[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 14일
입력 2026 11 13 01:26 수정 2026 11 13 01:26
쥐
36년생 : 기다림이 행운을 가져온다.
48년생 : 운기가 왕성해 재물 이득이 있다.
60년생 : 기분 전환이 필요한 때다.
72년생 : 부부간에 사랑을 확인하라.
84년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.
96년생 : 쉬어가는 것도 필요하다.
소
37년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
49년생 : 작은 것에 만족하는 것이 좋다.
61년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.
73년생 : 부모님께 안부 전화를 드려라.
85년생 : 쉽게 생각하다 지출이 과해진다.
97년생 : 씀씀이를 조심하라.
호랑이
38년생 : 문제가 생겨도 동요하지 마라.
50년생 : 주변의 충고를 받아들여라.
62년생 : 중요한 일이 아니면 내일로 미루어라.
74년생 : 이득이 넘치니 힘껏 실천하라.
86년생 : 일이 순조롭게 풀린다.
98년생 : 충고를 잘 들어라.
토끼
39년생 : 새로운 일은 천천히 시작하라.
51년생 : 방심하면 손해 보기 쉽다.
63년생 : 문서나 금전으로 소득이 있다.
75년생 : 작은 일에 매이지 말고 너그러워라.
87년생 : 일이 막힐수록 서두르지 마라.
99년생 : 조급함을 버려라.
용
40년생 : 가장 소중한 하루가 된다.
52년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
64년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.
76년생 : 재물은 들어오나 쌓이지 않는다.
88년생 : 너무 큰 기대는 하지 마라.
00년생 : 기대를 낮추면 편하다.
뱀
41년생 : 아직 시기상조이니 내일로 미루어라.
53년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.
65년생 : 이동운은 좋지 않다.
77년생 : 이득이 있는 하루다.
89년생 : 친구와 상의하는 것이 좋다.
01년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.
말
42년생 : 마음을 가다듬어라.
54년생 : 우정을 돈독히 하라.
66년생 : 부부간에 사랑을 확인하라.
78년생 : 자식으로 인한 행복이 있다.
90년생 : 대인관계에 힘써라.
02년생 : 친구를 소중히 하라.
양
43년생 : 바라던 일이 이루어진다.
55년생 : 우유부단한 성격을 버려라.
67년생 : 순리를 거스르면 되는 일이 없다.
79년생 : 신뢰를 얻어 만사형통이다.
91년생 : 문서와 금전 관계는 내일로 미루어라.
03년생 : 결정을 미루지 마라.
원숭이
44년생 : 곧은 것보다 유연함이 필요하다.
56년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.
68년생 : 친구와 어울리지 말고 일찍 귀가하라.
80년생 : 멀리 가면 사고가 날까 두렵다.
92년생 : 참는 자에게 복이 있다.
04년생 : 일찍 귀가하라.
닭
45년생 : 노력한 만큼 대가가 있다.
57년생 : 너무 친절한 사람을 조심하라.
69년생 : 운수대통이니 횡재운이 있다.
81년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
93년생 : 좋지 않은 일이 생기니 주의하라.
05년생 : 낯선 친절을 경계하라.
개
46년생 : 곧 좋은 운이 생긴다.
58년생 : 처음은 흉하나 나중은 길하다.
70년생 : 일을 추진하지만 낭패가 있다.
82년생 : 구하기 어려운 날이다.
94년생 : 직장에서 이득이 생긴다.
06년생 : 오늘은 무리하지 마라.
돼지
47년생 : 비밀은 반드시 지켜라.
59년생 : 시비가 생기면 불리하다.
71년생 : 성과가 좋아 힘이 절로 난다.
83년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.
95년생 : 복록이 찾아든다.
07년생 : 남의 의견을 들어라.
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