“지금 주가는 ‘가짜 가격’”…KB 수석 이코노미스트 “연말 섣부른 매매 말라”[이슈픽]

유신익 박사 “연말까지 시장 불확실성 지속”

“연준 12월 회의 이후 질서 잡힐 것”

AI·반도체 쏠림 완화…인프라·헬스케어로 이동 전망

글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 지금의 주가가 기업의 실질적인 가치를 반영한 가격이 아닐 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 유튜브 채널 ‘와이스트릿-지식과 자산의 복리효과’ 캡처

글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 지금의 주가가 기업의 실질적인 가치를 반영한 가격이 아닐 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 유튜브 채널 ‘와이스트릿-지식과 자산의 복리효과’ 캡처

글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 지금의 주가가 기업의 실질적인 가치를 반영한 가격이 아닐 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 유튜브 채널 ‘와이스트릿-지식과 자산의 복리효과’ 캡처

글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 지금의 주가가 기업의 실질적인 가치를 반영한 가격이 아닐 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 유튜브 채널 ‘와이스트릿-지식과 자산의 복리효과’ 캡처

글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 지금의 주가가 기업의 실질적인 가치를 반영한 가격이 아닐 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 연말까지는 섣불리 주식을 사고팔기보다 시장을 움직이는 거시경제 변수와 산업별 경쟁력을 살피며 투자 기회를 준비해야 한다는 조언이다.15일 경제 유튜브 채널 ‘와이스트릿-지식과 자산의 복리효과’에 출연한 유신익 KB국민은행 수석 이코노미스트는 최근 금융시장 흐름과 향후 투자 전략을 설명하며 이같이 밝혔다.유 박사는 최근 자산 가격이 기업의 펀더멘털을 제대로 반영하지 못하고 있다고 진단했다. 그는 “11월부터 12월까지는 사실 가만히 있어야 한다”며 “지금은 자산 가격이 펀더멘털을 반영한 가격이 아니라 불확실성 요인에 따라 이리저리 흩뿌려지는 ‘스캐터’ 상태”라고 설명했다.이어 “오늘은 이쪽으로 가격이 움직였다가 내일은 다른 쪽으로 움직이는 식으로 규칙성과 정합성이 없는 가격이 형성되고 있다”며 “이런 구간에서 매매 결정을 내리는 것은 자신의 자금과 포트폴리오를 불확실성에 노출하는 행위”라고 지적했다.보유 주식을 성급하게 매도하는 것도 경계해야 한다고 했다. 현재 가격이 기업의 실제 가치를 제대로 반영하지 못한 상황이라면 지나치게 낮은 가격에 주식을 팔아버릴 가능성도 있다는 것이다.유 박사는 시장의 방향을 판단할 주요 변수로 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책과 내년 초 연방정부 예산 협상 등을 꼽았다. 특히 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 나올 물가 관련 정책과 연준의 향후 기조를 확인한 뒤 시장의 불확실성이 점차 정리될 것으로 전망했다.최근 AI 관련 기술주와 반도체주를 둘러싼 불안에 대해서는 ‘산업의 붕괴’와 ‘금융시장의 거품 조정’을 구분해야 한다고 강조했다.