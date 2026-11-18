“하필 형부의 친형과 사랑에 빠졌다”…30대 여성 결혼에 집안 반대

인공지능 도구로 만든 기사자료 이미지

형부의 친형과 결혼을 생각하던 30대 여성이 언니와 어머니의 반대에 부딪혔다는 사연이 전해졌다. 두 사람이 결혼하면 자매가 한 집안의 형제와 각각 부부가 되는 이른바 ‘겹사돈’ 관계가 형성되는데, 가족 간 서열과 관계가 복잡해질 수 있다는 것이 반대 이유였다.지난 13일 방송된 JTBC ‘사건반장’의 ‘별별 상담소’에서는 형부의 친형과 교제 중인 30대 여성 A씨의 사연이 소개됐다.A씨는 언니의 결혼식 사진을 형부의 친형에게 보내면서 연락을 주고받기 시작했다. 이후 두 사람은 연인으로 발전했지만 가족에게는 교제 사실을 알리지 않았다.그러던 중 집 근처 공원에서 데이트하던 두 사람이 친정을 방문하던 언니에게 목격되면서 갈등이 시작됐다.언니는 동생이 형부의 친형과 결혼하면 시댁에서 자신보다 손윗사람이 된다는 이유로 반대했다. 남편과 다투거나 시댁에서 갈등이 생겼을 때 동생에게 고민을 털어놓기 어려워질 수 있다는 점도 걱정했다.또 두 사람이 헤어지더라도 남편의 형을 계속 마주해야 하는 만큼 가족관계가 불편해질 수 있다는 우려도 있었다.자매의 어머니 역시 언니가 시댁에서 불편한 상황에 놓일 수 있다며 A씨에게 남자친구와 헤어질 것을 권했다.형부는 갈등을 해결하기 위해 두 자매와 자신의 형이 함께하는 식사 자리를 마련했지만 언니의 입장은 달라지지 않았다.이처럼 자매가 한 집안의 형제와 각각 결혼하는 관계를 ‘겹사돈’이라고 한다. 현행 민법상 이러한 혼인은 금지되지 않지만, 가족 간 호칭과 관계가 복잡해지고 한 부부의 갈등이 다른 부부에게까지 영향을 미칠 수 있다는 점은 현실적인 부담으로 꼽힌다.사연을 접한 승재현 한국형사·법무정책연구원 연구위원은 “언니 입장에서는 자신의 남편의 형과 동생이 결혼하는 것이기 때문에 가족관계가 복잡해질 수밖에 없다”며 “결혼하더라도 동생은 언니를 여전히 언니로 존중하고 겸손하게 대해야 한다”고 말했다.박상희 심리학 교수도 두 사람의 감정만으로 결혼을 결정하기보다 가족 구성원들이 충분히 논의하고, 특히 언니의 입장을 존중할 필요가 있다고 조언했다.김유민 기자