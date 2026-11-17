“인기 연프 女출연자, 무허가 접대업소 운영한 혐의로 체포” 日 발칵 [월드픽]

넷플릭스의 연애 리얼리티 프로그램 ‘불량연애 시즌2’에 나와 얼굴을 알렸던 여성 출연자가 무허가로 접대업소를 운영한 혐의로 일본 경찰에 체포됐다. 사진은 오구리 아스카(31). 인스타그램

넷플릭스의 리얼리티 프로그램 ‘불량연애 시즌2’ 출연자로 무허가로 접대업소를 운영한 혐의로 일본 경찰에 체포된 오구리 아스카(31) 씨가 15일 이송되는 모습. 교도=연합뉴스 자료사진

넷플릭스의 연애 리얼리티 프로그램 ‘불량연애 시즌2’에 나와 얼굴을 알렸던 30대 여성 출연자가 무허가로 접대 업소를 운영한 혐의로 일본 경찰에 체포됐다.17일 교도통신 등 일본 언론에 따르면 아이치현 경찰은 전날 나고야시 번화가에서 무허가로 접대 영업을 한 혐의(풍속법 위반)로 오구리 아스카(31) 등 3명을 체포했다.경찰에 따르면 오구리는 종업원이 접대 행위를 하는 유흥업소인 ‘캬바쿠라’를 허가 없이 운영한 혐의를 받고 있다.일본 풍속법은 접대 행위를 하는 유흥업소를 운영하는 경우 허가를 취득하도록 하고 있으며, 이 경우 오전 1시까지 영업이 허용된다.오구리는 이런 허가 없이 아침까지 해당 업소를 운영한 것으로 조사됐다. 경찰은 오구리가 오전 1시까지만 영업을 허용하는 규제를 피하기 위해 허가 없이 이 업소를 운영한 것으로 보고 있다.통신은 “오구리가 종업원인 다른 캬바쿠라를 이용한 손님이 문제가 된 무허가 업소를 이용하는 경우도 있었다”며 “경찰이 아침까지 무허가 영업을 하는 가게가 있다는 정보를 얻어 수사에 나선 것”이라고 전했다.넷플릭스는 지난해 ‘불량연애 시즌1’을 공개하며 전직 폭주족 두목, 전직 야쿠자, 소년원 출신 등 사회의 ‘주변인’으로 살아온 남녀가 공동생활을 하며 사랑을 찾는 프로그램이라고 소개했다.후속인 시즌2도 이런 설정을 이어받았다. 앞서 공개된 공식 예고편에는 “야쿠자였습니다”, “피 좀 보겠지” 같은 발언이 등장한다.넷플릭스는 이들이 공동생활에서 자신의 과거를 털어놓는다며 ‘연애뿐만 아니라 과거의 후회와 속죄, 앞으로 이어갈 인생에 대한 각오’를 담았다고 설명했다.프로그램 기획·프로듀서인 배우 겸 방송인 메구미는 시즌2를 소개하면서 “다른 사람이 어떻게 생각하는가보다 자신이 어떻게 느끼는가를 중요하게 여기며 정면으로 ‘지금’을 살아갈 용기를 전달하고 싶다”고 했다.다만 방송에서 한 남성 출연자가 “과거 사람에게 불을 붙인 적이 있다”고 고백한 장면이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하면서 범죄를 미화한다는 논란이 일기도 했다.하승연 기자