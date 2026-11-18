“‘이 방법’으로 돈 아껴 결혼합니다”…중국인들 난리 난 ‘이유’ [월드픽]

中 젊은 예비부부 사이 결혼식 ‘협찬 열풍’

기업은 홍보 효과, 예비부부는 비용 절감 ‘윈윈’

협찬 사칭해 개인정보·예약금 노린 사기 피해도

인공지능(AI)으로 생성한 기사 관련 이미지

중국 구이양의 한 전통 결혼식의 모습. 신화통신 뉴시스

중국에서 결혼식 비용 부담과 준비 과정에 지친 젊은 예비부부들이 기업의 협찬을 받아 결혼식을 치르는 유행이 확산하고 있다.18일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국에서 시간과 비용을 아끼려는 젊은 층을 중심으로 기업 협찬을 활용해 결혼식을 준비하는 사례가 늘고 있다.지난 7월 결혼한 여성 다란쯔는 결혼식을 불과 한 달도 남기지 않은 상황에서 준비를 시작했다. 그러던 중 평소 즐겨 먹던 간식 브랜드가 소셜미디어(SNS)에 올린 협찬 모집 글을 발견하고 직접 브랜드에 연락했다.해당 브랜드는 곧바로 결혼식 협찬에 나섰다. 결혼식 패키지를 제공하는 것은 물론 중국 전통 결혼식에서 신랑이 신부를 데려가기 전 치르는 ‘문 막기 게임’을 기획하고, 자사 대표 상품인 매운맛 간식도 대량으로 지원했다.해당 브랜드는 지금까지 3000쌍이 넘는 부부의 결혼식을 후원한 것으로 전해졌다. 협찬 효과를 경험한 다란쯔 부부는 중국 전통 증류주 제조업체와 마스크팩 브랜드에서도 추가 지원을 받아 연회용 술과 신부 들러리 선물을 마련했다.다란쯔는 “좋아하는 브랜드의 협찬을 받아 결혼식을 올리니 더욱 기억에 남는 하루가 됐다”고 전했다.또 다른 신부 파오파오는 밀크티 프랜차이즈와 유제품 업체로부터 받은 제품과 선물로 결혼식장을 꾸몄다. 그는 색다른 방식의 결혼식이 특별한 분위기를 만들었고 하객들도 즐거워했다고 전했다.온라인에서 ‘조조’라는 이름으로 활동하는 또 다른 신부는 여성용 신발과 과일 통조림, 의류관리기 등을 협찬받았다.기업 입장에서도 결혼식 협찬은 소비자에게 자연스럽게 브랜드를 알릴 수 있는 홍보 수단이다.업계 관계자들은 소비자들이 세련되게 연출된 인플루언서 광고에 피로감을 느끼면서 일반 소비자의 실제 경험을 통한 입소문이 더욱 큰 영향력을 발휘하고 있다고 분석한다.한 블로거는 시장에 나온 결혼식 협찬을 모두 확보할 경우 예비부부가 약 1만 8000위안(약 370만원)을 절약할 수 있다고 추산했다.중국 SNS 플랫폼 ‘소울앱’(Soul App)이 실시한 설문조사에 따르면 젊은 응답자의 3분의 1 이상은 결혼식 예산을 5만~10만 위안으로 책정했다. Z세대 응답자의 60% 이상은 결혼식을 ‘자기표현을 위한 중요한 순간’으로 여기는 것으로 나타났다.다만 협찬 열풍을 악용한 사기 피해도 발생하고 있다. 지난 5월에는 일부 사기범이 간식 브랜드를 사칭해 온라인에서 개인정보를 빼내고 예약금 명목의 돈을 가로채려 했다. 이에 기업들은 정식 협찬은 무료로 진행된다며 주의를 당부했다.중국 온라인상에서는 ‘결혼식 협찬’ 관련 게시물의 조회수가 1000만회를 넘어서는 등 관심이 이어지고 있다. 다만 상업성이 결혼식 본연의 의미를 훼손할 수 있다는 우려도 나온다.한 누리꾼은 “정말 기발한 아이디어다. 기업들의 협찬 진행 방식도 인상적”이라고 말했다. 반면 다른 누리꾼은 “결혼식이 지나치게 상업적인 분위기로 변해 특유의 낭만을 잃을까 걱정된다”고 했다.또 다른 누리꾼은 “몇 년 뒤 부부가 결혼 앨범을 펼쳐 추억을 되새기려 해도 광고판만 잔뜩 보이게 되는 것 아니냐”고 꼬집었다.하승연 기자