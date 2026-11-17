지진 나자 아내 버리고 혼자 대피한 남편…결국 ‘이혼 엔딩’ [월드픽]

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이혼 자료 이미지. 아이클릭아트

지진이 발생하자 자신을 두고 혼자 대피하는 남편의 모습을 보고 이혼을 결심했다는 한 여성의 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.최근 한 누리꾼은 소셜미디어(SNS)를 통해 자신의 이혼 사유를 공개해 화제를 모았다. 자신의 이름을 올리버라고 밝힌 영상에는 그가 결혼 생활 중 겪었던 황당한 사건이 담겼다.그는 과거 남편과 식당에서 식사하던 중 지진이 발생했던 상황을 떠올렸다. 당시 식당에 있던 사람들은 지진이 발생하자 각자 배우자나 연인을 챙기며 탁자 밑으로 몸을 숨기거나 출입구 쪽으로 대피했다.그러나 올리버의 남편은 갑자기 자리에서 일어나 아내를 남겨둔 채 반대편 출입구로 달아났다. 아내의 안전은 전혀 살피지 않은 것이다.다행히 지진으로 다친 사람은 없었다. 하지만 올리버는 당시 남편의 행동에 큰 충격을 받았다고 말했다.그는 “남편은 내가 앉아 있던 자리에서 멀리 떨어진 출입구로 달려갔다”며 “다른 사람들은 서로를 챙기며 함께 대피했지만 남편은 나를 전혀 신경 쓰지 않았다”고 회상했다.심지어 식당 종업원도 남편의 행동을 이상하게 여겼다. 종업원은 올리버에게 다가와 “괜찮으시냐. 지진이 끝난 것 같은데 별일 없느냐”고 물었다. 이어 “남편분이 그냥 혼자 가버린 게 이상하다”고 말했다.올리버는 “정말 이상하고 창피한 상황이었다”며 “지진이 났을 때 남편은 도망쳤고, 나는 그 사람에게 뒷전이었다는 생각이 들었다. 나를 전혀 생각하지 않았다는 게 믿기지 않았다”고 토로했다.해당 영상은 공개 당시 조회수 130만회, ‘좋아요’ 20만개를 기록하며 큰 관심을 모았다. 사연을 접한 누리꾼들은 자신이 이혼을 결심하게 된 순간을 공유하며 공감을 나타냈다.한 누리꾼은 “결혼식장에서 가방을 찾지 못해 남편에게 물었더니 저쪽에 있다고 알려줬다”며 “내가 자리를 뜨자 다른 사람에게 ‘저렇게 하면 아내가 바쁘게 움직이겠네’라고 말하는 것을 들었다”고 전했다.또 다른 누리꾼은 “일산화탄소 경보기가 울렸을 때 전 남편이 나를 밀치고 뒷문으로 혼자 도망갔다”며 “너무 당황스러워 거실에 멍하니 서 있었다. 오작동이었지만 남편의 본모습을 알게 된 순간이었다”고 말했다.하승연 기자