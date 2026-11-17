‘마트보다 싸다!’…“1000원으로 싹쓸이” 요즘은 장보러 ‘여기’ 간다 [이런 日이]

日서 식료품·생필품 뽑는 ‘뽑기 매장’ 인기

최근 일본에서는 식료품과 생필품을 상품으로 내건 인형뽑기 매장이 속속 문을 열고 있다. 이용객이 휴지, 랩, 계란 등 식료품과 생필품을 뽑은 모습. 도카이TV 보도화면 캡처

최근 일본에서는 식료품과 생필품을 상품으로 내건 인형뽑기 매장이 속속 문을 열고 있다. 게임기 안에 배추, 쌀이 진열돼 있는 모습. HBC뉴스 캡처

최근 일본에서는 식료품과 생필품을 상품으로 내건 인형뽑기 매장이 속속 문을 열고 있다. 게임기 안에 물이 진열돼 있는 모습. HBC뉴스 캡처

게임 방식은 일반 인형뽑기와 같다. 100엔(약 840원)짜리 동전을 넣으면 크레인이 움직여 고리에 걸거나 집게로 밀어내 상품을 뽑는 방식이다. 사진은 배추가 떨어지는 모습. HBC뉴스 보도화면 캡처

슈퍼마켓형 인형뽑기 매장에 사람들이 모여 있다. HBC뉴스 보도화면 캡처

음료수를 뽑는 어린이의 모습. 도카이TV 보도화면 캡처

최근 일본에서는 식료품과 생필품을 상품으로 내건 인형뽑기 매장이 속속 문을 열고 있다. 고물가 속에서 “즐기면서 절약할 수 있다”는 새로운 소비 방식이 확산하면서 주부들의 마음을 사로잡았다.17일 요미우리신문 등 일본 언론에 따르면 사이타마현 교다시의 한 인형뽑기 매장에는 식료품이나 생필품을 저렴하게 뽑을 수 있는 코너가 등장했다.이 매장은 최근 이어지는 고물가 상황을 반영해 놀이의 즐거움을 맛보면서 생활에 꼭 필요한 물건을 얻을 수 있는 공간을 제공하고자 2층 전체를 슈퍼마켓 콘셉트로 새롭게 단장해 지난달 30일 문을 열었다.매장 2층은 슈퍼마켓을 방불케 하는 모습이다. 약 120대 설치된 게임기 안에는 양파, 당근 같은 채소나 빵, 과자, 컵라면, 통조림, 음료 등 식료품부터 화장지, 세제, 랩까지 약 200종에 달하는 상품이 진열돼 있다.완충재를 사용해 깨지지 않도록 포장한 달걀 10개입, 두루마리 휴지 12롤, 음료 4병 세트 등 가성비가 돋보이는 상품도 많다.매장 측은 “초보자나 가족 단위 고객을 위해 난이도를 낮게 설정한 게임기를 다수 배치했다”며 “운이나 요령에 따라 슈퍼마켓에서 사는 것보다 더 저렴하게 물건을 얻을 수 있다”고 설명했다.게임 방식은 일반 인형뽑기와 같다. 100엔(약 840원)짜리 동전을 넣으면 크레인이 움직여 고리에 걸거나 집게로 밀어내 상품을 뽑는 방식이다.요미우리는 “매장 안에서는 한 번에 성공하지 못하더라도 두 번, 세 번 재도전하는 사람들과 뽑은 물건이 가득 담긴 봉투를 손에 든 사람들의 모습이 눈에 띄었다”고 전했다.매장 관계자는 “이전과 비교해 방문객 수가 40%가량 늘어 긍정적인 반응을 체감하고 있다”며 “앞으로도 슈퍼마켓 특화형 매장을 늘려나가고 싶다”고 밝혔다.도쿄도 다마시에 있는 한 인형뽑기 매장도 생필품 인형뽑기를 운영하면서 방문객이 증가했다. 운영업체에 따르면 주부나 고령자 등 지금까지 매장을 찾지 않았던 이용객까지 늘면서 매출이 1.5배 뛰었다.매장 관계자는 “생필품 가격이 해마다 오르는 가운데 필요한 물건을 인형뽑기로 뽑게 되면 놀이도 되고 스트레스도 풀면서 집에 돌아가 바로 쓸 수 있다”며 “요즘 시대에 잘 맞는 방식이 아닐까 생각한다”고 말했다.특히 이곳에서는 슈퍼마켓에서 볼 법한 ‘타임세일’(시간제한 할인)도 열린다. 소비기한이 임박한 상품들이 할인 대상이 되며, 1회 시도만으로 확실하게 뽑을 수 있도록 직원이 그때그때 무너지기 쉽게 상품을 쌓아 올린다.이 같은 슈퍼마켓형 인형뽑기 열풍에 대형 유통·게임 기업들도 가세하고 있다. 일본 게임업체 이온판타지는 지난해 10월부터 식품·생필품 특화 매장을 출점해 2030년까지 62개 매장으로 확대할 계획이며, 젠다 기고 엔터테인먼트 역시 상품의 70~80%를 식료품과 생필품으로 채운 대형 매장을 11곳으로 늘렸다.일본 소비자들이 생활비 절약에 나서는 배경에는 장기화하는 고물가와 경기 침체가 자리 잡고 있다. 일본 내각부는 올해 3분기(7~9월) 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.02% 감소했다고 전날 발표했다. 이 같은 분기 성장 속도가 1년간 이어진다고 가정해 환산한 연율 성장률은 -0.1%다.2분기 연율 1.7% 성장에서 마이너스로 돌아섰을 뿐 아니라, 로이터가 집계한 시장 전망치(0.3%)도 한참 밑돌았다.3분기 개인소비는 전분기보다 0.3% 줄어 2분기 연속 감소했다. 높은 물가에 식료품과 생활용품 지출이 감소한 데다 태풍과 장기간 이어진 비로 의류·숙박 소비도 부진했다.중동 정세 불안으로 원유와 포장재 가격이 오르면서 9월 식음료 가격도 잇따라 인상됐고, 이는 소비 위축으로 이어졌다.지난 9월 일본의 소비자물가지수는 변동 폭이 큰 신선식품을 제외한 종합지수 기준으로 102.3을 기록해 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 식료품과 일용품 가격이 오르면서 물가 상승률은 8월의 1.7%에서 확대됐다.윤예림 기자