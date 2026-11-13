[속보] 배우 이재룡, ‘뺑소니’ 인정… ‘술타기’ 의혹엔 “음주측정 방해 아냐” 부인

뺑소니 사고를 낸 혐의를 받는 배우 이재룡이 첫 공판 출석을 위해 13일 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.11.13 공동취재

뺑소니 사고를 낸 혐의를 받는 배우 이재룡이 첫 공판 출석을 위해 13일 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서며 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.11.13 공동취재

뺑소니 사고를 낸 혐의를 받는 배우 이재룡이 첫 공판 출석을 위해 13일 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.11.13 공동취재

뺑소니 사고를 낸 혐의를 받는 배우 이재룡이 첫 공판 출석을 위해 13일 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서며 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.11.13 공동취재

서울 강남에서 뺑소니 사고를 낸 배우 이재룡(62)이 첫 재판에서 사고 후 미조치 혐의는 인정하면서도 사고 후 술을 마셔 사고 당시 음주 수치 추정을 방해하는 이른바 ‘술타기’ 혐의는 부인했다.서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사는 13일 도로교통법상 사고 후 미조치 및 음주 측정 방해 혐의로 기소된 이재룡의 첫 공판기일을 진행했다.이날 검은색 정장 차림으로 법원에 들어선 이재룡은 ‘혐의를 인정하는지’ 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 향했다.그는 직업을 묻는 재판부에 “배우입니다”라고 답했다.이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담역 인근에서 차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의로 8월 불구속 기소됐다.그는 사고 직후 또 다른 술자리에 참석했다가 약 3시간 뒤 지인 집에서 검거됐다.이날 재판에서 공소청은 이재룡이 사고를 낸 뒤 도주해 식당에서 음주 측정을 방해할 목적으로 소주 130㎖를 추가로 마셨다는 공소사실을 밝혔다.다만 공소청은 이재룡의 운전 당시 혈중알코올농도를 추정한 결과 0.03% 이상이었음이 명확히 입증되지 않았다고 판단해 음주운전 혐의는 제외했다.이재룡 측 변호인은 “사고 후 미조치 혐의를 인정한다”면서도 “음주측정을 곤란하게 할 목적은 없었다”고 주장했다.현행 도로교통법은 음주 측정을 곤란하게 할 목적으로 술이나 의약품 등을 사용하면 1년 이상 5년 이하 징역이나 500만원 이상 2000만원 이하 벌금에 처하도록 규정한다. 2024년 트로트 가수 김호중 사건을 계기로 규정이 신설돼 지난해 6월부터 시행 중이다.재판부는 내년 3월 24일 다음 공판을 열고, 이씨와 함께 술을 마신 지인과 사고 당시 현장에 출동한 경찰관에 대한 증인신문을 진행하기로 했다.한편 이재룡은 2003년에도 음주운전으로 사고를 내고 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허가 취소된 바 있다. 2019년에는 서울 강남구의 한 볼링장에서 술에 취해 입간판을 파손했다가 기소유예 처분을 받았다.이정수 기자