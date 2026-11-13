아내 살해 후 “내가 죽였다” 자진신고한 80대男… 자택서 현행범 체포
70대 아내를 살해한 후 경찰에 자진 신고한 80대 남성이 체포됐다.
서울 양천경찰서는 13일 양천구 신월동 주택에서 살인 혐의를 받는 80대 남성 A씨를 체포해 조사 중이라고 밝혔다.
A씨는 이날 오전 2시쯤 신월동 자택에서 아내인 70대 여성을 살해한 혐의를 받는다.
그는 범행 후 경찰에 직접 전화해 ‘아내가 나를 죽이려고 해서 내가 아내를 죽였다’고 주장하며 ‘내가 범인이다’고 신고한 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 오전 2시 20분쯤 현장에서 A씨를 현행범으로 체포했다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있으며, 수사 결과를 토대로 구속영장을 신청할 방침이다.
이정수 기자
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