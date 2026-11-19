[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 19일
입력 2026 11 19 01:34 수정 2026 11 19 01:34
쥐
36년생 : 기회와 유혹이 동시에 찾아온다.
48년생 : 기대가 크면 실망도 크다.
60년생 : 우연히 돕는 사람이 생긴다.
72년생 : 시간의 여유가 필요하다.
84년생 : 욕심부리다 손해를 본다.
96년생 : 현실에 충실하라.
소
37년생 : 남의 말을 하다 망신수가 있다.
49년생 : 생각대로 잘 풀리지 않는다.
61년생 : 오해가 생길 수 있다.
73년생 : 자기 관리에 신중하라.
85년생 : 친구 간의 갈등을 해소하라.
97년생 : 주변의 의견에 따르라.
호랑이
38년생 : 절도 있는 행동이 필요하다.
50년생 : 막혀도 포기 말고 버텨라.
62년생 : 주위 사람과 화합하라.
74년생 : 남의 시샘을 잊지 마라.
86년생 : 뜻밖의 방문객이 있다.
98년생 : 반가운 손님이 온다.
토끼
39년생 : 차츰 운이 상승세를 탄다.
51년생 : 세상에 부러울 것이 없다.
63년생 : 매사 냉정하게 판단하라.
75년생 : 믿는 도끼에 발등 찍힌다.
87년생 : 시간과 노력을 아끼지 마라.
99년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.
용
40년생 : 좋은 사람을 만난다.
52년생 : 하던 일을 그대로 유지하라.
64년생 : 새로운 일을 도모함이 낫겠다.
76년생 : 안 되는 일이 없는 즐거운 하루다.
88년생 : 대인관계에 신중히 처신하라.
00년생 : 마무리를 잘하라.
뱀
41년생 : 투자 계획은 내일로 미루어라.
53년생 : 능률이 오른다.
65년생 : 좋은 일과 궂은일이 교차한다.
77년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.
89년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.
01년생 : 마음을 새로 다져라.
말
42년생 : 함부로 행동하면 손해만 본다.
54년생 : 적극적으로 밀고 나가라.
66년생 : 오늘은 서쪽이 행운의 방향이다.
78년생 : 베푸는 마음으로 생활하라.
90년생 : 집안이 태평하니 기쁘다.
02년생 : 심신이 피곤하니 일단 쉬어라.
양
43년생 : 심리적으로 괴롭다.
55년생 : 한곳에 오래 머물지 마라.
67년생 : 지나친 주장은 어려움을 부른다.
79년생 : 과거보다 현실이 중요하다.
91년생 : 모든 일이 잘 되어 간다.
03년생 : 현재에 집중하라.
원숭이
44년생 : 공과 사를 잘 구별하라.
56년생 : 한 박자 늦게 생각하라.
68년생 : 불필요한 지출을 줄여라.
80년생 : 달콤한 말에 넘어가기 쉬운 날이다.
92년생 : 항상 겸손한 태도로 임하라.
04년생 : 한 번 더 생각하라.
닭
45년생 : 당황하지 말고 대처하라.
57년생 : 거짓말이 들통난다.
69년생 : 의사 표현을 확실히 하라.
81년생 : 실패는 성공의 어머니다.
93년생 : 남 탓을 하다 다툰다.
05년생 : 정직하게 말하라.
개
46년생 : 황당한 일을 당해도 차분하라.
58년생 : 참견하는 일을 절제하라.
70년생 : 구설에 주의하라.
82년생 : 남과의 금전 관계를 삼가라.
94년생 : 어려운 일이 생기나 해결된다.
06년생 : 남의 일에 나서지 마라.
돼지
47년생 : 재물운이 따른다.
59년생 : 주변 사람과 의논하라.
71년생 : 하던 일을 계속하라.
83년생 : 자기만의 시간이 필요한 때다.
95년생 : 귀인의 도움이 있다.
07년생 : 혼자만의 시간을 가져라.
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