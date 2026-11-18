“비행기값 뽑고도 남네” 싸다고 막 샀다간…‘스시자로’ 열풍에 경고 나왔다 [이슈픽]

“비만치료제 반복 반입 땐 통관 보류 가능”

식약처, 마운자로 등 불법 재판매 단속 강화

국내에서는 가격이 상대적으로 저렴한 일본과 중국에서 비만약을 처방받겠다는 비만 환자들이 증가하는 추세다. 인공지능(AI)으로 생성한 이미지.

마운자로 2.5㎎과 5㎎. 한국릴리 제공

일본 도쿄에 위치한 한 클리닉은 한국인 마운자로 구매객을 잡기 위해 한국인 전용 웹사이트를 별도로 개설해 홍보에 나섰다. 해당 클리닉 웹사이트 캡처

해외에서 정식으로 처방·구매한 위고비와 마운자로 등 비만치료제의 국내 휴대 반입이 허용되면서 원정 구매 확산으로 이어질 수 있다는 우려가 나온 가운데, 식품의약품안전처는 “반복 반입은 자가 치료 목적에 부합하지 않는다”고 18일 밝혔다.식약처는 이날 “반입량이 6병 혹은 3개월 복용량이라는 기준치를 초과하거나 의약품을 반복 반입할 경우 관련 법령에 따라 통관이 보류될 수 있다”며 이같이 말했다.이어 “관세청은 출입국 빈도, 최근 검사 이력, 해외 결제 이력 등을 종합적으로 고려해 반복 반입 여부를 판단할 예정”이라며 “외국에서 가져온 의약품의 국내 재판매를 차단하기 위해 온라인 등에서 집중 단속을 진행하고, 불법행위를 인지하면 식약처 특별사법경찰(특사경) 등을 활용해 엄격한 처벌을 가할 예정”이라고 설명했다.해외에서 가져온 의약품은 부작용 등으로 피해가 발생해도 법적 보호가 어렵다는 점도 강조했다. 식약처는 “약사법상 국내에서 제조되거나 수입 허가를 받은 의약품만 피해 구제가 가능하다”며 “휴대 반입 의약품은 피해가 발생하더라도 법적 보호가 어려울 수 있으므로 필요한 경우에만 제한적으로 해외에서 처방·구매해야 한다”고 했다.그러면서 “해외에서 의약품을 처방받을 때는 보관 조건을 명확히 안내받아야 한다”고 덧붙였다.앞서 식약처와 관세청은 지난 12일부터 해외에서 정상적으로 구매한 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 등 자가 치료용 의약품을 ‘총 6병(6병을 초과하는 경우 의약품 용법상 3개월 복용량)’까지 개인 휴대 반입이 가능하도록 허용했다.이에 국내에서는 가격이 상대적으로 저렴한 일본과 중국에서 비만약을 처방받겠다는 비만 환자들이 증가하는 추세다. 마운자로 최저 용량(2.5㎎) 4주분은 국내에서 30만원 안팎이지만, 일본에서는 의료기관에 따라 10만원 안팎에서 처방받을 수 있다. 중국도 한국보다 훨씬 저렴한 것으로 알려졌다.항공료와 숙박료를 감안해도 해외에서 처방받는 가격이 국내 처방보다 낫다고 판단하는 것이다.한국 정부가 해외에서 처방받은 비만치료제를 가지고 들어올 수 있도록 허용하자 일본 의료기관들은 한국인 환자 유치에 적극 나서고 있다.일본 병원들은 한국어 홈페이지를 개설하고 소셜미디어(SNS)로 예약을 접수하고 있다. 이들은 한국어 진료와 비대면 진료는 물론 체류 중인 호텔로 약을 배송해준다는 점을 강점으로 내세운다.비만치료제를 저렴하게 처방받기 위해 일본행을 알아보는 한국인이 늘면서 현지 병원의 처방 가격을 비교해주는 사이트도 잇따라 등장하고 있다. 온라인에선 저렴하게 처방받을 수 있는 ‘성지’ 병원 목록도 공유된다.한국릴리는 한국 마운자로 가격이 일본보다 비싸다는 지적에 대해 “제품 가치와 안전성, 각국 시장 환경 등을 고려해 공급가를 결정한다”며 “환자 접근성을 높이기 위해 건강보험 등재에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.윤예림 기자