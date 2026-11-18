[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 18일

36년생 : 오해로 인한 구설에 시달린다.48년생 : 매사 순조롭게 흐른다.60년생 : 남몰래 처리할 일이 생긴다.72년생 : 순발력으로 상황을 극복하라.84년생 : 부주의로 잃는 것이 많다.96년생 : 오해를 사지 않게 처신하라.37년생 : 저절로 복이 들어온다.49년생 : 기대하던 일에서 큰 성과를 본다.61년생 : 아랫사람에게 존경받는다.73년생 : 현실에 감사하는 마음을 가져라.85년생 : 친구에게서 기쁜 소식을 듣는다.97년생 : 감사하는 마음이 복을 부른다.호랑이38년생 : 마음에 번민이 생긴다.50년생 : 행운과 이익이 많이 생긴다.62년생 : 서북쪽 이동은 행운이다.74년생 : 친구 사이에 시비가 생긴다.86년생 : 서두르지 않아야 길하다.98년생 : 건강보다 소중한 것은 없다.토끼39년생 : 손재수가 있으니 주의하라.51년생 : 소리 소문 없이 행운이 들어온다.63년생 : 남의 의견에 귀 기울여라.75년생 : 때를 잘 활용하라.87년생 : 대길한 운이니 일의 성과가 크다.99년생 : 조용히 좋은 일이 생긴다.40년생 : 진퇴양난이니 근신하라.52년생 : 지금은 절약이 최선이다.64년생 : 생활에 변화를 주어 보라.76년생 : 현실에 더욱 열중하라.88년생 : 먼 곳에서 연락을 받는다.00년생 : 분수를 지키는 게 중요.41년생 : 뜻밖의 소득으로 즐거움을 느낀다.53년생 : 공연히 마음만 조급해진다.65년생 : 오후엔 일이 잘 풀린다.77년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길이다.89년생 : 상대의 이해를 먼저 구하라.01년생 : 오후가 좋다.42년생 : 자만심 때문에 구설이 있다.54년생 : 작은 일부터 시작하라.66년생 : 겸손하면 뜻밖의 횡재가 있다.78년생 : 불필요한 지출이 과하다.90년생 : 베푼 만큼 이득이 있음을 명심하라.02년생 : 작은 것부터 하라.43년생 : 마음의 안정이 중요하다.55년생 : 작은 것이라도 가볍게 여기지 마라.67년생 : 약속을 어기지 마라.79년생 : 새것을 찾아 움직이면 행운이 있다.91년생 : 욕심부리다 망신당한다.03년생 : 다른 사람의 의견에 귀 기울여라.원숭이44년생 : 기쁨이 넘치며 횡재운이 있다.56년생 : 몸과 마음이 편안하다.68년생 : 서두르지 말고 기회를 노려라.80년생 : 주변과 의논해 처리하라.92년생 : 관록을 얻거나 성공을 거둔다.04년생 : 좋은 결과가 있다.45년생 : 무리하면 다툼이 생기니 주의하라.57년생 : 몸만 피곤하고 소득이 없다.69년생 : 우려했던 일이 생긴다.81년생 : 마음을 편히 가져야 한다.93년생 : 어려운 일이 해결된다.05년생 : 친구를 챙겨라.46년생 : 노력의 대가를 받는다.58년생 : 건강이나 사업에 어려움이 따른다.70년생 : 약속이 미루어진다.82년생 : 주어진 일에 충실하면 기쁨이 있다.94년생 : 기쁜 하루가 된다.06년생 : 맡은 일에 충실하라.돼지47년생 : 작은 사고에 주의하라.59년생 : 약간의 실수로 오해를 사기 쉽다.71년생 : 침착하고 냉정하라.83년생 : 비밀을 확실하게 지켜라.95년생 : 여기저기서 이익이 생긴다.07년생 : 비밀을 지켜라.