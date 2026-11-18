“잘나가던 일본, 켄차나?”…엔화 추락에 경제까지 휘청 [월드픽]

일본 도쿄 시부야 거리. 123rf

인공지능 도구로 만든 기사 자료 이미지.

일본 경제에 경고등이 켜졌다. 지난 25년간 개인소비가 10% 증가하는 데 그친 가운데 엔화 가치마저 달러당 160엔 선까지 떨어지면서 경기 둔화 우려가 커지고 있다.고물가와 엔저로 가계의 생활비 부담이 가중되는 한편, 일본 젊은 층 사이에서는 한국어를 섞어 쓰는 ‘한본어’가 유행하는 등 경제와 문화에서 대조적인 모습이 나타나고 있다.17일 일본 내각부 등에 따르면 올해 3분기(7~9월) 일본의 실질 국내총생산(GDP)은 전 분기 대비 연율 0.1% 감소했다. 일본 경제가 역성장한 것은 4분기 만이다.경제 성장의 발목을 잡은 것은 개인소비 부진이다. 3분기 개인소비는 전 분기보다 0.3% 줄었다. 앞서 소폭 증가한 것으로 집계됐던 2분기 개인소비도 0.3% 감소한 것으로 수정되면서 두 분기 연속 감소세를 기록했다.식료품과 생활용품 지출이 줄어든 데다 태풍과 장기간 이어진 비로 의류와 숙박 소비도 위축됐다. 고물가에 따른 생활비 부담이 커지면서 일본 가계가 지갑을 닫고 있다는 분석이다.장기적인 소비 침체는 더욱 뚜렷하다. 니혼게이자이신문에 따르면 2000년 이후 약 25년간 일본의 개인소비는 10% 증가하는 데 그쳤다. 같은 기간 미국은 90%, 유로존은 30% 늘었다.특히 식료품과 에너지 등 비내구재 지출은 일본에서 오히려 10% 감소했다. 물가 변동을 반영한 실질 피고용자 보수 증가율도 일본은 13.7%로 미국의 약 60%, 유로존의 약 40%에 크게 못 미쳤다.일본 경제에서 개인소비가 차지하는 비중 역시 1980~1990년대 58~59%에서 최근 51~52% 수준으로 낮아졌다. 기업의 수출과 설비투자가 늘어나는 동안 가계 소비는 상대적으로 정체된 셈이다.여기에 엔화 약세까지 겹치면서 일본 경제의 부담은 가중되고 있다.도쿄 외환시장에서 엔·달러 환율은 한때 달러당 160.19엔까지 올랐다. 일본 정부가 대규모 외환시장 개입에 나섰지만 엔화 약세 흐름을 되돌리는 데 어려움을 겪고 있다.일본 정부는 올해 엔화 가치 방어를 위해 대규모 자금을 투입했다. 지난 7~8월에는 약 15조 4000억엔을 들여 외환시장에 개입했지만, 이후 엔화는 다시 달러당 160엔 선까지 밀렸다.미국의 금리 인상 전망에 따른 달러 강세도 엔화 약세를 부추기는 요인으로 꼽힌다. 일본은행이 금리를 인상했음에도 미·일 금리 차이와 환율의 관계가 과거처럼 뚜렷하게 나타나지 않는다는 분석도 나온다.엔저는 수출 기업의 가격 경쟁력을 높이는 효과가 있지만, 에너지와 원자재 수입 의존도가 높은 일본에는 물가 상승 압력으로 작용한다. 수입 가격이 오르면 기업의 생산비 부담이 커지고, 이는 다시 가계의 생활비 부담으로 이어질 수 있다.일본 정부는 식료품 소비세 인하 등 가계 부담을 줄이기 위한 대책을 추진하고 있다. 다만 일시적인 세금 인하만으로 장기간 이어진 소비 부진을 해소하기는 쉽지 않다는 지적도 나온다.경제적으로 어려움을 겪는 일본에서 문화적으로는 또 다른 변화가 나타나고 있다. 한국 대중문화의 인기가 높아지면서 일본 젊은 층의 일상 언어에도 한국어가 스며들고 있는 것이다.미국 뉴욕타임스(NYT)는 지난 1일 일본 청년층 사이에서 한국어와 일본어를 섞어 쓰는 ‘한본어’가 확산하는 현상을 조명했다.대표적인 표현은 ‘켄차나’다. 한국어 ‘괜찮아’를 일본식으로 발음한 말로, 일본의 대형 음료업체 산토리는 지난 5월 신제품 광고에 이 표현을 활용했다.이 밖에도 일본어 ‘마지’(진짜)와 한국어를 결합한 ‘마지 고마워’, 한국어 ‘알았어’에 일본어 존댓말 어미를 붙인 ‘알았어 데쓰’ 등이 젊은 층 사이에서 사용되고 있다.이러한 현상은 관련 조사에서도 확인된다. 어학 학습 애플리케이션 듀오링고가 2022년 일본인 500명을 대상으로 실시한 조사에서 Z세대 응답자의 46.7%는 자신이나 주변 사람들이 일상에서 한국어를 사용하는 경우가 있다고 답했다.지난해 일본 청소년 마케팅 기업 아이엔지가 실시한 고교생 유행 조사에서도 ‘켄차나’는 유행어 부문 공동 3위에 올랐다.이 같은 현상의 배경에는 K팝과 한국 드라마 등 한국 문화의 인기가 자리 잡고 있다.2018년 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크의 세계적 인기, 코로나19 팬데믹 기간 늘어난 한국 콘텐츠 소비가 한국어 확산에 영향을 미쳤다는 분석이다.NYT는 일본 젊은 층의 한국어 사용 증가가 한국 문화의 세계적인 인기를 보여주는 현상이라고 평가했다.김유민 기자