유 박사는 AI 산업에 투입된 자금과 투자 열기가 조정되는 과정에서 시장의 기대치도 현실에 맞게 낮아지고 있다고 분석했다. 다만 금융시장의 거품이 꺼진다고 해서 AI 산업 자체가 무너지는 것은 아니라는 설명이다.그는 “금융의 버블이 꺼졌다고 해서 산업이 재편되는 것은 아니다”라며 “산업은 차곡차곡 올라가고 있다”고 말했다.AI 기술이 생산성과 고용 구조를 완전히 바꿔놓았다는 이른바 ‘혁명론’에 대해서도 아직 검증이 충분하지 않다고 봤다. 미국의 생산성이 개선되고 있지만 과거 생산성이 높았던 시기와 비교하면 AI가 산업 전반에 미친 효과를 단정하기 어렵다는 것이다.유 박사는 AI가 기술 자체의 필요성만으로 투자를 끌어낸 것이 아니라 저성장과 고령화 문제를 해결하기 위한 투자 수단으로 활용되고 있다는 점에도 주목했다. 그는 “AI가 좋아서 투자를 하는 것이 아니라 투자를 해야 하는데 AI를 끌어와 접목한 것”이라고 설명했다.이에 따라 앞으로는 AI와 반도체 등 특정 분야에 집중됐던 자금이 다른 산업으로 확산할 가능성도 제기했다. 특히 미국에서 인프라 재건 관련 정책이 추진되면 교량과 도로, 전력 등 실물 인프라 분야에 대한 투자가 늘어날 수 있다는 전망이다.그는 AI와 반도체 설비 투자가 주춤하더라도 인프라 재건 투자가 이를 일부 보완할 수 있다고 봤다. 이 과정에서 대형 기술주뿐 아니라 정책 수혜를 받을 수 있는 중소형 기업과 신재생에너지 관련 기업도 관심 있게 살펴볼 필요가 있다고 했다.AI 산업의 재편 과정에서는 경쟁력이 약한 기업이 도태되고 자금력과 사업 기반을 갖춘 기업 중심으로 시장이 재편될 가능성이 있다고 전망했다.유 박사는 빅테크 가운데서는 아마존과 마이크로소프트(MS)를 비교적 건전한 기업으로 평가했다. 특히 아마존은 데이터센터를 선제적으로 구축한 만큼 후발 기업보다 유리한 위치를 차지할 수 있다고 설명했다.그는 특정 기업의 주가 상승을 예측하거나 매수를 권하는 것은 아니라면서도 사업의 지속 가능성과 경쟁력을 기준으로 기업을 살펴야 한다고 강조했다.헬스케어 산업도 주요 투자 대상으로 꼽았다. 미국의 의료보험과 약가 정책 변화, 메디케어 지원 확대 등이 제약·바이오를 비롯한 헬스케어 산업 생태계에 영향을 미칠 수 있다는 이유에서다.유 박사는 의료보험과 약가 인하 정책이 추진되더라도 새로운 치료제와 효과가 뛰어난 의약품에 대한 수요는 계속될 수 있다고 설명했다. 관련 재정 지원과 산업 생태계가 조성되면 제약사뿐 아니라 헬스케어 기업 전반에도 기회가 생길 수 있다는 것이다.유 박사는 투자 전략으로 성장주와 헬스케어에 각각 30%, 장기 국채 또는 금에 20%, 현금에 20%를 배분하는 기존 포트폴리오 전략을 유지한다고 밝혔다.다만 성장주를 반도체에만 한정해서는 안 된다고 강조했다. AI 생태계 안에서 경쟁력을 확보하거나 새로운 산업 재편의 수혜를 입을 수 있는 기업을 폭넓게 살펴야 한다는 설명이다.현금 비중을 유지하는 것도 중요하다고 했다. 시장이 급락하거나 예상치 못한 변수가 발생했을 때 경쟁력 있는 기업을 매수할 기회를 확보할 수 있기 때문이다.유 박사는 특히 시장의 모멘텀이 꺾인 뒤에는 과거처럼 급락 후 곧바로 반등하는 흐름이 반복되기보다 저가 매수 기회가 여러 차례 나타날 수 있다고 내다봤다. 따라서 조급하게 매수에 나서기보다 기업의 실적과 산업 내 입지를 충분히 분석해야 한다고 조언했다.그는 “지금은 싸게 사는 것이 중요한 게 아니라 진짜배기를 찾는 공부가 정말 중요한 시기”라며 “시장이 평탄해지거나 약세를 보이더라도 살아남은 기업은 오히려 더 부각될 수 있다”고 강조했다.이보희 기자