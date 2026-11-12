수능 강사 이도 “무책임했다”, 자필 사과…기자들에 ‘하이에나 떼들’ 최민희, 명예훼손 혐의 고발 [주간사건일지]

온라인 교육 플랫폼 ‘이투스’의 사회탐구 강사인 이도(왼쪽)가 수능을 3주 앞두고 강의 중단을 선언한 뒤 예능 프로그램에 출연한 것에 대해 사과했다. 자료 : 이도 인스타그램

더불어민주당 최민희 의원. 2025.10.20 연합뉴스

아랍에미리트연합(UAE) 소재 생명공학 연구소 최고경영자로 재직 중인 황우석 박사. UAE 바이오테크 페이스북 영상 캡처

추미애 경기도지사. 경기도 제공

2027 대학수학능력시험(수능)을 불과 3주 앞두고 돌연 ‘건강 문제’를 이유로 강의 중단을 선언한 뒤 예능 프로그램에 출연해 수강생들에게 비판받았던 사회탐구 강사 이도가 결국 자필 편지를 통해 사과했다. 최민희 더불어민주당 최고위원이 국회에서 취재 중인 기자들을 ‘하이에나 떼들’이라고 표현한 것과 관련해 명예훼손 혐의로 경찰에 고발됐다. 서울동부지방공소청이 최근 추미애 경기지사 아들 서모씨를 출국 금지하고 ‘군 휴가 미복귀 의혹’ 수사를 재개한 것으로 전해졌다. 줄기세포 논문 조작으로 논란이 됐던 황우석 박사가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득해 한국 국적을 상실한 것으로 뒤늦게 알려졌다. 이번 주 발생한 크고 작은 사건을 정리한다.올해 대학수학능력시험을 3주 앞두고 건강상의 이유로 강의를 중단한 사회탐구영역 강사 이도가 최근 넷플릭스 예능 참석과 개인 유튜브 채널 개설을 둘러싼 논란과 관련해 결국 고개를 숙였다.이 강사는 지난 10일 인스타그램에 자필 사과문을 올리고 “올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해준 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.그는 “가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다”며 “변명의 여지가 없는 제 잘못”이라고 고개를 숙였다.이어 “무엇보다 저는 무책임했다”며 “몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었지만 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘고, 강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상황에서 다른 활동(방송·유튜브)을 먼저 챙겼다”고 했다.그러면서 “앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때만 약속드리겠다”며 “건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다”고 말했다.이 강사는 이미 출연을 확정한 방송 프로그램의 경우 계약상의 문제로 자신의 출연분이 방영될 수 있다고 언급했다.이 강사는 이투스의 강의 페이지에도 공지문을 올려 “각막 손상에 따른 시력 저하와 저혈압으로 인한 실신을 겪었다”며 “매주 강의를 촬영하고 교재를 집필하는 일을 꾸준히 이어가기에는 어려움이 있었지만, 강의 지연과 중단에 대한 책임이 달라지는 것은 아니다”라고 밝혔다.교육기업 ‘이투스에듀’의 온라인 강의 플랫폼 ‘이투스’의 사회탐구 강사로 활동해 온 이 강사는 수능을 불과 3주 앞둔 지난달 29일 자필 편지를 통해 “건강상의 이유로 남은 강의를 진행하지 못하게 됐다”고 밝혔다.하지만 그는 방영 예정인 넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜 : 데드 어게인’ 출연을 확정하고, 지난 5일 열린 제작발표회에 모습을 드러냈다. 이에 그의 강의 업로드를 기다리던 수강생들의 비판을 받았다.