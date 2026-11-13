세무사시험 160문제 중 1개 틀린 수석…‘AI안경’ 의혹에 결국 정부까지 나섰다 [이슈픽]

서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. 2026.11.9 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험이 8일 앞둔 11일 용산구 서울시교육청에서 서울 지역 수능 시험장에 배치될 스마트안경 전담요원 239명 전원을 대상으로 연수가 진행되고 있다. 이들은 스마트안경의 주요 특징과 식별 방법 등을 교육받고 실제 스마트안경을 살펴보며 기기를 판별하는 방법을 익혔다. 2026.11.11 도준석 전문기자

올해 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자가 1차 시험 4과목 160문제 중 단 한 문제만 틀리는 이례적인 고득점을 기록하자 온라인에서는 인공지능(AI) 스마트안경을 이용한 것이 아니냐는 의혹이 확산됐다. 시험을 주관한 한국산업인력공단이 13일 “부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 없었다”는 입장을 낸 가운데 정부가 “철저한 조사를 통해 의혹을 해소하겠다”고 밝혔다.국무총리실은 이날 배포한 보도 설명자료에서 “정부는 AI 스마트안경 등을 악용한 시험 부정행위를 성실하게 노력해 온 수험생들의 공정한 기회를 침해하는 중대한 문제로 인식하고, 국민적 우려를 엄중하게 받아들이고 있다”고 강조했다.이어 “세무사시험 등 의혹이 제기된 사례에 대해 수사의뢰를 포함한 철저한 조사를 통해 의혹을 해소하기 위해 최선을 다하겠다”면서 “부정행위가 확인될 경우, 관련 법령과 규정에 따라 그에 상응하는 책임이 따르도록 하겠다”고 밝혔다.또 오는 19일 치러지는 대학수학능력시험에 대해 “수능이 공정하고 안정적으로 치러지도록 사전에 철저히 준비하고 진행상황을 끝까지 챙기겠다”며 “시험장별 스마트안경 판단 전담 인력을 배치하고 교육부·시도교육청 상황실과 연계한 신속 대응체계를 구축하는 등 대응계획이 현장에서 차질 없이 작동하도록 하겠다”고 약속했다.그러면서 “수능에서 스마트안경 등을 이용한 부정행위가 적발되면 당해 시험 무효와 다음 해 응시 자격 박탈은 물론, 고발·수사 의뢰 등을 통해 엄정하게 대응하겠다”고 강조했다.앞서 올해 세무사 자격시험 수석합격자는 이례적으로 만점에 가까운 점수를 받았고, 온라인에서는 AI 스마트안경 등을 이용한 부정행위 의혹이 제기됐다.수석합격자는 1차 시험 4과목 가운데 재정학에서만 97.5점을 받았고 세법학개론, 회계학개론, 상법에서는 모두 100점을 받았다. 1차 시험 총 160문제 중 단 한 문제만 틀린 것이다. 이 중 세법학개론은 응시자 1만 6856명의 평균 점수가 30.18점에 불과했다.논란이 일자 한국산업인력공단은 보도 설명자료를 통해 “현재까지 의혹을 뒷받침할 구체적인 증거는 확인되지 않았다”고 밝혔다.공단은 “해당 수험자의 1·2차 시험 감독위원 4명에게 유선으로 확인한 결과 시험 당시 스마트 안경 사용 등 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 없었다고 답변받았다”며 “수험자 명부에도 관련 특이사항이 기록돼 있지 않았다”고 설명했다.공단은 다만 사실관계를 더 면밀히 확인하기 위해 공단 채점센터에서 제2차 시험 논술형 답안지를 대상으로 채점전문가 검토를 진행하고 있다.그러면서 “전문가 의견을 수렴해 스마트안경 등 신종 전자 ·통신기기에 대한 확인 절차와 감독위원 교육을 보완할 것”이라며 “한국방송통신전파진흥원에서 개발 중인 전파탐지기의 현장 검증이 완료되는 대로 도입할 예정”이라고 덧붙였다.김민지 기자