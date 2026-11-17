“안 줘도 상관없는 돈인데” 장항준, ‘왕사남 26억 보너스’ 배우·스태프와 나눴다

영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 12일 서울 중구 서울신문사 앞에서 1,200만 관객 돌파를 기념해 커피차 행사를 진행하고 있다. 2026.3.12 홍윤기 기자

‘왕과 사는 남자’ 쇼박스 제공

영화 ‘왕과 사는 남자’로 관객 1693만명을 끌어모은 장항준 감독이 수익 일부를 배우와 스태프들과 나눠 가진 것으로 전해졌다.지난 14일 SBS 예능 ‘거장항준’을 연출한 이동원 PD는 자신의 인스타그램에 “(장 감독이) 왕사남 인센티브로 26억원을 나눠드렸단다”라며 미담을 공개했다.이 PD에 따르면 장 감독과 제작을 맡은 장원석 대표, 임은정 대표는 각자 얻은 수익금을 모아 영화에 참여한 배우와 제작진에게 흥행 인센티브를 지급했다. 주연 배우들은 지급 대상에서 제외됐다.이 PD는 “그 금액이 자그마치 26억원”이라며 “각자의 역할과 비중 등을 고려해 수백 명의 동료들에게 골고루 나눠드렸다”고 전했다.그는 “영화 흥행은 로또 같은 일이다. 영화판에서는 하늘이 점지해주셔야 가능한 일이라고들 한다”며 “평생에 한 번 있을까 말까 한, 엄청난 행운(?)으로 벌어들인 큰돈을 그렇게 많은 배우, 스태프들과 전부 나누다니. 충격을 넘어 진심으로 큰 감동을 받았다”고 밝혔다.이어 “사실 영화가 얼마나 흥행하든, 제작사 입장에서는 약속된 보수만 지급하면 되는 일이다. 애초에 그렇게 계약했기 때문”이라며 “그런데도 굳이 약속하지도 않은 돈을, 누가 달라고 한 것도 아닌데 아낌없이 모두에게 나눠주었다”며 감격해했다.이 PD는 “알고 보니 이분들은 다른 영화가 흥행에 성공했을 때도 이번 ‘왕사남’의 경우처럼 모든 배우와 스태프들에게 약속에 없던 인센티브를 나눠주셨다고 한다”며 “다만 ‘좋은 미담은 절대 퍼지지 않는다’는 장항준 감독님의 입버릇처럼 이 모든 일이 그저 세상에 알려지지 않았을 뿐”이라고 적었다.그러면서 이 PD는 “어쩌면 ‘왕사남’의 흥행 비결은 바로 거기에 있는지도 모르겠다”며 “장 감독님과 대표님들께서는 함께 일한 동료들과 성공의 기쁨을 나누는 건 지극히 당연한 일이라고 하시지만, 사실 당연한 것을 당연히 ‘안 하는 것’으로 여기는 사람들이 더 많은 사회가 아니던가”라고 덧붙였다.한편 지난 2월 개봉한 ‘왕과 사는 남자’는 1693만명의 관객을 동원하며 올해 첫 1000만 영화 반열에 올랐다. 평단과 관객의 호평에 힘입어 입소문을 타고 장기 흥행에 성공했으며, 역대 박스오피스 2위를 차지하는 기염을 토하기도 했다. 1위는 영화 ‘명량’이다.김민지 기자