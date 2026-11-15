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李대통령 “가장 힘든 건 등 뒤에서 날아오는 화살”…뼈 있는 한마디

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 11 15 00:21 수정 2026 11 15 00:21
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자본시장 정책 간담회에서 토론하는 이 대통령이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다. 2026.11.13 연합뉴스
자본시장 정책 간담회에서 토론하는 이 대통령
이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다. 2026.11.13 연합뉴스


이재명 대통령이 더불어민주당 대표 시절 비서실장을 지낸 천준호 민주당 원내운영수석부대표를 공개적으로 격려하며 “가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살”이라고 밝혔다.

이 대통령은 14일 자신의 엑스에 천 의원이 민주당 유튜브 채널 ‘민티07’에 출연한 영상을 공유하며 “제 곁에 있었다는 이유로 천 의원께서도 정치 검찰의 표적이 돼 소환장까지 받으셨다”고 적었다.

이어 “지난 수년간 흉기 살해 테러, 조작 기소를 통한 사법살인 시도, 전대미문의 고강도 정치 탄압이라는 크고 깊은 강을 건너올 동안 비서실장으로 든든하게 제 곁을 지키느라 고생 많으셨다”고 말했다.

그러면서 “여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살”이라고 덧붙였다.

이 대통령이 공유한 영상에서 천 의원은 2023년 9월 당시 민주당 대표였던 이 대통령에 대한 국회 체포동의안이 가결된 상황을 회상하며 “정말 지금 생각하면 끔찍한 일”이라고 말했다.

이 대통령의 ‘등 뒤에서 날아오는 화살’이라는 발언은 당시 민주당 내부에서 체포동의안 가결표가 나온 상황을 염두에 둔 것으로 읽힌다.

김유민 기자
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