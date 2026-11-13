“17살까지 기쁨조 후보였다”는 탈북 여배우 김서아…‘기쁨조’ 선발 과정 어떻길래[이슈픽]

모란봉악단에 둘러싸인 김정은, 탈북 출신 유튜버이자 배우 김서아. 조선중앙TV 연합뉴스, MBN ‘특종세상’ 방송 영상 캡처(유튜브 채널 MBN Entertainment)

김서아는 영화 ‘휴민트’에 출연했다. MBN ‘특종세상’ 방송 영상 캡처(유튜브 채널 MBN Entertainment)

MBN ‘특종세상’ 방송 영상 캡처(유튜브 채널 MBN Entertainment)

탈북 여성 김서아(사진 왼쪽)씨가 북한에서 기쁨조 후보로 관리 받았던 과정을 상세히 증언했다. 유튜브 ‘한송이tv’ 캡처

탈북 출신 유튜버이자 신인 배우 김서아가 북한에서 ‘기쁨조’ 후보로 선발돼 최종 선발 직전까지 갔다고 고백했다.12일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 한국 정착 7년 차인 김서아의 일상이 공개됐다. 김서아는 현재 유튜버와 필라테스 강사로 활동하면서 배우의 꿈을 키우고 있다. 최근에는 배우 조인성 등이 출연한 영화 ‘휴민트’에 출연했다.이날 방송에서 김서아는 “11세 때부터 (기쁨조 후보) 계속 뽑혀서 다녔다”고 말문을 열었다.그는 “계속 중앙당에 불려 다녔다”며 “중앙당에 가서 심사 같은 것도 받고, 면담도 하고 이런 과정을 만 17세까지 계속했다”고 설명했다.마지막에는 세 명이 함께 최종 면담 단계까지 올라갔다. 김서아는 “마지막 면담이 하나 남았었다”며 “3명이 같이 올라가서 저 포함 2명이 떨어지고 1명이 기쁨조로 갔다”고 전했다.이후 만 18세 무렵에는 외화벌이를 위해 캄보디아의 북한 식당에서 일하게 됐다. 이곳에서 손님으로 찾아온 현재의 남편을 만나면서 김서아의 인생에도 변화가 시작됐다.김서아는 “남편이 그전에도 ‘한국에 가자’고 했는데 그때마다 ‘그런 얘기 하지 마십시오’라고 했다. 보위부에 신고하겠다고까지 했다”고 말했다.당시에는 탈북할 생각이 전혀 없었지만 2018년 북한으로 휴가를 다녀온 뒤 마음이 바뀌었다. 결국 김서아는 목숨을 걸고 3층 건물에서 뛰어내려 탈출에 성공했고, 라오스와 태국 등을 거쳐 한국에 입국했다.기쁨조는 북한 최고지도자를 위해 운영된 것으로 알려진 여성 집단이다. 북한 정부는 이를 공식적으로 인정한 적은 없지만, 탈북자 증언을 통해 관련 주장이 꾸준히 제기되고 있다.여러 탈북자 증언 등에 따르면 기쁨조는 주로 10대 후반~20대 초반 여성들이 대상이며, 외모뿐만 아니라 키, 집안 배경, 정치적 충성도 등을 기준으로 선발한다.탈북 14년 차 유튜버 한송이는 지난 2월 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 출연해 “키가 165㎝ 정도는 돼야 하고, 무엇보다 ‘뿌리’가 중요하다”며 “아무리 예쁘더라도 집안이 혁명 계층이 아니거나 해외에 친척이 있으면 선발 대상에서 제외된다”고 주장했다.탈북 여성 박연미씨 역시 자신의 유튜브 채널을 통해 기쁨조 운영 방식에 대해 구체적인 주장을 내놓은 바 있다.박씨는 “김정은 북한 국무위원장이 매년 25명의 처녀를 선발해 개인적으로 접대하도록 한다”고 주장했다. 그는 자신도 두 차례 후보로 거론됐지만 가족의 정치적 지위 때문에 선발되지 않았다고 밝혔다.박씨는 “정권 관계자들이 학교 교실과 운동장을 방문해 외모와 정치적 충성심을 기준으로 선발한다”며 “가족 중 탈북자가 있거나 해외 친척이 있으면 제외된다”고 설명했다.또한 선발 과정에서 건강검진과 처녀성 확인 절차가 진행되며, 작은 흉터나 결점이 있어도 탈락 사유가 된다고 주장했다. 김서야 역시 과거 탈북 유튜버 한송이의 채널에 출연해 “간부들이 다니는 병원에서 신체검사와 산부인과 검사를 받았다”며 “남자들 앞에서 옷 벗고 검사를 받았다. 가슴과 엉덩이에 흠집이 있는지 보더라”고 털어놓기도 했다.박씨에 따르면 기쁨조는 마사지, 공연, 성행위를 담당하는 3개 그룹으로 구성돼 있으며, 일부는 공개 공연을 하기도 한다고 말했다.김민지 기자