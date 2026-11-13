[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 14일

36년생 : 기다림이 행운을 가져온다.48년생 : 운기가 왕성해 재물 이득이 있다.60년생 : 기분 전환이 필요한 때다.72년생 : 부부간에 사랑을 확인하라.84년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.96년생 : 쉬어가는 것도 필요하다.37년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.49년생 : 작은 것에 만족하는 것이 좋다.61년생 : 남의 말에 넘어가기 쉽다.73년생 : 부모님께 안부 전화를 드려라.85년생 : 쉽게 생각하다 지출이 과해진다.97년생 : 씀씀이를 조심하라.호랑이38년생 : 문제가 생겨도 동요하지 마라.50년생 : 주변의 충고를 받아들여라.62년생 : 중요한 일이 아니면 내일로 미루어라.74년생 : 이득이 넘치니 힘껏 실천하라.86년생 : 일이 순조롭게 풀린다.98년생 : 충고를 잘 들어라.토끼39년생 : 새로운 일은 천천히 시작하라.51년생 : 방심하면 손해 보기 쉽다.63년생 : 문서나 금전으로 소득이 있다.75년생 : 작은 일에 매이지 말고 너그러워라.87년생 : 일이 막힐수록 서두르지 마라.99년생 : 조급함을 버려라.40년생 : 가장 소중한 하루가 된다.52년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.64년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.76년생 : 재물은 들어오나 쌓이지 않는다.88년생 : 너무 큰 기대는 하지 마라.00년생 : 기대를 낮추면 편하다.41년생 : 아직 시기상조이니 내일로 미루어라.53년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.65년생 : 이동운은 좋지 않다.77년생 : 이득이 있는 하루다.89년생 : 친구와 상의하는 것이 좋다.01년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.42년생 : 마음을 가다듬어라.54년생 : 우정을 돈독히 하라.66년생 : 부부간에 사랑을 확인하라.78년생 : 자식으로 인한 행복이 있다.90년생 : 대인관계에 힘써라.02년생 : 친구를 소중히 하라.43년생 : 바라던 일이 이루어진다.55년생 : 우유부단한 성격을 버려라.67년생 : 순리를 거스르면 되는 일이 없다.79년생 : 신뢰를 얻어 만사형통이다.91년생 : 문서와 금전 관계는 내일로 미루어라.03년생 : 결정을 미루지 마라.원숭이44년생 : 곧은 것보다 유연함이 필요하다.56년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.68년생 : 친구와 어울리지 말고 일찍 귀가하라.80년생 : 멀리 가면 사고가 날까 두렵다.92년생 : 참는 자에게 복이 있다.04년생 : 일찍 귀가하라.45년생 : 노력한 만큼 대가가 있다.57년생 : 너무 친절한 사람을 조심하라.69년생 : 운수대통이니 횡재운이 있다.81년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.93년생 : 좋지 않은 일이 생기니 주의하라.05년생 : 낯선 친절을 경계하라.46년생 : 곧 좋은 운이 생긴다.58년생 : 처음은 흉하나 나중은 길하다.70년생 : 일을 추진하지만 낭패가 있다.82년생 : 구하기 어려운 날이다.94년생 : 직장에서 이득이 생긴다.06년생 : 오늘은 무리하지 마라.돼지47년생 : 비밀은 반드시 지켜라.59년생 : 시비가 생기면 불리하다.71년생 : 성과가 좋아 힘이 절로 난다.83년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.95년생 : 복록이 찾아든다.07년생 : 남의 의견을 들어라.