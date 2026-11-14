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“죽고 싶다”며 아파트에 불 지른 40대…70대 경비원 숨져

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 11 14 22:03 수정 2026 11 14 22:03
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‘14명 사상’ 아파트 방화 40대, 영장실질심사 출석극단적인 선택을 하려고 자신이 살던 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 체포된 A(40대)씨가 14일 오후 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어가고 있다. A씨는 지난 11일 오후 6시 33분 전남광주 북구 자신이 살던 아파트 가구에 불을 지른 혐의(현주건조물방화치사)를 받는다. 2026.11.14 연합뉴스
‘14명 사상’ 아파트 방화 40대, 영장실질심사 출석
극단적인 선택을 하려고 자신이 살던 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 체포된 A(40대)씨가 14일 오후 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어가고 있다. A씨는 지난 11일 오후 6시 33분 전남광주 북구 자신이 살던 아파트 가구에 불을 지른 혐의(현주건조물방화치사)를 받는다. 2026.11.14 연합뉴스


광주의 한 아파트에 불을 질러 주민들의 대피를 돕던 70대 경비원을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 40대 남성이 구속됐다.

14일 광주 북부경찰서에 따르면 광주지방법원은 현주건조물방화치상 혐의를 받는 40대 A씨에 대해 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 11일 오후 6시 33분쯤 광주 북구 운암동의 한 21층짜리 아파트 6층 세대에서 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의를 받는다.

불은 약 30분 만에 꺼졌지만, 주민들의 대피를 돕던 70대 경비원이 심정지 상태로 발견됐다. 경비원은 병원으로 옮겨져 치료받았으나 사흘 만인 14일 숨졌다.

구조대원과 주민 등 13명도 연기를 마시거나 어지럼증을 호소해 병원 치료를 받았다.

우울증 치료 전력이 있는 A씨는 경찰 조사에서 “죽고 싶어서 불을 냈다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

A씨는 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하면서 범행 이유를 묻는 취재진의 질문에 답하지 않았다. 다만 심사를 마치고 나오면서 피해자에게 할 말이 있느냐는 질문에는 “죄송합니다”라고 말했다.

경찰은 경비원이 숨짐에 따라 A씨의 혐의를 현주건조물방화치사로 변경할 방침이다.

광주 북구는 주민들의 대피를 돕다가 숨진 경비원의 의사자 지정을 추진하기 위해 관계 기관과 협의할 예정이다.

김유민 기자
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