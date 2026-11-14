‘스시자로’ 원정 열풍인데…도쿄 인근 지진 11차례, 日 “더 큰 지진 올 수도”

지난 9일 일본 이바라키현 앞바다에서 발생한 규모 5.9 지진의 진원 위치와 추정 진도 분포. 일본 기상청

일본 도쿄에 위치한 한 클리닉은 한국인 마운자로 구매객을 잡기 위해 한국인 전용 웹사이트를 별도로 개설해 홍보에 나섰다. 해당 클리닉 웹사이트 캡처

일본 도쿄 수도권과 인접한 해역에서 규모 5~6대 지진이 잇따라 발생하면서 일본 정부가 추가 강진 가능성을 경고했다.최근 비만치료제 마운자로를 저렴하게 처방받으려는 이른바 ‘스시자로’ 원정 열풍까지 불고 있어 일본 여행을 계획한 한국인들의 관심도 쏠리고 있다.13일 일본 정부 지진조사위원회에 따르면 최근 지바현 동쪽 해상과 이바라키현 앞바다에서 지진 활동이 활발해진 것으로 나타났다.지난달 29일 지바현 인근에서 규모 5.4의 지진이 발생한 데 이어 이달 6일 오후 7시 39분쯤에는 규모 6.1의 지진이 관측됐다. 진앙은 지바시에서 동남동쪽으로 약 202㎞ 떨어진 해상으로, 진원 깊이는 10㎞였다.지난 9일에도 이바라키현 앞바다에서 규모 5.9의 지진이 발생했다. 한국 기상청은 지난 6일 발생한 지진이 국내에는 영향을 미치지 않았다고 밝혔다.지진조사위원회는 지난달 지바현 북동부에서 동쪽 해상에 이르는 지역에서 일본 기상청 진도 1 이상의 지진이 총 11차례 발생했다고 설명했다.특히 과거 이 지역에서 발생한 지진 사례를 고려할 때 현재보다 규모가 큰 지진이 추가로 발생할 가능성도 배제할 수 없다며 주의를 당부했다.이번 지진 활동이 지각판이 천천히 미끄러지는 ‘슬로 슬립(slow slip)’ 현상과 관련됐을 가능성도 제기됐다.슬로 슬립은 지각판 경계가 수일에서 수개월에 걸쳐 서서히 움직이는 현상이다. 사람이 느낄 정도의 강한 흔들림은 발생하지 않지만 주변 단층에 응력을 전달해 다른 지진에 영향을 줄 수 있다.일본 연구진은 1994년 산리쿠 먼바다 지진과 2011년 동일본대지진 당시에도 판 경계에서 빠른 미끄러짐이 나타난 경향을 확인한 바 있다.다만 지진조사위원회는 이번 지진과 관련해 실제 슬로 슬립이 발생했는지는 확인되지 않았다고 밝혔다. 슬로 슬립이 관측되더라도 반드시 대규모 지진으로 이어지는 것은 아니며, 이를 근거로 지진 발생 시점이나 규모를 예측할 수도 없다는 설명이다.이 같은 상황은 최근 일본에서 비만치료제 마운자로를 저렴하게 구매하려는 한국인들의 원정 처방 열풍과 맞물려 주목받고 있다.지난 12일부터 해외에서 처방받아 구매한 비만치료제의 국내 휴대 반입이 허용되면서 일본 현지 의료기관에 한국인들의 진료 예약이 몰리고 있다. 일부 여행사에서는 마운자로 처방을 결합한 여행 상품까지 선보였다.일본 일부 의료기관에서는 마운자로 2.5㎎ 4주분을 7000엔(약 5만 8000원)부터 판매한다고 홍보하고 있다. 국내 최저가 수준인 27만 8000원과 비교하면 상당한 가격 차이로, 3개월 치 구매 비용을 단순 비교하면 약 66만원을 아낄 수 있다는 계산이 나온다.한편 일본 기상청은 수도권 인근뿐 아니라 아오모리현과 이와테현 앞바다의 지진 활동도 주시하고 있다.기상청은 해안 지역 주민들에게 평소 지진과 쓰나미 대피 요령을 숙지하고, 강한 흔들림이 느껴질 경우 쓰나미 경보를 기다리지 말고 즉시 높은 곳으로 대피할 것을 당부했다.김유민 기자