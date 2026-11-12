“관광객들 해도 해도 너무해” 日 분노…최대 16만원 과태료 도입한다 [월드픽]

日서 관광객 캐리어 무단 투기 급증

도쿄도 도시마구 ‘최대 2만엔 과태료’ 조례

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

여행용 캐리어 관련 이미지. 아이클릭아트

여행용 캐리어 관련 이미지. 아이클릭아트

일본에서 관광객들이 여행용 캐리어를 무단으로 버리는 사례가 늘면서 한 지방자치단체가 이를 규제하는 조례를 마련해 눈길을 끌고 있다.12일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 도쿄도 도시마구는 여행용 캐리어를 거리에 무단으로 방치하면 최대 2만엔(약 16만 7000원)의 과태료를 부과하는 내용의 조례를 제정했다고 전날 밝혔다.조례는 내년 4월부터 시행되며, 실제 과태료 부과는 같은 해 7월부터 시작된다. 도시마구는 도쿄도 북서부에 있는 인구 밀집 지역이다. 특히 이케부쿠로역 주변은 대형 상업시설과 사무실이 밀집한 번화가로 꼽힌다.도시마구에는 기존에도 거리 흡연과 쓰레기 무단 투기를 금지하는 조례가 있었지만, 이번에 규제 대상에 여행용 캐리어를 추가했다. 구는 단속 인력을 확보해 이케부쿠로역과 오츠카역 주변을 중심으로 정기적인 단속에 나설 계획이다.닛케이는 여행용 캐리어 방치를 규제하는 조례가 도쿄도에서 제정된 것은 이번이 처음이며, 전국적으로도 드문 사례라고 전했다.일본에서는 해외 관광객이 늘어나면서 여행용 캐리어를 무단으로 버리는 문제가 심각해지고 있다. 주로 쇼핑으로 짐이 늘어난 관광객들이 더 큰 캐리어를 새로 구매한 뒤 기존에 사용하던 캐리어를 공항이나 기차역, 길거리에 버리는 사례가 많은 것으로 추정된다.도시마구에 따르면 지난해 구내에서 방치된 여행용 캐리어는 290개에 달했다. 특히 호텔과 민박 등 숙박시설이 밀집한 이케부쿠로 일대에서 집중적으로 발견됐다.도시마구는 “여행 도중 다른 캐리어로 바꾸면서 기존 제품을 버리거나, 망가진 캐리어를 그대로 방치한 경우가 많았다”고 전했다.캐리어 방치 사례는 다른 공항에서도 이어지고 있다. 나리타공항에서 2025년에 습득된 캐리어는 1201개로 3년 만에 1.5배 늘었다. 간사이국제공항에서는 지난 4~8월 315개가 발견됐지만 주인에게 반환된 비율은 40％에 그쳤다. 주부국제공항에서도 매달 약 50개가 방치되고 있다.도쿄도 경찰이 지난해 습득물로 보관한 여행용 캐리어는 4600개로, 2022년의 1.8배에 달했다. 캐리어는 부피가 커 보관 공간을 확보하기 어렵고, 보관 전 위험 물질이 들어 있는지 내부를 확인해야 해 관리에 상당한 인력이 필요한 것으로 전해졌다.경찰은 캐리어를 3개월간 보관하지만 약 70％는 주인이 나타나지 않는다. 주인이 나타나지 않아 소유권이 도쿄도에 귀속된 캐리어는 입찰을 거쳐 업자에게 매각된다. 캐리어는 부피가 커 보관 공간을 많이 차지해 경시청은 유실물센터에 공항에서 발견된 물품을 위한 전용 보관 장소를 마련했다.이와 관련해 한 전문가는 “일본에서는 비교적 저렴하고 품질이 좋은 제품을 구하기 쉬워 귀국할 때 더 큰 캐리어로 바꾸는 것으로 보인다”며 “판매업자가 불필요한 캐리어를 회수하는 거점을 마련하고 처리 비용까지 받는 체계를 갖추는 등 방치를 막을 수 있는 구조를 민관 협력으로 마련할 필요가 있다”고 말했다.하승연 기자