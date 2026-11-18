밤 10시 땡치자 “회식 끝!”…전 직원에 ‘음주 제한령’ 떨어진 이유 [월드픽]
日NHK, 음주 관련 사고 잇따르자 ‘회식 제한’ 지침
일본 공영방송 NHK가 직원들 사이에서 음주와 관련된 불미스러운 사건·사고가 잇따르자, 음주를 동반한 회식을 원칙적으로 오후 10시 무렵까지로 제한하는 등의 지침을 내렸다.
18일 산케이신문에 따르면 NHK는 전날 이 같은 내용을 포함한 ‘절도 있는 음주 문화’를 당부하는 지침을 직원들에게 공지했다.
지침에는 회식을 약 3시간 이내로 마치도록 권고하는 내용도 담겼다.
다만 이는 어디까지나 기준일 뿐, 시간을 초과하더라도 징계 등의 대상이 되지는 않는 것으로 전해졌다.
NHK 관계자는 “지침을 배포함으로써 불필요한 회식을 자제시키고, 회식 제안을 받았을 때 거절하기 쉽게 만드는 효과를 기대하고 있다”고 말했다.
이런 지침에는 최근 잇따른 술자리 성폭력 피해가 영향을 미쳤다.
NHK는 지난 8월 직원이 회식 후 프로그램 출연자에게 성폭력 피해를 당했다고 발표했다. 이어 9월에는 술을 마신 상태에서 상대방 동의 없이 성적인 신체 접촉을 한 20대 기자를 징계면직 처분했다.
이노우에 다쓰히코 NHK 회장은 당시 기자회견에서 “시청자 여러분과 관계자 여러분의 신뢰를 저버리게 된 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “인권 침해나 괴롭힘 등의 부적절한 행위는 결코 용납될 수 없다. 앞으로도 엄정하게 대처해 나가겠다”고 재발 방지를 약속했다.
윤예림 기자
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