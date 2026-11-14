“머스크는 멀쩡한데 왜 젠슨 황만 무너지나?”…中, 인종차별 주장

젠슨황 엔비디아 CEO.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 미국 워싱턴DC의 미국평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에게 국가과학훈장을 수여했다. 로이터연합뉴스

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜 및 중국 스파이 연루 의혹 속에 물러난 가운데, 중화권에서는 그의 퇴진 배경에 인종차별이 작용했다는 주장이 나왔다.여기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아에 유리한 반도체 수출 규제를 완화하기 직전 해당 기업의 주식을 대거 매입한 사실까지 알려지면서 논란이 확산하고 있다.14일 중국 관영 환구시보 총편집인을 지낸 후시진은 SNS를 통해 “황 전 CEO의 비극은 미국에 있는 모든 화인(華人·조상이 중국 민족이지만 현지 국적을 취득한 사람) 엘리트에게 경종을 울린다”고 주장했다.후시진은 일론 머스크 테슬라 CEO와 황 전 CEO를 비교하며 “머스크는 정치에 관여하고 사생활에도 문제가 있지만 아무 일도 없었다”며 “황 전 CEO가 무너진 근본 원인은 그가 화인이기 때문”이라고 주장했다.중국의 유명 SNS 계정 뉴탄친도 “황 전 CEO는 대만에서 태어난 미국인이지만 여권 색깔이 외모와 피부색까지 바꾸지는 못한다”며 “그가 백인이나 흑인이었어도 이런 결과가 나왔겠느냐”는 의문을 제기했다.홍콩 매체 홍콩01 역시 “미국 국적의 대만계 엘리트도 화인이라는 원죄를 피하지 못했다”며 미국이 대만계 반도체 거물이 세계 인공지능(AI) 산업의 핵심을 장악한 상황을 경계했을 가능성을 제기했다.이런 가운데 트럼프 대통령이 엔비디아에 유리한 정책을 추진하는 과정에서 해당 기업의 주식을 매입했다는 보도도 나왔다.이런 가운데 트럼프 대통령이 엔비디아에 유리한 반도체 수출 정책을 추진하면서 해당 기업의 주식을 대거 매입했다는 보도도 나왔다.영국 가디언은 부패 단체 디클랩토크래시의 분석을 인용해 트럼프 대통령이 지난해 5월 AI 반도체 수출 규제 폐기를 며칠 앞두고 엔비디아 주식 100만~500만 달러(약 13억~67억원)어치를 매입했다고 보도했다.당시 트럼프 행정부는 중국 등으로의 첨단 반도체 수출을 제한하는 ‘AI 확산 프레임워크’를 폐기했다. 규제 철회 발표 이후 엔비디아 주가는 상승했다.트럼프 대통령은 지난해 12월 엔비디아의 H200 반도체 중국 판매를 허용하겠다고 발표한 직후에도 엔비디아 주식을 최소 세 차례 추가 매입한 것으로 전해졌다.여기에 황 전 CEO가 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황과 불륜 관계였다는 사실이 알려지면서 트럼프 대통령과 엔비디아의 유착 의혹도 불거졌다. 앨리스 황이 첨단 반도체의 중국 우회 수출에 관여했을 가능성이 제기됐지만, 불법 수출이나 기밀 유출 여부는 아직 확인되지 않았다.미국 민주당도 트럼프 대통령과 황 전 CEO를 둘러싼 의혹에 대한 조사에 나선 것으로 전해졌다.김유민 기자