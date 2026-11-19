[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 19일

36년생 : 기회와 유혹이 동시에 찾아온다.48년생 : 기대가 크면 실망도 크다.60년생 : 우연히 돕는 사람이 생긴다.72년생 : 시간의 여유가 필요하다.84년생 : 욕심부리다 손해를 본다.96년생 : 현실에 충실하라.37년생 : 남의 말을 하다 망신수가 있다.49년생 : 생각대로 잘 풀리지 않는다.61년생 : 오해가 생길 수 있다.73년생 : 자기 관리에 신중하라.85년생 : 친구 간의 갈등을 해소하라.97년생 : 주변의 의견에 따르라.호랑이38년생 : 절도 있는 행동이 필요하다.50년생 : 막혀도 포기 말고 버텨라.62년생 : 주위 사람과 화합하라.74년생 : 남의 시샘을 잊지 마라.86년생 : 뜻밖의 방문객이 있다.98년생 : 반가운 손님이 온다.토끼39년생 : 차츰 운이 상승세를 탄다.51년생 : 세상에 부러울 것이 없다.63년생 : 매사 냉정하게 판단하라.75년생 : 믿는 도끼에 발등 찍힌다.87년생 : 시간과 노력을 아끼지 마라.99년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.40년생 : 좋은 사람을 만난다.52년생 : 하던 일을 그대로 유지하라.64년생 : 새로운 일을 도모함이 낫겠다.76년생 : 안 되는 일이 없는 즐거운 하루다.88년생 : 대인관계에 신중히 처신하라.00년생 : 마무리를 잘하라.41년생 : 투자 계획은 내일로 미루어라.53년생 : 능률이 오른다.65년생 : 좋은 일과 궂은일이 교차한다.77년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.89년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.01년생 : 마음을 새로 다져라.42년생 : 함부로 행동하면 손해만 본다.54년생 : 적극적으로 밀고 나가라.66년생 : 오늘은 서쪽이 행운의 방향이다.78년생 : 베푸는 마음으로 생활하라.90년생 : 집안이 태평하니 기쁘다.02년생 : 심신이 피곤하니 일단 쉬어라.43년생 : 심리적으로 괴롭다.55년생 : 한곳에 오래 머물지 마라.67년생 : 지나친 주장은 어려움을 부른다.79년생 : 과거보다 현실이 중요하다.91년생 : 모든 일이 잘 되어 간다.03년생 : 현재에 집중하라.원숭이44년생 : 공과 사를 잘 구별하라.56년생 : 한 박자 늦게 생각하라.68년생 : 불필요한 지출을 줄여라.80년생 : 달콤한 말에 넘어가기 쉬운 날이다.92년생 : 항상 겸손한 태도로 임하라.04년생 : 한 번 더 생각하라.45년생 : 당황하지 말고 대처하라.57년생 : 거짓말이 들통난다.69년생 : 의사 표현을 확실히 하라.81년생 : 실패는 성공의 어머니다.93년생 : 남 탓을 하다 다툰다.05년생 : 정직하게 말하라.46년생 : 황당한 일을 당해도 차분하라.58년생 : 참견하는 일을 절제하라.70년생 : 구설에 주의하라.82년생 : 남과의 금전 관계를 삼가라.94년생 : 어려운 일이 생기나 해결된다.06년생 : 남의 일에 나서지 마라.돼지47년생 : 재물운이 따른다.59년생 : 주변 사람과 의논하라.71년생 : 하던 일을 계속하라.83년생 : 자기만의 시간이 필요한 때다.95년생 : 귀인의 도움이 있다.07년생 : 혼자만의 시간을 가져라.