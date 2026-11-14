80대 치매 노모 가슴 만진 요양보호사…항의하자 “사랑이 많은 분”

JTBC ‘사건반장’ 제보화면 캡처

JTBC ‘사건반장’ 제보화면 캡처

80대 중증 치매 여성이 70대 남성 요양보호사에게 수차례 성추행을 당한 사실이 드러났다.피해자 가족의 항의에도 요양센터 측은 “정이 많고 사랑이 많은 분”이라며 해당 요양보호사를 두둔한 것으로 전해졌다. 가해자는 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다.13일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 경기 수원시의 한 노인보호센터에 다니던 80대 여성이 자신을 돌보던 70대 남성 요양보호사에게 성추행을 당했다.피해 여성은 9년째 중증 치매를 앓고 있으며, 6년째 자녀와 함께 생활하고 있다. 가족은 약 2년 동안 해당 센터에 어머니를 맡겨왔다.사건은 지난해 1월 피해 여성의 센터 등원 시간이 평소보다 한 시간 앞당겨지면서 드러났다.피해자의 자녀는 어머니가 센터에 잘 도착했는지 확인하기 위해 집에 설치된 홈캠 영상을 살펴보다 충격적인 장면을 목격했다.영상에는 남성 요양보호사가 집 안으로 들어와 피해자의 양 볼을 감싸거나 강하게 끌어안는 모습이 담겨 있었다. 평소 여성 요양보호사들이 현관에서 어머니를 불러 데려갔던 것과 달리 남성 요양보호사는 집 안까지 들어와 신체 접촉을 이어갔다.이상함을 느낀 자녀가 이전 영상까지 확인한 결과, 남성 요양보호사가 피해자를 뒤에서 끌어안거나 바닥에 앉혀 뺨을 맞대는 모습이 추가로 발견됐다.심지어 피해자가 방에서 나오는 순간 뒤에서 양손으로 가슴을 만지는 장면까지 포착됐다.당시 피해자는 남성의 손길을 뿌리치거나 “나가야지”라고 말하며 자리를 벗어나려 했지만, 남성은 신체 접촉을 계속한 것으로 전해졌다.가족은 즉시 노인보호센터에 항의했지만 센터 측의 반응은 예상 밖이었다.센터 측은 “이 남성 요양보호사는 정이 많고 사랑이 많은 분이다. 다정하게 대해드리려던 것뿐”이라고 해명했다.이어 “어르신들한테 너무 편하게, 마음 가는 대로 대하지 말라고 계속 주의를 줬다”고 설명했다.가족의 항의에도 해당 요양보호사는 즉시 업무에서 배제되지 않았다.센터 측은 “시말서는 받았지만 노동법이 까다로워 사람을 자르기가 쉽지 않다”며 “최대한 안 부딪히게 하겠다. 그 선생님이 막 해코지하고 그럴 분이 아니다”라고 말한 것으로 전해졌다.결국 해당 요양보호사는 사건이 드러난 지 약 한 달이 지난 지난해 2월에야 사직했다.이후 가족의 고소로 재판에 넘겨진 요양보호사는 자신의 행동이 친절함에서 비롯됐다는 취지로 주장했다.요양보호사 측은 재판에서 “따뜻하고 친절함이 오해를 일으킨 것 같다”며 “어르신들과 공감하며 신체적 접촉도 불가피한 면이 있다”고 밝혔다.또 “조금 과하게 행동했을 수도 있지만 불순한 의도를 가지고 행동하지 않았을 것”이라며 “남자가 아닌 요양보호사 선생님으로 봐준다면 행동이 이해 갈 것”이라고 주장했다.그러나 지난 4월 1심 재판부는 수일에 걸쳐 여러 차례 추행한 점에서 죄질이 좋지 않다고 판단했다.다만 피고인이 범행을 모두 인정하고 성범죄 전력이 없는 점 등을 고려해 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.피해자 가족은 가해자가 공탁한 3000만원을 거절했으며, 검찰은 1심 판결에 불복해 항소한 상태다.제보자는 사건 이후 어머니의 불안 증세와 인지장애가 더욱 심해졌다고 호소했다. 특히 남성 요양보호사가 집에 와도 되느냐는 질문에 어머니가 “싫어!”라고 강하게 거부하거나 “센터 가기 싫어”라고 소리치기도 했다고 전했다.김유민 기자