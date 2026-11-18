“고소득 男보다 주식 잘하는 男이 좋아요” 반전…日결혼시장 ‘이렇게’ 바뀌었다 [월드픽]

日청년들, 결혼 조건으로 ‘투자 능력’ 중시

52% “수입보다 자산 형성 능력이 중요”

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데이트 관련 이미지. 아이클릭아트 자료사진

결혼 자료 이미지. 아이클릭아트

일본 청년들 사이에서 투자와 자산 관리 능력이 연애와 결혼 상대를 선택하는 새로운 기준으로 떠오르고 있다. 과거에는 키와 학력, 수입을 중시했다면 이제는 돈을 얼마나 버는지보다 어떻게 관리하고 불리는지를 중요하게 여기는 분위기다.지난 17일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 대형 결혼정보업체 IBJ가 지난 10~11월 결혼을 준비하는 남녀 2215명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답자의 52%는 결혼 상대를 선택할 때 ‘수입보다 자산 형성 능력이 중요하다’고 답했다. 직접 투자를 하고 있다는 응답도 76%로, 2022년 조사 당시 59%보다 크게 늘었다.도쿄에 거주하는 나카무라 쓰무기(22·가명)는 지난 5월 친구와 함께 도쿄의 한 투자 행사장을 찾았다. 그는 아르바이트로 번 돈을 종잣돈 삼아 주식에 투자하고 있다. 주변에서 쉽게 접할 수 있는 기업에만 투자하는 초보 수준을 벗어나, 시장의 투자 흐름을 살펴 개별 종목을 직접 골라 꾸준히 투자하고 있다고 한다.그런 그에게도 고민이 있다. 남자친구가 재테크에 전혀 관심이 없다는 것이다. 나카무라는 “남자친구가 자산 관리를 전혀 하지 않는다. 실망한 나머지 한때는 헤어질까 생각하기도 했다”고 털어놨다.이처럼 일본에서는 연애와 결혼 상대를 고를 때 투자 여부를 따지는 청년들이 늘고 있다. 시이나 마리 IBJ 관계자는 “연봉만 높으면 된다는 가치관은 옅어졌다”며 “최근에는 결혼 전부터 결혼 후의 자금 관리와 소비 방식 등을 미리 조율하는 커플이 많다”고 설명했다.과거 결혼 상대의 대표적인 조건으로 꼽혔던 이른바 ‘3고’(고신장·고학력·고소득)의 시대도 저물고 있다. 이제는 연애와 결혼 시장에서 투자 능력과 자산 관리 방식까지 중요한 기준으로 자리 잡고 있다는 분석이다.이 같은 변화의 배경에는 경제적 불안이 있다. 일본은 최근 임금이 오르고 있지만 물가 상승세가 좀처럼 꺾이지 않으면서 생활비 부담이 이어지고 있다. 미래에 대한 불안이 투자 참여를 늘리는 데 그치지 않고, 평생을 함께할 배우자에게도 적극적인 자산 관리 능력을 기대하는 분위기로 이어지고 있다는 것이다.투자를 계기로 연인과 돈에 대한 가치관을 맞춰가는 사례도 있다. 나고야시에 거주하는 20대 후반 직장인 야쓰산(가명)은 여자친구에게 1년 동안 적립식 투자 성과를 보여주며 소액투자 비과세 제도인 NISA 계좌 개설을 권유했다. 동거를 시작한 뒤 여자친구도 적립식 투자를 시작했다.그는 결혼 상대를 고를 때 투자 습관을 통해 드러나는 상대방의 가치관과 성향을 눈여겨본다. 야쓰산은 “얼마나 돈을 버는지보다 어떻게 쓰는지를 보면 그 사람의 성향을 알 수 있다”며 “결혼 생활을 생각하면 어디에 어떻게 돈을 쓸지에 대한 가치관이 서로 맞아야 한다”고 강조했다.실제로 젊은 층의 주식 투자 참여도 빠르게 늘고 있다. 일본 증권예탁결제기관인 증권보관대체기구에 따르면 올해 상반기 40세 미만 주주 수는 약 280만명으로, 10년 전 같은 기간보다 2.4배 증가했다.닛케이는 물가 상승, 미래 사회보장에 대한 불안 등이 맞물리면서 젊은 층의 투자 참여가 늘고 있다고 분석했다. 투자에 대한 관심이 단순히 경제적 불안을 해소하는 수단을 넘어 연애와 결혼 등 삶의 방식에도 영향을 미치고 있다는 것이다.하승연 기자