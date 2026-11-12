“친구야, 내가 제일 날씬해야 하니까 결혼식까지 54㎏ 찌워와” 부탁한 신부 [사연잇슈]

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

결혼식에 쓰이는 신부 왕관. 기사 본문과는 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

결혼식·신부 자료 이미지. 아이클릭아트

결혼식에서 자신이 가장 날씬해 보이도록 가장 친한 친구에게 체중을 54㎏이나 늘리라고 요구한 예비 신부의 사연이 전해져 논란이 일고 있다.최근 미 뉴욕포스트에 따르면 재키는 최근 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 예비 신부 친구로부터 황당한 요구를 받았다는 영상을 올렸다. 해당 영상은 조회수 10만회를 넘기며 화제를 모았다.재키는 영상에서 “세상에서 결혼을 앞둔 여성만큼 무서운 존재는 없다”며 “영화에서나 보던 ‘브라이드질라’(bridezilla·결혼 준비 과정에서 지나치게 까다롭고 이기적으로 행동하는 신부)가 실제로 존재할 줄은 몰랐다”고 토로했다.재키의 설명에 따르면 친구 니키는 저녁 식사 자리에 그를 불러 12월 결혼식에서 들러리를 맡아 달라고 부탁했다. 처음에는 별다른 문제가 없는 듯했지만, 이후 니키가 내놓은 요구는 상상을 초월했다.니키는 재키에게 여드름이 보기 흉하다며 일주일에 두 차례 피부 관리를 받으라고 요구했다. 결혼식 사진에서 재키의 피부를 보정하는 데 추가 비용을 쓰고 싶지 않다는 이유에서였다. 들러리 의상 비용도 재키가 직접 부담하라고 했다.하지만 가장 황당한 요구는 따로 있었다. 니키는 재키에게 결혼식 전까지 몸무게를 120파운드(약 54㎏) 늘리라고 요구했다. 자신의 결혼식에서 가장 날씬한 사람으로 보이고 싶다는 이유였다.재키는 니키가 “네가 내 결혼식에서 나보다 돋보이는 건 싫다. 그날 가장 날씬한 여자는 내가 돼야 한다”고 말했다고 전했다.재키에 따르면 니키의 당시 몸무게는 약 90파운드(약 41㎏)에 불과했다. 재키가 오히려 니키에게 살을 빼는 게 어떻겠느냐고 제안하자 니키는 눈물을 터뜨리며 결혼식을 망치려 한다고 비난했다.요구는 여기서 그치지 않았다. 니키는 단체 사진에서 자신이 가장 키가 커 보일 수 있도록 재키에게 무대 위에서 허리를 숙이고 있으라고 요구했다고 한다. 재키가 이를 거부하자 니키는 그의 얼굴에 스파게티 접시를 던졌다.이어 재키를 향해 ‘남자친구도 없는 패배자’라고 모욕하며 자신의 결혼식을 질투하는 것이라고 비난했다. 결국 재키는 두 사람의 식사비를 모두 계산한 뒤 자리를 떠났다. 재키는 “다시는 결혼식에 가지 않겠다”고 말했다.영상을 접한 누리꾼들은 황당하다는 반응을 보였다. 누리꾼들은 “저런 부탁을 하는 신부는 처음 본다”, “그런 친구를 어디서 만난 거냐”, “말도 안 되는 요구” 등의 반응을 보였다.하승연 기자