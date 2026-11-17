70대 여성 시신과 성관계한 병원 경비원 영안실서 적발…엽기 행각에 美 발칵 [월드픽]

미국의 한 병원 영안실 냉동고에서 70대 여성의 시신과 성관계를 한 혐의로 기소된 병원 경비원이 최대 징역 15년형을 선고받을 위기에 놓였다. 사진은 랜들 버드(49). 마리코파 카운티 보안관 사무소

미국의 한 병원 영안실 냉동고에서 70대 여성의 시신과 성관계를 한 혐의로 기소된 병원 경비원이 최대 징역 15년형을 선고받을 위기에 놓였다.16일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 미국 애리조나주 배심원단은 지난주 랜들 버드(49)에게 사망한 사람과 성행위를 한 혐의에 대해 유죄 평결을 내렸다.버드는 2023년 11월 피닉스에 있는 배너대학병원 영안실 냉동고에서 동료들에게 적발됐다. 당시 그는 79세 여성의 시신 옆에 있었으며, 바지 지퍼가 열려 있는 상태였다.동료들은 오전 5시 30분쯤 출근했다가 평소와 달리 영안실 출입문이 잠겨 있지 않은 것을 발견했다. 이어 냉동고 문이 조금 열린 것을 보고 안을 확인하던 중 버드를 발견했다.버드는 동료들이 다가오자 황급히 여성의 시신을 가리려 했다. 동료들은 당시 버드의 제복이 흐트러져 있었고, 땀을 비 오듯 흘리며 몹시 불안해하는 모습이었다고 경찰에 진술했다.버드는 동료들에게 갑자기 건강 이상이 생겨 쓰러지는 과정에서 시신을 붙잡았다고 해명했다. 시신 가방이 찢어지고 지퍼가 망가진 것도 그 때문이라고 주장했다.그러나 동료들은 그의 해명을 믿지 않고 상급자에게 사건을 보고했다. 병원 경비원은 사망한 환자의 시신을 영안실로 옮겨 냉동고에 넣는 업무만 담당하며, 시신 가방을 열어서는 안 되는 것으로 알려졌다.수사 당국은 피해 여성과 버드의 신체에서 증거를 채취해 분석한 결과, 여성의 시신에서 버드의 DNA를 확인했다. 시신에서는 사후에 발생한 것으로 추정되는 갈비뼈 골절도 발견됐다.버드는 지난주 애리조나주 고등법원에서 사망한 사람과 성행위를 한 혐의 등 4건에 대해 유죄 평결을 받았다.선고 공판은 오는 12월 18일 열릴 예정이다. 각 혐의에 대해 징역 12~45개월이 선고될 수 있어, 형량이 합산될 경우 최대 15년의 징역형에 처할 수 있다.하승연 기자