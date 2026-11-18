밤 10시 땡치자 “회식 끝!”…전 직원에 ‘음주 제한령’ 떨어진 이유 [월드픽]

日NHK, 음주 관련 사고 잇따르자 ‘회식 제한’ 지침

일본 공영방송 NHK가 직원들 사이에서 음주와 관련된 불미스러운 사건·사고가 잇따르자, 음주를 동반한 회식을 원칙적으로 오후 10시 무렵까지로 제한하는 등의 지침을 내렸다. 인공지능(AI)으로 생성한 이미지.

일본 도쿄 시부야 NHK 건물. 교도 연합뉴스

일본 공영방송 NHK가 직원들 사이에서 음주와 관련된 불미스러운 사건·사고가 잇따르자, 음주를 동반한 회식을 원칙적으로 오후 10시 무렵까지로 제한하는 등의 지침을 내렸다.18일 산케이신문에 따르면 NHK는 전날 이 같은 내용을 포함한 ‘절도 있는 음주 문화’를 당부하는 지침을 직원들에게 공지했다.지침에는 회식을 약 3시간 이내로 마치도록 권고하는 내용도 담겼다.다만 이는 어디까지나 기준일 뿐, 시간을 초과하더라도 징계 등의 대상이 되지는 않는 것으로 전해졌다.NHK 관계자는 “지침을 배포함으로써 불필요한 회식을 자제시키고, 회식 제안을 받았을 때 거절하기 쉽게 만드는 효과를 기대하고 있다”고 말했다.이런 지침에는 최근 잇따른 술자리 성폭력 피해가 영향을 미쳤다.NHK는 지난 8월 직원이 회식 후 프로그램 출연자에게 성폭력 피해를 당했다고 발표했다. 이어 9월에는 술을 마신 상태에서 상대방 동의 없이 성적인 신체 접촉을 한 20대 기자를 징계면직 처분했다.이노우에 다쓰히코 NHK 회장은 당시 기자회견에서 “시청자 여러분과 관계자 여러분의 신뢰를 저버리게 된 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “인권 침해나 괴롭힘 등의 부적절한 행위는 결코 용납될 수 없다. 앞으로도 엄정하게 대처해 나가겠다”고 재발 방지를 약속했다.윤예림 기자