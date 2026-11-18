2019 수능 만점자, ‘AI 의혹’ 리트 만점자에 공개 대결 제안 “수능 같이 풀어보자”

2019학년도 대학수학능력시험 만점자인 의사 이진형(사진 왼쪽)이 인공지능(AI) 부정행위 의혹을 받는 법학적성시험(LEET·리트) 최초 전 영역 만점자 A씨(사진 오른쪽)에게 공개적으로 수능 국어 문제 풀이 대결을 제안했다. 이진형 인스타그램 캡처

지난 7월 치러진 법학적성시험(LEET·리트)에서 시험 시행 이후 최초로 만점을 받은 것으로 알려진 서울대 치의학과 재학생 A씨가 공개한 성적표. 자료 : 유튜브 ‘미미미누’

2019학년도 대학수학능력시험 만점자이자 예능 프로그램 ‘피의 게임2’ 우승자인 의사 이진형이 인공지능(AI) 부정행위 의혹을 받는 법학적성시험(LEET·리트) 최초 전 영역 만점자 A씨에게 공개적으로 수능 국어 문제 풀이 대결을 제안했다.지난 16일 이진형은 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 A씨에게 수능 당일 국어 영역 문제를 함께 푸는 합동 방송을 요청했다.이진형은 “세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 인정하며 의혹의 불씨가 옮겨붙은 LEET 최초 만점자 A씨도 많이 억울하실 것으로 생각된다”며 “A씨가 수능 당일 국어 영역 문제 풀이 라이브를 진행하실 계획이라고 알고 있는데, 괜찮으시다면 저도 해당 방송에 참여하여 함께 국어 영역 시험지를 풀고 각자의 풀이가 끝난 후 채점 및 해설에 대한 논의를 진행해 보는 것은 어떨까 제안드린다”고 전했다.점수를 겨루는 데 그치지 않고 두 사람의 풀이 과정과 해설을 함께 공개해 검증의 신뢰도를 높이자는 취지다.이어 “비록 A씨에 비해 부족한 실력이겠지만 역대 가장 어려운 국어 시험 중 하나로 평가받는 2019학년도 수능 국어 영역을 치러본 경험이 있다”라면서 “A씨의 실력을 보다 투명하게 보여드리고 그 결과에 대한 신뢰를 높이는 데 보탬이 될 수 있지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.리트 만점 AI 의혹은 제63회 세무사 시험 수석 합격자가 전자기기와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 자수하면서 불거졌다. 올해 리트에서 언어이해와 추리논증 70문항을 모두 맞힌 A씨도 AI를 활용한 부정행위를 한 것이 아니냐는 의혹이다.A씨는 이에 억울하다는 입장을 밝히며 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능 당일 1교시 국어 영역 문제지가 공식 공개되는 즉시 시험지를 인쇄해 직접 풀이하고 채점하는 전 과정을 생중계하겠다고 밝혔다. A씨는 국어 강사와 취재진 등이 참관하는 가운데 정규 시험 시간인 80분보다 15분 짧은 65분 안에 문제를 풀겠다고 예고했다. 선택과목인 ‘화법과 작문’, ‘언어와 매체’를 모두 풀어 일반 수험생보다 11문항 많은 56문항에 도전한다.한편 이진형은 2019학년도 수능 만점자로 서울대 의과대학을 졸업한 뒤 의사로 재직 중이다. tvN ‘문제적 남자’와 웨이브 오리지널 예능 ‘피의 게임2’, ‘피의 게임X’ 등에 출연했으며, ‘피의 게임2’에서 최종 우승을 차지했다.김민지 기자