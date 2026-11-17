韓국대 “콘돔 어디 있어?” 올림픽 갔다가 ‘실망’…선수촌서 벌어지는 은밀한 사생활 [돋보기]

펜싱 국가대표 오상욱이 올림픽 선수촌의 이색적인 콘돔 문화를 언급했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

펜싱 국가대표 오상욱이 올림픽 선수촌의 이색적인 콘돔 문화를 언급했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

펜싱 국가대표 오상욱이 올림픽 선수촌의 이색적인 콘돔 문화를 언급했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’

파리올림픽 참가 선수들에게 제공되는 선물꾸러미 ‘웰컴팩’ 속 콘돔. 사라 더글러스 틱톡 캡처

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 선수촌에 배포한 콘돔 1만개가 모두 소진돼 재입고가 진행 중이라고 주최 측이 밝혔다. 사진은 스페인 피겨스케이팅 아이스댄스 국가대표 올리비아 스마트가 선수촌에 비치된 콘돔 박스를 보여주는 모습. 올리비아 스마트 틱톡 캡처

펜싱 국가대표 오상욱이 올림픽 선수촌의 이색적인 콘돔 문화를 언급했다.16일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 “오상욱·도경동·박상원·황희근, 펜싱 레전드 ‘뉴 어펜져스’ 술자리 최초 공개”라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 신동엽은 “그건 진짜야? 베이징 올림픽 때였나, 선수들 묵는 곳에 콘돔이 어마어마하게 (비치됐다던데)”라고 궁금해했다.이에 오상욱은 “2024년 파리올림픽 때는 없었다. 그 기사가 아마 제 기억으로는 2016년 리우 올림픽이었던 거 같다”며 “가면 콘돔 이런 거를 엄청 나눠준다고 했는데, 그다음이 도쿄올림픽이었다”고 말했다.이어 “그런데 코로나 때문에 무관중에 (선수들과 교류도) 막혀 있었다”면서 “2024년 파리 올림픽에서는 그런 게 전혀 없었다”고 말했다.이를 들은 신동엽은 “그래서 그렇게 속상했던 거냐”라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.이에 도경동은 “상원이가 엄청 서운해했다. ‘왜 없어?’라고 물어봤다”라고 말했고, 오상욱은 “처음 가면 충분히 궁금해할 거 같긴 하다. ‘콘돔 어디 있어?’ 이런 생각이 들 거 같다”고 이해했다.박상원은 “보기만이라도 하자는 의미였다”라면서 “(기념품으로) 몇 개 갖고 올 수도 있지 않느냐”고 덧붙였다.전 세계 화합의 장 ‘올림픽’에서 빼놓을 수 없는 기념품 중 하나는 바로 ‘콘돔’이다. 국제올림픽위원회(IOC)는 선수들이 성관계를 가질 때 성병에 감염되는 것을 방지하기 위해 콘돔을 무료로 제공하고 있다.올림픽 참가 선수단 등에 콘돔을 제공하는 관행은 1988년 서울올림픽에서 후천성면역결핍증(AIDS) 예방 등을 목적으로 시작됐다.서울올림픽 당시 무료로 나눠줬던 콘돔 개수는 8500개였지만 2008년 베이징하계올림픽에선 10만개로 늘었다. 2012년 런던올림픽에선 15만개, 2016년 리우데자네이루올림픽에선 올림픽 역대 최다인 45만개의 콘돔이 배포됐다. 배포되는 콘돔은 남성용에 국한되지 않는다. 2016년 리우올림픽 조직위는 10만개의 여성용 콘돔도 준비했다.코로나19 확산으로 1년 연기 후 개최됐던 2020 도쿄올림픽에서는 15만개의 콘돔을 나눠줬다. 당시 도쿄올림픽조직위는 코로나19 확산 방지를 위해 콘돔을 선수촌에서 사용하지 말아 달라고 당부하면서 집으로 가져가는 건 가능하다고 밝히기도 했다. 콘돔은 대회 기간 안전한 성생활을 위한 용도도 있지만, 대회가 끝난 후 집으로 가져가 지인들에게 나눠주라는 선물용의 의미도 담고 있다.2024 파리 올림픽에서는 남성용 콘돔 20만개, 여성용 콘돔 2만개 등이 제공됐으며 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수촌에는 1만개가량의 콘돔이 배포된 것으로 알려졌다.실제로 올림픽에 참가했던 많은 선수들은 올림픽 기간 동안 선수촌에서 벌어지는 은밀한 사생활을 공개적으로 언급한 바 있다.미국의 전 수영 선수 서머 샌더스는 “선수촌에서 일어나는 일은 선수촌에 남는다”고 말했고, 2008 베이징올림픽에 미국 유도 대표로 뛰었던 론다 로우지는 “올림픽 선수촌은 방탕 그 자체”라고 밝힌 바 있다. 2012 런던올림픽에서 금메달을 딴 미국의 전 축구 골키퍼 호프 솔로는 “선수촌은 젊고 혈기왕성한 남녀가 모이기 때문에 풀밭이나 건물 등 공공장소에서 사랑을 나누는 선수들을 자주 목격한다”고 말했다.그러나 일부 선수들은 선수촌 내 이야기가 과장됐다고 지적했다. 미국의 전 스피드 스케이팅 금메달리스트 보니 블레어는 “4번의 올림픽에 참가했지만 그렇게 많은 성관계가 일어난다고 느끼지 않았다”면서 “분명 어디선가 그런 일이 벌어지는 건 확실하지만, 그게 전부는 아니다”라고 강조했다.김민지 기자