“팔로워 600만인데”…인플루언서 할아버지 사망하자 AI로 되살린 손자 ‘발칵’[월드픽]

90세 패션 인플루언서 사망 두 달 만에 AI 영상 등장

손자 “생전 못 보여준 추억 공유하고 싶었다” 해명

세상을 떠난 90세 인플루언서 할아버지를 인공지능(AI)으로 되살린 손자의 영상이 중국에서 논란을 일으키고 있다. SNS 캡처

세상을 떠난 90세 인플루언서 할아버지를 인공지능(AI)으로 되살린 손자의 영상. SNS 캡처

세상을 떠난 90세 인플루언서 할아버지를 인공지능(AI)으로 되살린 손자의 영상이 중국에서 논란을 일으키고 있다. SNS 캡처

세상을 떠난 90세 인플루언서 할아버지를 인공지능(AI)으로 되살린 손자의 영상이 중국에서 논란을 일으키고 있다.16일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국의 인기 소셜미디어 계정 ‘캉캉과 할아버지’는 최근 세상을 떠난 주인공 캉 할아버지를 AI로 재현한 영상을 잇달아 공개했다.이 계정은 손자 캉캉이 운영하는 것으로, 할아버지가 감각적인 스트리트 패션을 선보이는 콘텐츠로 인기를 끌었다. 수년간 활동하며 팔로워가 600만명에 육박할 정도로 성장했고, 누리꾼들은 젊은 감각과 활기찬 모습으로 사랑받은 할아버지에게 ‘도파민 할아버지’라는 별명을 붙이기도 했다.그러나 지난 9월 “할아버지가 9월 초 어느 날 아침 잠든 채 평온하게 세상을 떠났다”는 부고가 올라왔다. 당시 게시물에는 할아버지의 목소리로 “우리의 이야기는 여기서 끝났지만, 여러분의 이야기는 계속 이어져야 한다”는 마지막 인사가 담겼다.한동안 활동을 멈췄던 계정은 10월 들어 다시 게시물이 올라오기 시작했다. 이번에는 AI 기술로 생전 할아버지의 얼굴과 목소리를 재현한 영상들이었다.공개된 영상에는 할아버지가 아기 시절의 손자와 다정하게 어울리는 모습이 담겼다. 유명 브랜드 운동화를 사기 위해 줄을 서거나 다른 노인들에게 가수 지드래곤의 팬인지 묻는 장면도 등장했다.또 다른 영상에서는 손자가 할아버지에게 “전생에도 내가 할아버지의 손자였느냐”고 묻자, 할아버지가 “전생은 존재하지 않는다”고 답한다. 이후 두 사람이 400년 전과 3000년 전, 1만년 전 원시인 시절, 심지어 5000만년 전 선사시대 물고기였을 때까지 함께했다는 설정의 장면이 이어진다.문제는 고인이 생전에 이 같은 영상 제작과 공개에 동의했는지 확인되지 않았다는 점이다. AI로 구현된 인물이 실제 고인의 의사나 생각을 대변하는 것처럼 보일 수 있다는 우려도 제기됐다.온라인에서는 “고인이 자신이 원시인이나 물고기로 등장하는 영상을 봤다면 손자를 혼쭐냈을 것”이라는 반응부터 “AI 영상 속 인물은 더 이상 실제 고인이 아니다. 고인의 의사를 알 수 없는 상황에서 제작자가 원하는 모습으로 만들어낸 것일 뿐이다” 등 비판이 나왔다.반면 “상업적인 목적으로 이용하는 것이 아니라면 가족이 고인을 기억하는 방식으로 이해할 수 있다”, “할아버지를 다른 형태로라도 계속 곁에 두고 싶은 마음일 것”이라며 손자를 옹호하는 목소리도 있었다.논란이 커지자 손자 캉캉은 지난 8일 계정을 통해 해명했다. 그는 할아버지가 살아 있을 때 미처 영상으로 남기지 못했던 두 사람의 재미있는 뒷이야기를 팬들에게 보여주고 싶었다고 설명했다. 할아버지의 또 다른 모습을 보여주고 이런 방식으로 함께하고 싶었다는 취지다.그러면서도 영상으로 불편함을 느낀 사람들이 있다면 AI 콘텐츠를 계속 제작할지 더 진지하게 고민하겠다고 밝혔다. 이후 해당 계정에 올라왔던 AI 영상과 해명 게시물은 삭제됐다.AI를 활용해 세상을 떠난 가족이나 유명인의 모습을 재현하는 이른바 ‘디지털 부활’은 중국에서도 이미 여러 차례 논란이 됐다.지난 4월에는 중국 후난성의 한 남성이 AI 기술로 사망한 가족을 재현하는 영상을 제작해 주목받았다. 그는 유족들의 의뢰를 받아 고인의 사진과 영상을 바탕으로 눈을 깜빡이거나 미소 짓고 손을 흔드는 모습을 구현했다. 영상 한 편을 만드는 데는 짧게는 1시간도 걸리지 않았고, 길게는 하루가 소요된 것으로 전해졌다.이 남성은 제작 과정에서 고인의 가까운 가족에게 동의를 구했다고 설명했다. 유족들이 세상을 떠난 가족을 다시 만나는 듯한 위안을 얻었다는 반응도 있었다.반면 동의 없이 유명인의 모습을 AI로 재현하는 사례도 문제가 됐다. 중국 법치일보는 2024년 사망한 연예인들의 얼굴과 목소리를 AI로 재현한 영상이 온라인에서 확산하면서 유족들이 반발한 사례를 보도했다. 일부 유족은 고인의 초상을 임의로 사용하는 행위를 받아들일 수 없다며 영상 삭제를 요구했고, 법적 대응 가능성도 언급했다.전문가들은 AI로 고인을 재현하는 행위가 단순한 기술적 문제가 아니라 인격권과 명예, 초상 등 법적 권리와 연결된다고 지적해 왔다. 특히 AI가 만들어낸 발언이나 행동이 실제 고인의 의사인 것처럼 유통되거나, 이를 통해 조회수와 수익을 얻는 경우 논란은 더욱 커질 수 있다.중국은 최근 AI를 활용한 인격권 침해 문제에 대한 법적 기준도 구체화하고 있다.중국 최고인민법원은 지난 9월 7일 ‘인공지능 관련 분쟁 사건의 법적 심리에 관한 의견’을 발표했다. 해당 지침은 AI 기술로 사망자의 가상 디지털 이미지를 무단 제작하거나 사용해 고인의 이름·초상·명예 등을 침해한 경우, 유족이 민법 규정에 따라 민사 책임을 물을 수 있다는 취지를 담고 있다.특히 고인이 생전에 사용을 허락했고 법률이나 공서양속에 어긋나지 않는 경우에는 해당 허락에 따라 디지털 이미지를 활용할 수 있지만, 그렇지 않은 무단 재현은 법적 분쟁으로 이어질 수 있다는 점을 분명히 했다.이보희 기자