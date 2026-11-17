“인기 연프 女출연자, 무허가 접대업소 운영한 혐의로 체포” 日 발칵 [월드픽]
넷플릭스의 연애 리얼리티 프로그램 ‘불량연애 시즌2’에 나와 얼굴을 알렸던 30대 여성 출연자가 무허가로 접대 업소를 운영한 혐의로 일본 경찰에 체포됐다.
17일 교도통신 등 일본 언론에 따르면 아이치현 경찰은 전날 나고야시 번화가에서 무허가로 접대 영업을 한 혐의(풍속법 위반)로 오구리 아스카(31) 등 3명을 체포했다.
경찰에 따르면 오구리는 종업원이 접대 행위를 하는 유흥업소인 ‘캬바쿠라’를 허가 없이 운영한 혐의를 받고 있다.
일본 풍속법은 접대 행위를 하는 유흥업소를 운영하는 경우 허가를 취득하도록 하고 있으며, 이 경우 오전 1시까지 영업이 허용된다.
오구리는 이런 허가 없이 아침까지 해당 업소를 운영한 것으로 조사됐다. 경찰은 오구리가 오전 1시까지만 영업을 허용하는 규제를 피하기 위해 허가 없이 이 업소를 운영한 것으로 보고 있다.
통신은 “오구리가 종업원인 다른 캬바쿠라를 이용한 손님이 문제가 된 무허가 업소를 이용하는 경우도 있었다”며 “경찰이 아침까지 무허가 영업을 하는 가게가 있다는 정보를 얻어 수사에 나선 것”이라고 전했다.
넷플릭스는 지난해 ‘불량연애 시즌1’을 공개하며 전직 폭주족 두목, 전직 야쿠자, 소년원 출신 등 사회의 ‘주변인’으로 살아온 남녀가 공동생활을 하며 사랑을 찾는 프로그램이라고 소개했다.
후속인 시즌2도 이런 설정을 이어받았다. 앞서 공개된 공식 예고편에는 “야쿠자였습니다”, “피 좀 보겠지” 같은 발언이 등장한다.
넷플릭스는 이들이 공동생활에서 자신의 과거를 털어놓는다며 ‘연애뿐만 아니라 과거의 후회와 속죄, 앞으로 이어갈 인생에 대한 각오’를 담았다고 설명했다.
프로그램 기획·프로듀서인 배우 겸 방송인 메구미는 시즌2를 소개하면서 “다른 사람이 어떻게 생각하는가보다 자신이 어떻게 느끼는가를 중요하게 여기며 정면으로 ‘지금’을 살아갈 용기를 전달하고 싶다”고 했다.
다만 방송에서 한 남성 출연자가 “과거 사람에게 불을 붙인 적이 있다”고 고백한 장면이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하면서 범죄를 미화한다는 논란이 일기도 했다.
하승연 기자
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