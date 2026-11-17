“AI 안경 쓰고 공무원 시험”…충주맨 김선태 ‘반전 결과’ 나왔다 [이슈픽]

수능이 코앞으로 다가온 가운데 ‘충주맨’으로 이름을 알린 공무원 출신 유튜버 김선태가 인공지능(AI) 안경을 착용하고 공무원 시험 국어 문제를 실시간으로 푸는 콘텐츠를 공개해 화제다. ‘김선태 라이브’ 유튜브 캡처

수능이 코앞으로 다가온 가운데 ‘충주맨’으로 이름을 알린 공무원 출신 유튜버 김선태가 인공지능(AI) 안경을 착용하고 공무원 시험 국어 문제를 실시간으로 푸는 콘텐츠를 공개해 화제다. ‘김선태 라이브’ 유튜브 캡처

수능이 코앞으로 다가온 가운데 ‘충주맨’으로 이름을 알린 공무원 출신 유튜버 김선태가 인공지능(AI) 안경을 착용하고 공무원 시험 국어 문제를 실시간으로 푸는 콘텐츠를 공개해 화제다. ‘김선태 라이브’ 유튜브 캡처

‘초소형 카메라, 보이시나요?’

교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 2026.11.16 연합뉴스

손톱보다 작은 초소형 카메라

교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 2026.11.16 연합뉴스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 ‘충주맨’으로 이름을 알린 공무원 출신 유튜버 김선태가 인공지능(AI) 안경을 착용하고 공무원 시험 국어 문제를 실시간으로 푸는 콘텐츠를 공개해 화제다.김선태는 지난 16일 자신의 유튜브 채널에서 ‘충주냥이 실시간 문풀 방송’이라는 제목으로 라이브 방송을 진행했다.김선태는 셔츠에 나비넥타이를 착용한 채 등장해 “오해하시면 안 되는 게 제가 뭘 하려고 하는 게 아니고 유튜브 시상식에 갔다 왔다. 이해해 주시면 좋겠다”고 말했다. 이후 안경을 바꿔 쓰고 본격적인 문제 풀이를 시작했다.문제 풀이 과정에서 김선태는 카메라가 장착된 것으로 추정되는 나비넥타이를 화면에 비추는가 하면, 길이가 긴 지문을 안경이 한 번에 인식하지 못하는 듯 고개를 앞뒤로 움직이며 문제를 풀었다. 결국 답답한 듯 AI 안경을 벗고 평소 착용하던 안경으로 바꿔 쓰기도 했다.하지만 시험 결과는 20문제 중 5문제 정답으로, 100점 만점에 25점이었다. 김선태는 “제가 농담이 아니라 변명이 아니라 초반에 너무 오류가 있었다”고 해명에 나섰다.이후 김선태는 해당 콘텐츠를 준비한 이유를 설명했다. 그는 AI 안경을 들어 보이며 “이거 (AI 안경인지) 구분이 가나. 솔직히 봐도 모르지 않나. 여러분이 봐도 모르는데 감독관은 알겠나. 위험성을 경고하려고 하는 거다”라고 설명했다.이어 “일생일대 한 번 있는 시험인데 공정성이 중요하지 않나. 뿔테 안경을 쓴 사람들은 괜히 피해를 볼 수도 있다”며 “수능 시험을 미루고 말고는, 제가 전문가가 아니기 때문에 모르겠다. 다만 부정행위가 있을 수 있으니 그만큼 당국에서 철저하게 관리를 해야 될 것 같다”고 강조했다.그러면서 “수능을 앞두고 멘탈이 흔들릴 것 같은데 어떻게든 멘탈을 유지하는 게 중요하다”며 “부정행위를 하는 사람이 있더라도 내 등급에는 피해가 가지 않는다는 생각으로 준비했으면 좋겠다”고 전했다.2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 코앞으로 다가온 가운데, AI 안경 등 스마트 기기를 활용한 ‘AI 커닝’ 우려에 수험생과 학부모들의 불안이 커지며 수능을 연기하라는 목소리가 높아지고 있다.국어 일타 강사 유대종은 지난 16일 자신의 인스타그램을 통해 “저는 아이들에게 수능 시험을 분명히 공정한 시험이라고 가르쳐 왔다. 그리고 대한민국에서 수능 입시라는 제도는 가장 공정한 제도여야 한다”며 장문의 글을 올렸다.그는 “만약 모든 고사장에서 모든 아이들이 공정하게 시험을 볼 수 있는 확실한 대책이 마련되지 않는다면 수능은 연기되어야 한다”고 강하게 주장했다.수학 일타 강사 정승제 또한 자신의 인스타그램을 통해 “수능을 연기하면 수험생과 학부모, 대학별 입시 일정에 큰 혼란이 생긴다”고 운을 뗐다.정승제는 “하지만 한 문제 차이로 합격과 불합격이 갈리는 시험에서 부정행위에 대한 의심을 안고 시험을 보게 해서는 안 된다”고 강조했다.그러면서 “일 년 동안 고통스럽게 공부한 수험생들이 인정해줄 만한 대책은 마련한 후 시험을 치르게 해야 한다고 생각합니다”라고 호소했다.이와 관련해 한성숙 국무총리는 지난 16일 회의에서 수능에서 스마트안경·초소형 카메라·이어폰 등 AI 기술을 악용한 부정행위가 발생하지 않도록 정부의 모든 역량을 집중해 철저히 대비해야 한다고 강조했다.한 총리는 구체적으로 교육부에는 수험생들이 시험장에 모든 스마트기기를 반납하도록 하고 시험 중 스마트기기 소지 여부에 대해 철저하게 점검할 것을 지시했다.과학기술정보통신부에는 수능 시간 동안 모든 시험장에 대해 공공 와이파이(Wi-Fi)를 차단하는 방안에 대해 관계기관과 함께 적극 검토하도록 요청했다.하승연 기자