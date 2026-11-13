“김치맨” “원숭이” 조롱에 주먹 불끈…인종차별 맞선 박항서에 징계를? 충격 결말 [월드픽]

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 관중으로부터 ‘김치맨’이라는 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있다. 사진은 박 감독이 해당 관중에게 조용히 하라는 제스처를 취하는 모습. 깐짜나부리 뉴스 페이스북 캡처

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 관중으로부터 ‘김치맨’이라는 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있다. 사진은 관계자들이 박 감독을 제지하는 모습. 깐짜나부리 뉴스 페이스북 캡처

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 박항서 단장이 28일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열고 사과문을 발표하고 있다. 2026.6.29 연합뉴스

태국 프로축구 2부리그에서 활동 중인 박항서 깐짜나부리 파워FC 감독이 소속팀 선수를 향해 인종차별적 언행을 한 상대 관중에게 부적절하게 대응했다는 이유로 징계를 받았다.12일 태국축구협회에 따르면 협회 징계윤리위원회는 지난 10일 박 감독에게 2경기 출전 정지와 벌금 1만 3333바트(약 53만원)의 징계를 내렸다. 당초 벌금은 2만 바트로 책정됐으나, 2부리그에 적용되는 감경 규정에 따라 3분의 2 수준으로 조정됐다.논란은 지난 1일 태국 파타야의 농프루 스타디움에서 치러진 파타야 유나이티드와 깐짜나부리의 2026~2027시즌 태국 리그2 경기에서 불거졌다.당시 박 감독은 경기가 2-2로 비긴 뒤 경기장을 빠져나가는 과정에서 상대팀 관중과 충돌했다.소셜미디어(SNS)에 공개된 영상에 따르면 상대팀 팬으로 추정되는 한 남성은 박 감독을 향해 “김치맨. ×킹 김치맨”이라고 반복적으로 외쳤다.이에 박 감독은 입술에 손을 대며 조용히 하라는 제스처를 취했다. 그러나 도발이 계속되자 박 감독은 주먹을 휘두르는 시늉을 하며 ‘아래로 내려와 보라’고 소리치는 등 강하게 대응했다.상황이 험악해지자 구단 관계자들과 선수가 박 감독을 제지하면서 물리적 충돌로 이어지지는 않았다.이 과정에서 일부 관중이 깐짜나부리의 코치진에게 모욕적인 제스처를 취하고, 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해 키를 비하하는 발언도 한 것으로 알려졌다.이후 박 감독의 매니지먼트사인 DJ매니지먼트는 “박 감독은 바지오에게 지속적인 욕설과 외모 비하 발언을 이어간 것에 대해 관중에 항의했다. 관중은 ‘원숭이’라는 인종차별적인 표현도 했다”고 밝혔다.이어 “박 감독은 선수에게 가해지는 모욕적인 언행을 직접 목격했고, 이를 중단시키려고 관중에게 항의했다는 내용을 (태국축구협회에 제출한) 소명서에 담았다”며 “선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다”고 해명했다.하지만 태국축구협회의 판단은 달랐다. 관중이 인종차별적 발언을 한 점은 인정하면서도, 박 감독의 대응이 지도자로서 적절하지 않았다고 봤다.태국협회는 “징계윤리위원회가 선수들을 보호하기 위한 행동 자체는 가능하지만, 그 표현 방식은 적절성과 성숙함을 갖춰야 하며 추가적인 갈등을 일으켜서는 안 된다고 판단했다”고 밝혔다.이어 “특히 박 감독은 해당 경기에서 이미 출전 정지 징계를 받은 상태였으므로 경기장 내에서 더욱 신중하게 행동하고 경기 관련 구역에는 있지 말았어야 한다”고 지적했다.박 감독에게 인종차별적 언행을 한 관중에게는 2만 바트의 벌금이 부과됐다. 존 바지오를 비롯한 깐짜나부리 선수들에게 욕설과 외모 비하 발언을 하고 가운뎃손가락을 들어 보인 관중에게도 같은 금액의 벌금 처분이 내려졌다.박 감독 측은 SBS에 “징계는 수용하지만, 인종차별을 한 관중에게 출입 제한 조치를 하지 않은 것은 형평성에 어긋나고 재발 가능성도 있다”며 아쉬움을 드러냈다.깐짜나부리 구단의 구단주도 SNS를 통해 “태국 축구가 인종차별을 진지하게 생각하고 있지 않다”며 우회적으로 비판했다.김민지 기자