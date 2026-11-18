“게임 중 손 떨고 과호흡” 촬영 중단 후 의료진 긴급 투입…‘데블스플랜3’ 정현규 무슨 일 [라이프]

방송인 정현규가 5일 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.11.5 뉴스1

넷플릭스 예능 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’

가수 서인영이 무대를 앞두고 공황장애 약을 먹는 모습을 보였다. 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

방송인 김신영이 과거 전성기 시절 공황장애를 겪었다고 고백했다. KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처

‘데블스 플랜2’의 우승자인 인플루언서 정현규가 갑작스러운 공황 증상으로 ‘데블스 플랜3’에서 중도 하차했다.17일 공개된 넷플릭스 예능 시즌3 ‘데블스 플랜: 데드 어게인’ 8회에서 제작진은 자막을 통해 “정현규씨는 게임 도중 갑작스러운 공황 증상으로 인해 현장 의료진의 조치를 받았다”고 밝혔다.제작진은 “정현규씨는 경기 재개를 위해 거듭 노력했지만, 빠른 회복을 위해서는 온전한 휴식이 필요하다고 판단해 ‘데블스 플랜’에서 하차하기로 결정했다”고 설명했다.정현규는 실제 게임 도중 자신의 차례가 왔을 때 손을 떨고 과호흡이 오는 등 공황 증세를 보였다. 게임은 중단됐고, 제작진이 투입돼 정현규를 현장에서 데리고 나왔다.옆에서 정현규를 지켜본 존박은 “현규가 중간중간 힘들어했다. 감옥 매치나 누군가를 집에 보내야 하는 상황에서 특히 그랬다. 시즌2에서 보였던 냉정함과는 좀 달랐다”라며 “신경이 쓰였는데 아까는 좀 놀랐다. 과호흡이 와서 ‘많이 힘들었구나’ 싶었다”라고 말했다.이후 정현규는 인터뷰에서 “지난 시즌 많이 미움받고 한동안 우울증과 공황장애를 앓았었다. 극복했다고 생각했는데 막상 현장에 오고 같은 세트장에서 스스로에 대한 스트레스를 받았다”며 “그게 점차 쌓여 가다가 감옥매치 그 순간에 그게 딱 오버랩되면서 폭발했던 것 같다”고 고백했다.이어 “데블스 플랜 출연 고민을 정말 많이 했다. 안 좋은 트라우마가 있더라도 저는 그냥 게임하는 게 즐겁고 최선을 다하겠다고 생각했다. 괜찮을 줄 알았는데 안 괜찮더라”며 “퇴소한 것에 후회는 없다. 제 상태가 그랬던 거고 그것 또한 저의 일부니까 받아들이려고 한다. 푹 쉬고 지금은 건강한 모습으로 살고 있다”고 했다.앞서 지난해 공개된 ‘데블스 플랜: 데스룸’에서 정현규는 다른 출연자들에게 무례한 발언을 하는 등 태도로 인해 지적을 받은 바 있다. 이에 대해 그는 지난 5일 열린 시즌3 제작발표회에서 “지난 시즌 이후 많은 생각을 했다. 수단과 방법을 가리지 않고 우승만 하면 되는 줄 알았는데 어리숙한 면 때문에 시청자분들께 해를 끼친 점 반성하고 있다”면서 “그 점에 대해서 성숙한 자세로 보완해서 한 번 더 증명하고 싶은 마음이 들어서 과감히 도전했다”고 재출연 이유를 설명했다.배우 이병헌, 방송인 이경규, 가수 서인영, 코미디언 김신영 등 공황장애를 고백한 연예인들의 사연은 쉽게 찾아볼 수 있다. 서인영은 공황장애로 약 10년간 행사 무대에 서지 못했고 폐소공포증까지 겪었다고 털어놨다. 김신영은 공황장애가 심했을 당시 3개월 동안은 엘리베이터조차 타지 못했다고 고백했고, 이병헌은 “무대에서 인사하는 순간 ‘갑자기 공황이 오면 어쩌나’라는 생각이 든다”며 고충을 토로하기도 했다. 이경규는 현재까지도 약을 복용하며 치료 중에 있다.공황장애가 연예인들에게만 발병하는 특별한 병이라는 오해도 있으나, 공황장애는 일반인에게도 충분히 나타날 수 있는 질환이다. 성격이나 의지력의 문제가 아니라 뇌의 신경전달물질 균형이 깨지면서 발생하는 것으로, 과도한 스트레스와 환경적 요인도 영향을 미칠 수 있다. 여성과 20대에서 발병률이 높은 것으로 알려졌다.건강보험심사평가원에 따르면 2023년 공황장애로 병원을 찾은 환자는 24만 7061명이다. 2017년 14만 4943명과 비교하면 6년 사이 70.5% 늘었다. 약 1.7배 증가한 수치다. 더 이상 특정 직업군에 국한된 문제가 아니라는 것이다.실제 환자는 통계보다 많을 수 있다. 공황발작은 가슴 두근거림과 호흡곤란이 두드러져 심장 문제나 폐 질환으로 먼저 생각하는 경우가 있다. 정신건강의학과 진료에 대한 부담 때문에 병원 방문을 미루는 사람도 있다.공황장애의 대표적인 증상은 이유 없이 발생하는 공황발작이다. 발작은 보통 10분 이내에 최고조에 이른 뒤 수십 분 안에 자연스럽게 가라앉는다.발작 과정에서 심장이 빠르게 뛰거나 가슴이 답답하고, 숨이 막히는 느낌, 식은땀, 몸 떨림, 어지럼증, 손발 저림 등이 나타날 수 있다. 이와 함께 ‘질식할 것 같다’ ‘심장마비가 올 것 같다’는 극도의 불안을 동반하는 것이 특징이다.공황발작을 경험한 사람은 다시 증상이 나타날지도 모른다는 걱정에 시달리기도 한다. 이를 예기불안이라고 한다. 이로 인해 발작이 발생했던 장소나 상황을 피하면서 일상생활에 큰 지장을 받을 수 있다.공황장애는 자연적으로 낫는 경우는 드물지만, 적절한 치료를 받으면 충분히 증상을 조절하고 호전될 수 있다. 공황장애는 의지 부족이나 성격의 문제가 아니다. 증상이 나타났을 때 스스로를 탓하기보다 몸과 마음이 보내는 신호로 받아들이고 도움을 받아야 한다. 현재 가장 효과적인 치료로는 약물치료와 인지행동치료가 꼽힌다.치료와 함께 생활습관을 개선하는 노력도 필요하다. 명상이나 깊은 호흡, 운동, 독서 등은 스트레스와 긴장을 조절하는 데 도움이 된다. 충분한 수면을 취하고 규칙적인 유산소 운동과 과도한 음주를 피하는 것도 공황장애 재발을 예방하는 데 도움이 될 수 있다.김민지 기자