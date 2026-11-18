“추잡스러운 인간들”…고3 학부모 박명수, 수능 ‘AI 부정행위’ 우려에 일침 날렸다

방송인 박명수. 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 부산 사상구 주례여고 수능 다짐식에서 고3 수험생들이 스마트기기 부정행위 관련 유의 사항 안내문을 확인하고 있다. 2026.11.18 연합뉴스

한성숙 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표하고 있다. 2026.11.17 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI) 기기를 이용한 부정행위 우려가 커지고 있는 가운데 방송인 박명수가 수험생 학부모로서 일침을 가했다.박명수는 18일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’ 오프닝에서 최근 불거진 AI 부정행위 논란에 대한 자신의 생각을 밝혔다.박명수는 “제가 공부를 잘 못해서 뭐라 드릴 말씀은 없지만 노력은 배신하지 않는다”라고 말문을 열었다.이어 “부정행위를 통해서 좋은 점수가 나온들 인생 성공하겠나”라면서 “추잡스러운 인간들”이라고 독설을 날렸다.박명수가 이처럼 일침을 가한 데에는 딸 박민서양 역시 올해 고3 수험생이기 때문인 것으로 보인다. 2008년생인 민서양은 올해 고3으로, 최근 한국예술종합학교 창작과에 수시 합격한 바 있다. 박명수는 올 한 해 수험생 부모로서 딸의 고생을 옆에서 지켜본 만큼, 수험생의 간절한 심정을 누구보다 깊이 공감한 것이다.박명수는 “1년이고 2년이고 시험을 준비한 분들의 노력이 헛되지 않도록 제발 최첨단 기술을 적용해서라도 (부정행위를 막아야 한다)”라면서 “AI로 부정행위를 하는 것 자체가 마음이 씁쓸하다”고 전했다.그러면서 “교육 당국에서도 최선을 다해서 부정행위가 없도록 노력하고 있으니 믿어달라. 당장 어떻게 하겠나”라면서 “시험을 미룬다는 건 현실적으로 어렵지 않을까 생각한다”고 전했다.끝으로 박명수는 부정행위를 계획하고 있는 이들을 향해 “노력한 자에게 피해가 가서는 안 된다”면서 “괜히 쓸데없는 짓 했다가 인생 망치지 마시고 부정행위를 할 생각을 했다면 그냥 (수험장에) 가지 말라”고 덧붙였다.한편 올해 세무사 시험에서 촉발된 ‘AI 활용 부정행위’ 우려가 수능으로 확산하면서 현우진, 이지영 등 유명 입시 강사들은 시험 연기와 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 수능 연기 헌법소원까지 제기된 가운데 정부는 이번 수능에서 AI를 이용한 부정행위를 원천 차단하기 위한 특단의 조치를 마련했다.교육부와 행정안전부에 따르면 정부는 수능일인 19일 오전 8시 30분에 위급재난문자를 1차 발송하고, 이후 불시에 추가 발송할 예정이다. 위급재난문자는 긴급재난문자와 안전안내문자와 달리 수신 거부를 할 수 없다. 3G 휴대전화 등 일부 예외를 제외하면 대부분의 휴대전화에서 수신되며, 휴대전화 전원이 켜져 있으면 반드시 경보음이 울린다.수험생이 시험장에 가져갈 수 있는 필기구도 ‘흑색 연필’로 제한됐다. 기존에는 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필 등을 휴대할 수 있었다. 수정테이프나 지우개 등에 초소형 카메라를 부착해 부정행위를 할 수 있다는 지적에 따른 것으로 알려졌다.연필을 제외한 수정테이프와 지우개, 샤프심 등 변경된 물품은 교육청에서 일괄 구매해 시험장에 배부할 예정이다.김민지 기자