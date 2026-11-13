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“나한텐 왜 女스파이 안 보내줘?” 젠슨 황 부러웠나…‘자산 25조’ 몸짱 CEO, ‘불만’ 토로 [월드픽]

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 11 13 06:51 수정 2026 11 13 06:51
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텔레그램 창업자인 파벨 두로프, 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO). 두로프 인스타그램, 뉴스1
텔레그램 창업자인 파벨 두로프, 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO). 두로프 인스타그램, 뉴스1


러시아 출신 억만장자이자 텔레그램 창업자인 파벨 두로프(42)가 “왜 나에게는 여자 스파이를 보내주지 않느냐”며 공개적으로 불만을 드러냈다. 앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연루된 것으로 의심받은 엘리슨 황과의 부적절한 관계가 폭로된 이후 나온 발언이다.

두로프는 11일(현지시간) 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정 “아시아 여성에게 관심이 없는 CEO들이 정보기관으로부터 더 적은 데이트 기회를 제공받는 것은 불공평하다”며 이같이 밝혔다.

이어 그는 “프랑스·러시아·이란의 ‘허니트랩(Honey Trap)’은 다 어디에 있느냐”라며 “나한테는 여성 스파이가 단 한 명도 접근하지 않았다. 도대체 노력이란 걸 하고 있긴 한 건가”라고 지적했다. 허니트랩은 정보기관 등이 이성적·성적 매력을 이용해 상대에게 접근하고 정보를 빼내거나 영향력을 행사하는 공작을 뜻한다.

그러면서 두로프는 “프랑스는 용서하겠다. 그 나라 의사결정권자들은 여자에게 관심이 없으니까. 나머지 국가들은 더 열심히 노력하라”며 프랑스 지도층의 성적 취향을 빗댄 농담까지 덧붙였다.

두로프가 황 CEO의 이름을 직접 거론하지는 않았으나, 게시 시점과 내용을 보면 황 CEO의 불륜 및 간첩 의혹을 풍자한 글로 해석된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 ‘밴 플리트상’을 받은 뒤 수상 소감을 밝히고 있다. 2026.9.29 연합뉴스(코리아소사이어티 제공)
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 ‘밴 플리트상’을 받은 뒤 수상 소감을 밝히고 있다. 2026.9.29 연합뉴스(코리아소사이어티 제공)


한편 황 CEO는 중국 스파이 연루 의혹과 불륜 논란 등 잇단 스캔들에 휩싸인 끝에 12일(현지시간) 전격 퇴진했다.

엔비디아 이사회는 이날 성명을 통해 황 CEO가 사장과 최고경영자, 이사회 이사직에서 즉각 사임한다고 밝혔다.

황 전 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 뒤 33년간 회사를 이끌며 세계 AI 반도체 시장의 선두 기업으로 성장시켰다.

그러나 최근 황 전 CEO는 미국 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 불륜 관계였던 것으로 드러나면서 논란에 휩싸였다.

여기에 황 전 CEO가 엔비디아 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월과도 혼외 관계를 맺었다는 보도가 나오면서 논란은 더욱 커졌다. 결국 황 전 CEO는 지난 8일 앨리스 황과의 관계를 인정하고 사과했으며, 사과 나흘 만에 CEO 자리에서 물러나게 됐다.

김민지 기자
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