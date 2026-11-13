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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 14일

입력 2026 11 13 01:26 수정 2026 11 13 01:26
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36년생 : 기다림이 행운을 가져온다.

48년생 : 운기가 왕성해 재물 이득이 있다.

60년생 : 기분 전환이 필요한 때다.

72년생 : 부부간에 사랑을 확인하라.

84년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

96년생 : 쉬어가는 것도 필요하다.



37년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

49년생 : 작은 것에 만족하는 것이 좋다.

61년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.

73년생 : 부모님께 안부 전화를 드려라.

85년생 : 쉽게 생각하다 지출이 과해진다.

97년생 : 씀씀이를 조심하라.

호랑이

38년생 : 문제가 생겨도 동요하지 마라.

50년생 : 주변의 충고를 받아들여라.

62년생 : 중요한 일이 아니면 내일로 미루어라.

74년생 : 이득이 넘치니 힘껏 실천하라.

86년생 : 일이 순조롭게 풀린다.

98년생 : 충고를 잘 들어라.

토끼

39년생 : 새로운 일은 천천히 시작하라.

51년생 : 방심하면 손해 보기 쉽다.

63년생 : 문서나 금전으로 소득이 있다.

75년생 : 작은 일에 매이지 말고 너그러워라.

87년생 : 일이 막힐수록 서두르지 마라.

99년생 : 조급함을 버려라.



40년생 : 가장 소중한 하루가 된다.

52년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

64년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.

76년생 : 재물은 들어오나 쌓이지 않는다.

88년생 : 너무 큰 기대는 하지 마라.

00년생 : 기대를 낮추면 편하다.



41년생 : 아직 시기상조이니 내일로 미루어라.

53년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.

65년생 : 이동운은 좋지 않다.

77년생 : 이득이 있는 하루다.

89년생 : 친구와 상의하는 것이 좋다.

01년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.



42년생 : 마음을 가다듬어라.

54년생 : 우정을 돈독히 하라.

66년생 : 부부간에 사랑을 확인하라.

78년생 : 자식으로 인한 행복이 있다.

90년생 : 대인관계에 힘써라.

02년생 : 친구를 소중히 하라.



43년생 : 바라던 일이 이루어진다.

55년생 : 우유부단한 성격을 버려라.

67년생 : 순리를 거스르면 되는 일이 없다.

79년생 : 신뢰를 얻어 만사형통이다.

91년생 : 문서와 금전 관계는 내일로 미루어라.

03년생 : 결정을 미루지 마라.

원숭이

44년생 : 곧은 것보다 유연함이 필요하다.

56년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.

68년생 : 친구와 어울리지 말고 일찍 귀가하라.

80년생 : 멀리 가면 사고가 날까 두렵다.

92년생 : 참는 자에게 복이 있다.

04년생 : 일찍 귀가하라.



45년생 : 노력한 만큼 대가가 있다.

57년생 : 너무 친절한 사람을 조심하라.

69년생 : 운수대통이니 횡재운이 있다.

81년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

93년생 : 좋지 않은 일이 생기니 주의하라.

05년생 : 낯선 친절을 경계하라.



46년생 : 곧 좋은 운이 생긴다.

58년생 : 처음은 흉하나 나중은 길하다.

70년생 : 일을 추진하지만 낭패가 있다.

82년생 : 구하기 어려운 날이다.

94년생 : 직장에서 이득이 생긴다.

06년생 : 오늘은 무리하지 마라.

돼지

47년생 : 비밀은 반드시 지켜라.

59년생 : 시비가 생기면 불리하다.

71년생 : 성과가 좋아 힘이 절로 난다.

83년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.

95년생 : 복록이 찾아든다.

07년생 : 남의 의견을 들어라.
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