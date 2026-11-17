韓총리 “수능 부정행위 끝까지 추적”…스마트기기 원천차단

국무회의 발언하는 한성숙 국무총리

한성숙 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.11.17 연합뉴스

정부가 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 수험생의 안경과 시계 등을 전수 점검하고 감독관을 추가 배치한다.한성숙 국무총리는 17일 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 최근 국가 자격시험에서 발생한 AI 악용 부정행위를 언급하며 “정부는 이러한 부정행위를 ‘사회악’으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 긴급 가동해 발본색원하겠다”고 밝혔다.정부는 수험생이 착용한 안경과 시계뿐 아니라 옷깃과 소매, 단추 등도 점검할 방침이다. 스마트기기는 전원을 끈 뒤 수거하고, 가방은 복도 등 시험실 밖에 별도로 보관하도록 한다.시험장 주변 와이파이 관리도 강화한다. 시험실 밖에 보관한 소지품에서 스마트기기가 작동하는지 수시로 확인하고, 감독관도 추가 배치해 부정행위 감시를 강화할 계획이다.한 총리는 “시험 중 부정행위는 물론 사전 모의에도 무관용 원칙을 적용하겠다”며 “의심 사례는 끝까지 추적해 시험 무효, 응시 자격 박탈, 고발과 수사 의뢰 등으로 엄정 대응하겠다”고 강조했다.이어 “구체적인 내용은 오늘 오후 브리핑을 통해 직접 말씀드리겠다”고 덧붙였다.김유민 기자