“기분 나쁘게 쳐다봐” 소방관이 고등학생 얼굴 폭행… “초범 참작” 벌금 300만원 선고

부산지법 동부지원 현판. 뉴시스 자료사진

시내버스에서 홧김에 10대 학생의 얼굴을 폭행한 소방관이 벌금형을 선고받았다.13일 법조계에 따르면 부산지법 동부지원 형사2단독 이윤규 판사는 상해 혐의로 기소된 부산 지역 소방관 A씨에게 벌금 300만원을 선고했다.A씨는 지난 4월 9일 오후 10시 55분쯤 부산 남구 오륙도중학교 버스정류장에 정차한 시내버스 안에서 고등학생인 B(17)군의 얼굴을 주먹으로 한 차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌다.B군은 이 폭행으로 눈 주변에 타박상 등 전치 3주의 상해를 입었다.당시 A씨는 B군이 자신을 기분 나쁜 표정으로 쳐다봤다는 이유로 순간 화가 나 범행한 것으로 조사됐다.이 판사는 “피고인은 별다른 이유 없이 피해자를 때려 상해를 가하고 뒤따라온 피해자에게 범행을 부인하는 등 죄질이 좋지 않다. 피해자는 피고인의 엄벌을 탄원하고 있다”며 “다만 피고인이 아무런 범죄 전력이 없는 초범인 점 등을 참작한다”고 양형 이유를 밝혔다.이정수 기자