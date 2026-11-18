“노약자석 텅 비었는데”…임산부석서 신발 벗고 ‘안방처럼’ [포착]

지하철에서 한 중년 여성 승객이 임산부 배려석과 일반석 등 두 자리를 차지한 채 신발까지 벗고 앉아 있는 모습이 공개됐다. 스레드 캡처

서울 지하철 7호선에서 한 시민이 임산부석에 앉아 있다. 뉴스1 자료사진

지하철에서 한 중년 여성 승객이 노약자석이 비어 있는데도 임산부 배려석과 일반석 두 자리를 차지한 채 신발까지 벗고 앉아 있는 모습이 공개돼 논란이다.18일 스레드에는 지하철 객실에서 촬영한 사진과 함께 한 여성 승객의 행동을 지적하는 게시물이 올라왔다.공개된 사진 속 여성은 임산부 배려석과 일반석에 걸쳐 앉아 신발을 벗고 양반다리를 한 채 눈을 감고 있었다. 벗어둔 검은색 신발은 바닥에 놓여 있었고, 옆 좌석에는 쇼핑백과 가방이 자리하고 있었다.게시물 작성자는 “두 자리를 차지한 채 마치 안방처럼 앉아 있는 모습이 이해되지 않았다”며 “주변 승객들도 좋지 않은 시선으로 바라봤지만 아랑곳하지 않고 아예 눈을 감아버렸다”고 전했다.이어 “바로 옆 노약자석은 비어 있었는데 왜 이동하지 않는지 이해하기 어려웠다”고 덧붙였다.다만 당시 객실이 만석은 아니었으며, 해당 여성은 임산부가 나타나자 짐을 치워 자리를 내준 것으로 전해졌다. 작성자는 “한 임산부가 망설이는 모습을 보이자 일반석에 놓았던 본인 짐을 치워 자리를 내줬다”며 “양보를 안 했다 하기도 뭐하다”고 설명했다.게시물을 접한 네티즌들은 “임산부 배려석이 사실상 또 다른 노약자석처럼 인식되고 있다”, “노약자석이 비어 있는데 굳이 임산부석에 앉을 이유가 있느냐”는 등의 반응을 보였다.임산부 배려석을 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다.지난 10월에는 발목에 깁스한 임신 34주 차 여성이 지하철에서 임산부 배려석에 앉지 못하고 서서 이동했다는 사연이 알려졌다.당시 임산부는 절뚝거리며 배려석으로 다가갔지만, 한 고령 여성이 먼저 자리를 차지했다고 주장했다. 해당 여성은 주변에서 양보를 요청하는 취지의 반응을 보이자 “나도 애 낳아봤다”고 말하며 자리를 비켜주지 않은 것으로 전해졌다.지난 4월에도 임신 5개월 차 여성이 임산부 배려석에 앉았다가 노인에게 욕설을 듣고 다리를 발로 건드리는 행동까지 당했다는 사연이 전해졌다. 당시 노인은 “젊은 사람이 왜 여기 앉아 있냐”며 항의한 것으로 알려졌다.이처럼 임산부 배려석을 둘러싼 갈등은 좀처럼 사라지지 않고 있다.서울교통공사에 따르면 임산부 배려석 관련 불편 민원은 연평균 6921건, 하루 평균 약 19건에 달한다. 주요 민원은 비임산부 착석에 따른 안내방송 요청 등이다.실제 임산부들이 체감하는 배려 수준도 낮은 것으로 나타났다.인구보건복지협회가 지난해 12월 발표한 설문조사에 따르면 일반인의 82.6%는 임산부를 배려한 경험이 있다고 답했지만, 임산부 중 실제 배려받았다고 느낀 비율은 56.1%에 그쳤다.특히 임신 초기 임산부의 75.2%는 겉으로 임신 사실이 드러나지 않아 배려받지 못했다고 응답했다. 임산부 배지를 착용하고도 배려를 체감하지 못했다는 응답도 47.8%에 달했다.임산부 배려석은 법적 강제력이 아닌 시민들의 자발적인 배려에 의존하고 있다. 비임산부가 앉거나 자리를 양보하지 않더라도 이를 강제할 수단은 없는 상황이다.서울교통공사는 역사와 열차 내 홍보 영상, 안내방송 등을 통해 임산부 배려 문화를 확산하고 있지만 관련 민원은 끊이지 않고 있다. 제도 도입 10년이 넘도록 갈등이 반복되면서 실질적인 배려 문화 정착이 필요하다는 지적이 나온다.김유민 기자