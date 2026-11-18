‘불륜’ 젠슨 황 복귀 의사에…엔비디아 이사회 “재선임 없다”

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO). 로이터 연합뉴스

불륜 스캔들로 사임한 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 회사 복귀 의사를 밝혔지만, 엔비디아 이사회가 재선임 가능성을 일축했다.17일(현지시간) AFP통신과 로이터통신 등에 따르면 하비 존스 엔비디아 이사회 의장은 이날 회계연도 3분기 실적 발표 후 열린 콘퍼런스콜에서 황 전 CEO를 다시 최고경영자로 선임할 계획이 없다고 밝혔다.존스 의장은 “엔비디아 이사회는 만장일치로 황 전 CEO의 사임을 수용했으며, 그를 CEO로 복귀시킬 의사가 없다”고 말했다.이어 황 전 CEO의 사임을 둘러싼 구체적인 경위에 대해서는 이날 설명하지 않겠다며 적절한 시점에 추가로 소통하겠다고 덧붙였다.앞서 황 전 CEO는 이날 이사회가 요청한다면 회사로 돌아갈 준비가 돼 있다는 뜻을 밝혔다. 그러나 이사회가 즉각 복귀 가능성에 선을 그으면서 경영 일선 복귀는 사실상 어려워졌다.황 전 CEO는 중국 스파이로 지목된 여성과의 외도 등 사생활 관련 스캔들이 불거진 직후인 지난 12일 CEO 자리에서 물러났다.엔비디아 공동 창업자인 황 전 CEO는 오랫동안 회사를 이끌며 인공지능(AI) 반도체 시장에서 엔비디아의 성장을 주도해 온 인물이다.이번 이사회의 결정으로 황 전 CEO의 복귀를 둘러싼 논란은 새로운 국면을 맞게 됐다.김유민 기자