“죽고 싶다”며 아파트에 불 지른 40대…70대 경비원 숨져

‘14명 사상’ 아파트 방화 40대, 영장실질심사 출석

극단적인 선택을 하려고 자신이 살던 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 체포된 A(40대)씨가 14일 오후 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어가고 있다. A씨는 지난 11일 오후 6시 33분 전남광주 북구 자신이 살던 아파트 가구에 불을 지른 혐의(현주건조물방화치사)를 받는다. 2026.11.14 연합뉴스

광주의 한 아파트에 불을 질러 주민들의 대피를 돕던 70대 경비원을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 40대 남성이 구속됐다.14일 광주 북부경찰서에 따르면 광주지방법원은 현주건조물방화치상 혐의를 받는 40대 A씨에 대해 도주 우려 등을 이유로 구속영장을 발부했다.A씨는 지난 11일 오후 6시 33분쯤 광주 북구 운암동의 한 21층짜리 아파트 6층 세대에서 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의를 받는다.불은 약 30분 만에 꺼졌지만, 주민들의 대피를 돕던 70대 경비원이 심정지 상태로 발견됐다. 경비원은 병원으로 옮겨져 치료받았으나 사흘 만인 14일 숨졌다.구조대원과 주민 등 13명도 연기를 마시거나 어지럼증을 호소해 병원 치료를 받았다.우울증 치료 전력이 있는 A씨는 경찰 조사에서 “죽고 싶어서 불을 냈다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.A씨는 이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하면서 범행 이유를 묻는 취재진의 질문에 답하지 않았다. 다만 심사를 마치고 나오면서 피해자에게 할 말이 있느냐는 질문에는 “죄송합니다”라고 말했다.경찰은 경비원이 숨짐에 따라 A씨의 혐의를 현주건조물방화치사로 변경할 방침이다.광주 북구는 주민들의 대피를 돕다가 숨진 경비원의 의사자 지정을 추진하기 위해 관계 기관과 협의할 예정이다.김유민 기자