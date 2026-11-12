[포착] 173㎝ 키도 똑같아…SNS서 발견한 女 20년 전 헤어진 쌍둥이였다

소셜미디어(SNS)에서 우연히 자신과 똑 닮은 여성을 발견한 중국 여성이 태어날 때 헤어진 쌍둥이 자매와 20년 만에 재회한 사연이 알려져 화제다. 더우인

소셜미디어(SNS)에서 우연히 자신과 똑 닮은 여성을 발견한 중국 여성이 태어날 때 헤어진 쌍둥이 자매와 20년 만에 재회한 사연이 알려져 화제다. SCMP

소셜미디어(SNS)에서 우연히 자신과 똑 닮은 여성을 발견한 중국 여성이 태어날 때 헤어진 쌍둥이 자매와 20년 만에 재회한 사연이 알려져 화제다.12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 선전에 거주하는 20세 여성 뤄씨는 최근 자신이 한 번도 존재를 알지 못했던 일란성 쌍둥이 자매와 재회한 영상을 공개했다.두 사람의 인연은 뤄씨의 사촌이 숏폼 동영상 플랫폼 더우인(중국판 틱톡)을 둘러보다 우연히 샤씨라는 여성의 계정을 발견하면서 시작됐다. 영상 속 여성의 얼굴이 뤄씨와 놀라울 정도로 닮았던 것이다.사촌으로부터 계정을 전달받은 뤄씨는 깜짝 놀랐다. 얼굴 생김새는 물론 체형과 몸짓까지 비슷했고, 치아 모양에서도 독특한 공통점이 발견됐다. 뤄씨는 혹시 혈연관계가 있는 것은 아닌지 확인하기 위해 샤씨에게 먼저 메시지를 보냈다.이후 두 사람 사이에는 우연이라고 보기 어려울 만큼 많은 공통점이 드러났다. 두 사람은 모두 쓰촨성에서 같은 날 태어났으며, 키도 173㎝로 똑같았다. 짧은 머리 스타일과 옷을 입는 취향도 비슷했다.쓰촨성에서 자란 뤄씨는 이후 선전으로 이사했는데, 공교롭게도 샤씨 역시 줄곧 선전에 살고 있었다. 두 사람은 각자의 가족에게 이 사실을 알렸고, 양부모로부터 자신들이 모두 갓난아기 때 입양됐다는 사실을 확인했다.서로의 출생 과정을 알게 된 두 사람은 마침내 직접 만나기로 했다. 함께 쇼핑하고 저녁 식사를 한 뒤 같은 생일을 기념하며 특별한 시간을 보냈다.두 사람은 서로 얼마나 닮았는지 확인하기 위해 이색적인 실험도 했다. 각자의 휴대전화에 얼굴 인식 기능을 적용하자 상대방의 얼굴로도 잠금장치가 풀렸다.다만 두 사람이 실제 생물학적 쌍둥이인지는 아직 유전자 검사를 통해 확인되지 않았다. 의료진은 일란성 쌍둥이 여부를 확실히 확인하려면 친부모의 유전 정보를 포함한 검사가 필요하다고 설명했다.그러나 친가족과 연락이 닿지 않아 두 사람은 결국 검사를 포기했다. 양쪽 양부모는 이번 사연에 대해 공개적으로 입장을 밝히지 않았다.두 사람의 재회 영상은 현지 SNS에서 폭발적인 관심을 끌며 150만개가 넘는 ‘좋아요’를 받았다. 누리꾼들은 “영화보다 더 믿기 어려운 이야기다. 친자매라면 정말 운명일 것”, “유전자의 기적이다. 세상에 이런 일이 얼마나 있겠느냐. 두 사람은 정말 행운아” 등의 반응을 보였다.반면 지나치게 많은 우연이 겹친다며 관심을 끌기 위해 꾸며낸 이야기 아니냐는 의혹도 제기됐다. 이에 샤씨는 후속 영상을 통해 “나에게 뤄씨는 진짜 자매다. 사랑한다. 다른 사람들이 어떻게 생각하든 상관없다”고 반박했다.하승연 기자