들이 그 짐을 이상한 눈길로 바라볼 때가 외교관으로서 가장 비참한 순간”이라고 회상했다.

북한 당국이 선전하는 평양 주민들의 생활 수준도 실제와는 차이가 크다고 주장했다.

리 전 참사는 “평양시 주민이 약 200만명 정도 되는데, 그 안에서도 일주일에 고기를 세 번 이상 제대로 먹을 수 있는 집은 1만 세대도 채 되지 않을 것”이라고 말했다.

이어 일부 특권층을 제외하면 대다수 평양 주민의 생활은 지방 주민들과 크게 다르지 않다고 설명했다.

한국 생활에 대한 만족도를 묻는 질문에는 “100점 만점에 120점”이라고 답했다.

리 전 참사는 1999년 북한 외무성에 들어가 쿠바에서 약 8년간 근무했다. 2013년 북한 화물선 청천강호가 무기를 싣고 가다 파나마 당국에 억류됐을 당시 교섭에 관여했으며, 2023년 11월 가족과 함께 한국으로 망명했다.

김유민 기자
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