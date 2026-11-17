한밤중 맨발로 버스정류장 서있던 20대 체포…주사기 든 비닐봉지 발견
버스정류장에서 맨발로 서 있던 20대 남성이 마약 투약 의심 정황으로 경찰에 체포됐다.
인천 영종경찰서는 17일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 이날 오전 0시쯤 인천 영종구의 한 버스정류장에서 신발을 착용하지 않은 채 맨발로 서 있었다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A씨가 들고 있던 비닐봉지에서 약물 의심 물질과 주사기를 발견하고 그를 체포했다.
경찰은 A씨를 상대로 마약류 간이시약 검사를 하고, 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰해 마약 투약 여부를 확인할 방침이다.
A씨는 체포 이후 경찰 조사에서 별다른 진술을 하지 않은 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “A씨는 아직 석방되지 않은 상태로 현재 유치장에 있다”며 “검사 결과에 따라 후속 조치를 할 계획”이라고 말했다.
윤예림 기자
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