최민희 더불어민주당 최고위원이 국회에서 취재 중인 기자들을 ‘하이에나 떼들’이라고 표현한 것과 관련해 명예훼손 혐의로 경찰에 고발됐다.연합뉴스에 따르면 이종배 국민의힘 전 서울시의원은 지난 12일 오전 국민신문고를 통해 서울경찰청에 최 최고위원을 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발했다고 밝혔다.이 전 시의원은 “최 최고위원은 지난 5일 지역구 당원 등 400여명이 참여한 카카오톡 대화방에 국회에서 민주당 의원총회를 취재 중인 사진·영상 기자들을 찍은 사진을 올리며 ‘하이에나 떼들’, ‘어떻게든 이간(離間) 영상 찍으려 저러고 있다’고 적었다”고 했다.이어 “당시 기자들이 단지 의원총회를 취재했다는 이유로 ‘이간 영상을 찍으려 한다’는 주장은 아무런 근거가 없는 허위사실”이라며 “‘하이에나 떼들’이라는 표현은 기자들을 비방할 목적이 드러난 것”이라고 지적했다.그러면서 “기자들에게 ‘하이에나 떼들’이라고 표현한 것은 평소 언론에 대한 인식 수준을 보여주는 비열한 작태로, 입으로는 민주주의를 말하지만 자신들에게 불편한 언론에 재갈을 물리려 하고 경멸과 조롱을 퍼붓는 그 위선과 이중성에 경악을 금할 수 없다”고 비판했다.이 전 시의원은 “최 최고위원이 과거에도 자신에게 불리한 보도를 문제 삼아 언론사 관계자를 퇴장시키거나 취재 과정에서 기자들과 충돌한 사례가 있다”고 지적했다. 그러면서 수사기관의 처벌을 비롯해 국회 차원의 징계와 민주당의 재발 방지 대책을 요구했다.황우석 전 서울대 교수가 UAE 국적을 취득하면서 대한민국 국적을 상실했다.지난 9일 법무부에 따르면 청주출입국·외국인사무소는 지난 8월 13일 관보를 통해 “충남 부여군을 등록기준지로 둔 1953년생 황우석씨가 올해 4월 9일 UAE 국적을 취득해 한국 국적을 상실했다”고 했다. 국적법에 따라 외국 국적을 취득하면 한국 국적은 자동으로 상실된다.서울대 수의학과 교수였던 황 박사는 체세포 동물 복제의 권위자로 소·돼지·개 등을 복제하는 데 성공했다. 그는 2004년 인간 배아 복제에 성공했다는 논문을 ‘사이언스’에 발표했다가 세포 사진을 조작한 사실이 발각됐다. 이후 2006년 서울대 교수직에서 파면됐고 같은 해 제1호 최고과학자 지위가 철회됐다.한편, 황 박사는 2016년 UAE 공주의 죽은 반려견을 복제해 준 것을 계기로 UAE에서 동물 복제 연구를 하고 있다.황 박사 측은 “차 한잔하자는 연락을 받고 찾아뵈었는데 제게 국적을 부여하는 서프라이즈 세리머니(깜짝 의식)였다”면서 “한국 국적 회복 신청을 했고, 법무부 심사 결과를 기다리고 있다”고 언론을 통해 밝혔다.공소청이 군 휴가 특혜 의혹을 재수사하기 위해 추미애 경기도지사 아들을 출국금지했다.지난 10일 연합뉴스에 따르면 서울동부지방공소청은 추 지사 아들 서모씨가 지난주 입국한 사실을 확인하고 기소중지 상태였던 사건을 재기했다. 재기란 기소중지 처분 등을 이유로 보류됐던 사건 수사를 다시 시작하는 조처다.이는 당분간 검사가 수사를 이어갈 수 있게 한 개정 형사소송법과 공소청법의 경과 조치에 따른 것이다. 지난달 2일 검찰청 폐지로 검사의 직접 수사권도 사라졌으나, 공소시효가 임박했거나 계속 수사가 불가피한 경우는 최대 90일 유예기간을 뒀다.서씨가 군 복무 당시 특혜를 받았다는 의혹이 처음 제기된 건 2019년이다. 당시 자유한국당(현 국민의힘)은 서씨가 군 복무 기간 추 지사의 보좌관에게 연락해 종료된 병가를 연장했다는 의혹을 제기했다.추 지사는 의혹을 전면 부인했으나 고발장이 접수돼 당시 서울동부지검이 직접 수사에 나섰다. 동부지검은 2020년 9월 서씨와 추 지사를 불기소 처분했다. 군 휴가 신청·사용 과정에서 위계나 외압이 있었다고 보기 어렵다는 결론이었다.그로부터 2년여 뒤 동부지검은 대검찰청의 명령으로 재수사에 나섰으나 서씨의 출국으로 사건을 마무리하지 못했다. 결국 2024년 9월 서씨에 대해 기소중지 처분을 내리고, 출입국 당국에 입국 시 통보 및 출국금지 조치를 요청했다.문경근 기자