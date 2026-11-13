“저 신입은 또 회식 안 가?” 요즘 세대, 술 안 마신다더니…주류업계 안타까운 상황 [돋보기]

맥주 소주 자료사진. 아이클릭아트

회식 자료사진. 아이클릭아트

술 자료사진. 아이클릭아트

음주를 즐기지 않는 젊은 세대가 늘어나면서 국내 주류 출고량이 감소하고 있는 가운데 하이트진로가 4년 만에 희망퇴직을 실시한다. 2022년 이후 4년 만의 결정이다.지난 11일 이데일리에 따르면 하이트진로는 이날부터 오는 25일까지 15년 이상 근속한 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다. 신청은 자발적으로 이뤄지며, 회사는 접수된 신청을 심사해 최종 대상자를 결정할 방침이다.위로금은 근속 기간에 따라 차등 지급한다. 15년 이상 20년 미만 근속자에게는 20개월분, 20년 이상 근속자에게는 36개월분을 지급한다. 퇴직금은 별도다. 퇴직 이후에도 주요 복지 프로그램을 지원할 계획이다.하이트진로의 희망퇴직은 2022년 이후 4년 만이다. 당시에도 15년 이상 근속 직원을 대상으로 신청을 받았으며, 위로금은 통상임금 기준 15년 이상 20년 미만 근속자에게 34개월분, 20년 이상 근속자에게 40개월분을 지급하는 조건이었다. 퇴직 후 1년간 대학생 자녀 학자금과 최대 5억원의 창업지원대출도 지원했다.회사는 이번 조치의 배경으로 국내 주류시장 성장 정체와 소비환경 변화를 들었다. 대내외 경영 불확실성이 커지는 가운데 경영개선 활동을 통해 수익 기반을 안정화하고 미래 경쟁력을 강화하겠다는 것이다.최근 국세청 국세통계포털(TASIS)에 따르면 지난해 국내 주류 출고량은 298만 8000㎘로 나타났다.국내 주류 출고량이 300만㎘를 밑돈 것은 국제통화기금(IMF) 외환위기 시절인 1998년(292만 2000㎘) 이후 27년 만이다. 10년 전인 2015년(380만 4000㎘)과 비교하면 21.5% 감소했다.주종별로 살펴보면 가장 많이 팔리는 맥주의 감소 폭이 컸다. 맥주는 지난해 출고량이 151만 9000㎘로, 2022년 이후 3년간(169만 8000㎘→168만 7000㎘→163만 7000㎘→151만 9000㎘) 감소했다.희석식 소주도 80만㎘ 아래로 내려갔다. 소주 출고량은 2022년 86만 2000㎘에서 2023년 84만 4000㎘, 2024년 81만 6000㎘, 2025년 79만 3000㎘로 줄었다.탁주도 고객들의 선택을 받지 못했다. 탁주 출고량은 2020년 38만㎘에서 2021년 36만 3000㎘로 감소한 뒤 지난해 31만 8000㎘까지 내려왔다.대중적인 술로 꼽히는 맥주, 소주, 막걸리가 동시에 줄면서 국내 술 소비 자체가 줄어드는 흐름이 뚜렷해졌다.주류 시장의 변화 배경에는 술을 대하는 젊은 세대의 달라진 인식도 영향을 미친 것으로 보인다.채용 플랫폼 진학사 캐치가 지난 7월 27일부터 31일까지 Z세대(1997년~2011년에 태어난 세대) 구직자 1347명을 대상으로 음주 문화를 조사한 결과, 응답자의 42%가 평소 술을 ‘전혀 마시지 않는다’고 답했다. 월 1~2회 마신다는 응답은 24%, 2~3개월에 한 번 이하는 20%였고 주 1회 이상 마신다는 응답은 14%에 그쳤다.술을 마시는 사람들도 과음과는 거리를 뒀다. 음주자의 63%는 평소 술자리에서 ‘적당히 취기만 느끼는 정도’로 마신다고 답했고 29%는 ‘가볍게 입만 댄다’고 했다. ‘완전히 취할 때까지 즐긴다’는 응답은 8%에 불과했다.술자리 빈도 역시 줄었다. 음주자 가운데 59%는 예전보다 술자리가 줄었다고 답했다. ‘비슷하다’는 32%, ‘늘었다’는 9%로 음주자 10명 중 6명가량이 이전보다 술자리를 줄인 셈이다.그렇다면 Z세대는 왜 술을 멀리하고 있을까. 가장 큰 이유는 건강보다는 개인의 취향이 컸다. 술을 줄이거나 마시지 않는 이유로 ‘술을 좋아하지 않아서’라는 응답이 53%로 절반을 넘었다. 건강·체중 관리가 19%, 숙취·다음 날 컨디션 관리가 16%, 비용 부담은 6%였다.김민지 기자