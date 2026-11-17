치매 부모와 살던 아들 숨진 채 발견…실종 모친은 모텔서 발견

경찰 자료 이미지. 서울신문DB

치매를 앓는 부모와 함께 살던 40대 남성이 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.17일 경찰 등에 따르면 전날 오후 5시 30분쯤 파주시 아동동의 한 아파트 경비실로부터 ‘집에 들어가지 못하는 80대 남성 A씨를 보호하고 있다’는 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 주거지를 확인하고 귀가를 도우려 했으나 현관문 비밀번호를 알 수 없었고, 협조 요청을 받은 소방대원들이 베란다를 통해 A씨의 집 안으로 들어갔다.집 내부에서는 A씨의 아들 40대 남성 B씨가 숨진 채 발견됐다. 발견 당시 시신은 부패가 진행된 상태였다.B씨는 치매를 앓는 A씨와 70대 어머니 C씨와 함께 거주해온 것으로 전해졌다. 현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.다만 어머니 C씨는 당시 집에 없었으며 연락도 닿지 않아 경찰이 행방을 추적했다. 지인 등을 통해 C씨가 최근 병원 진료를 받은 사실을 확인한 경찰은 택시 이동 경로 등을 추적해 이날 오전 7시 55분쯤 한 모텔에서 홀로 머물던 C씨를 발견했다.C씨는 경찰에 “혼자 있고 싶었다”고 말하는 등 횡설수설한 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “국립과학수사연구원에 B씨의 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인하고, 범죄 관련성 등 모든 가능성을 열어두고 사망 경위를 조사할 방침”이라고 밝혔다.윤예림 기자