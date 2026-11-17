“부산 다녀왔더니 병 걸렸다”…대만인들 너도나도 호소한 이유

대만 여행박람회 응답자 90.1% “1년 내 부산 방문 의향”

올해 1~9월 대만 관광객 62.3% 증가…바다·먹거리 인기

부산 김해공항 국제선 입국장에서 부산시와 부산관광공사 관계자들이 스타럭스항공(대만) 신규 취항 첫 항공편을 이용해 부산을 방문한 대만 관광객을 대상으로 특별 환대 행사를 열고 있다. 연합뉴스

타이베이국제여전 부산관. 부산관광공사 제공

부산을 다녀온 외국인 관광객들이 “부산병에 걸렸다”며 여행 후유증을 호소하는 게시물을 잇달아 올리면서 ‘부산병’이라는 신조어가 아시아권 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산하고 있다. 인스타그램 캡처

부산을 다녀온 대만 관광객들 사이에서 이른바 ‘부산병’이 확산하고 있다. 여행을 마친 뒤에도 부산의 바다와 야경, 음식이 그리워 다시 찾고 싶다는 반응이 이어지는 가운데, 대만 현지 여행박람회 설문조사에서는 응답자 10명 중 9명이 향후 1년 안에 부산을 방문할 의향이 있다고 답했다.17일 부산관광공사에 따르면 부산시와 공사가 지난 6~9일 대만 타이베이에서 열린 ‘2026 타이베이국제여전(ITF)’ 방문객 4987명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 55.3%가 부산 여행 경험이 있다고 답했다.부산을 두 차례 이상 방문한 응답자는 23%에 달했다. 2~3회 방문이 17.4%, 4회 이상 방문도 5.6%로 집계됐다. 향후 1년 이내 부산을 방문하거나 재방문할 의향이 있다는 응답은 90.1%에 달했다.이 같은 인기는 SNS에서도 확인된다. 최근 대만을 비롯한 아시아권 SNS에서는 부산 여행 후 다시 부산을 찾고 싶다는 마음을 ‘부산병’에 빗댄 게시물이 잇따르고 있다.‘부산병’은 실제 질병이 아니라 부산 여행을 마친 뒤에도 여행지에 대한 그리움과 여운이 남는 상태를 뜻하는 신조어다. 앞서 유행한 ‘서울병’에서 파생된 표현으로 알려졌다.SNS에는 “서울병을 치료하러 부산에 갔다가 부산병에 걸렸다”, “부산에서는 시간이 천천히 흐르는 것 같다”, “바다와 야경, 음식이 모두 완벽하다”는 등의 후기가 올라오고 있다. 일부 관광객은 자신을 ‘부산병 환자’라고 소개하며 여행 사진을 공유하기도 한다.부산을 찾는 대만 관광객도 빠르게 늘고 있다. 부산시에 따르면 올해 1~9월 부산을 방문한 대만 관광객은 약 82만명으로 지난해 같은 기간보다 62.3% 증가했다.같은 기간 부산을 찾은 전체 외국인 관광객은 393만 4876명으로 전년 동기 대비 47% 늘었다. 지난해 연간 방문객 364만 3439명을 9개월 만에 넘어선 것이다.대만 관광객들이 부산에 열광하는 가장 큰 이유는 바다다. 이번 설문에서 부산 방문을 희망하는 이유로 해운대와 광안리 등 해변 풍경과 휴양 분위기를 꼽은 응답자가 64.2%로 가장 많았다.돼지국밥과 밀면, 해산물 등 지역 음식이 43.5%로 뒤를 이었고, 해운대 블루라인파크와 부산 엑스더스카이 등 관광시설도 42.8%의 선택을 받았다. 복수 응답을 허용한 결과다.섬나라 대만에서 온 관광객들이 부산의 바다에 매력을 느끼는 이유는 무엇일까. 해운대와 광안리처럼 바다와 도심이 어우러진 풍경에 다양한 먹거리와 관광시설까지 한꺼번에 즐길 수 있다는 점이 부산의 강점으로 꼽힌다.편리한 접근성도 인기 요인이다. 대만과 김해국제공항을 연결하는 직항 노선이 확대되면서 서울을 거치지 않고 부산을 찾기 쉬워졌다.한국공항공사에 따르면 올해 1~7월 부산과 대만을 오간 항공편은 6609편으로, 2024년 연간 운항 편수와 맞먹었다. 같은 기간 노선 이용객은 114만 2431명으로 2024년 한 해 이용객을 이미 넘어섰다.부산관광공사는 대만 관광객의 재방문을 유도하기 위해 ‘부산병 치유 프로모션’까지 진행하고 있다. 관광객 증가와 직항 노선 확대가 맞물리면서 부산의 인기가 더욱 높아지고 있다는 분석이다.실제로 올해 1~9월 김해공항과 부산항을 통해 부산으로 직접 입국한 외국인은 233만 3199명으로 지난해 같은 기간보다 52.7% 증가했다.부산의 인기는 해외에서도 주목받고 있다. 미국 CNN은 지난달 부산을 ‘아시아의 차세대 해안 도시’로 소개하며 서울을 거쳐 방문하는 관광지가 아닌 독립적인 여행 목적지로 성장하고 있다고 평가했다.글로벌 여행 플랫폼 익스피디아 역시 부산을 ‘2027 올해의 여행지’ 5위로 선정했다. 부산 관련 항공편과 숙박 검색량이 전년보다 50% 증가한 점을 근거로 들었다.관광객 증가세는 지역 경제에도 영향을 미치고 있다. 한국관광데이터랩에 따르면 올해 1~9월 부산의 외국인 카드 소비액은 1조 162억원으로 전년 동기보다 51.9% 증가했다. 서울을 제외하고 외국인 카드 소비액이 1조원을 넘어선 도시는 부산이 유일하다.김유민 기자