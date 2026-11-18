“수능 금지 복장까지 등장”…정부 ‘단추 스티커’ 대책에 쏟아진 조롱 [이슈픽]

단추마다 스티커·안경 전수검사에 온라인 풍자 확산

수험생·감독관 혼란 우려에 실효성 논란

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 정부가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 내놓은 대책이 온라인에서 풍자와 조롱을 받고 있다. X 캡처

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 정부가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 내놓은 대책이 온라인에서 풍자와 조롱을 받고 있다. X 캡처

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 정부가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 내놓은 대책이 온라인에서 풍자와 조롱을 받고 있다. X 캡처

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 정부가 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 내놓은 대책이 온라인에서 풍자와 조롱을 받고 있다.첨단기술을 악용한 부정행위를 막겠다는 취지에는 공감하면서도, 시험을 불과 이틀 앞두고 발표된 대책이 지나치게 아날로그적인 데다 실제 현장에서 제대로 시행될 수 있겠느냐는 의문이 제기되고 있다. 수험생과 학부모들의 불안에 더해 시험 감독을 맡은 학교와 교사들의 부담까지 커질 수 있다는 지적이다.18일 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 정부의 수능 부정행위 방지 대책을 풍자하는 게시물들이 잇따라 올라왔다.가장 큰 관심을 모은 것은 단추가 빼곡하게 달린 옷 사진이다. 재킷과 셔츠 앞부분에 크고 작은 단추가 수십 개씩 달린 옷에 ‘수능 날 입으면 연행되는 옷’, ‘수능 금지 복장’, ‘감독관들 보자마자 도망가는 의상’ 등의 문구를 붙인 게시물이다.정부가 초소형 카메라를 차단하기 위해 수험생들의 옷에 달린 모든 단추를 스티커로 가리겠다고 발표하자 이를 과장해 표현한 것이다.누리꾼들은 “저런 옷 입으면 검사하다가 1교시 끝나겠다”, “수능 감독관들 멘붕 오겠다”, “차라리 단추 있는 옷은 금지하고 앞치마를 입히는 게 빠르겠다”, “전국 수험생에게 찜질방 옷을 입히자” 등의 반응을 보였다.수험생들이 의도치 않게 부정행위 의심을 받거나 복장 때문에 추가 검사를 받는 상황이 생길 수 있다는 우려도 나왔다. 일부 시험장 학교에서는 단추에 붙일 스티커를 자체적으로 확보하고 있다는 이야기가 전해지면서 물품 준비를 둘러싼 혼란까지 빚어지고 있다. 교육청별로 스티커 지급 여부가 달라 학교가 직접 필요한 물량을 마련해야 하는 경우도 있는 것으로 알려졌다.현 상황을 반영한 또 다른 풍자물도 확산하고 있다.온라인 커뮤니티에는 ‘내년 3월 용산 전자상가’라는 제목의 AI 합성 이미지가 공유됐다. 사진에는 카메라 전문점과 컴퓨터 매장 앞에 ‘서울대 70명 합격 축하’, ‘서울대 48명·전 과목 1등급 배출’이라고 적힌 현수막이 걸려 있다.입시학원에서나 볼 법한 명문대 합격 실적 홍보물이 전자제품 판매점에 등장한 것이다. AI 부정행위가 만연해지면 학원에서 공부하는 대신 부정행위에 활용할 전자기기를 구입한 이들이 명문대에 합격하는 것 아니냐는 현실 비판을 담았다.논란의 중심에는 한성숙 국무총리가 지난 17일 발표한 대국민 담화가 있다. 한 총리는 2027학년도 수능에서 스마트 안경과 초소형 카메라 등 첨단 전자기기를 이용한 부정행위를 원천 차단하겠다며 시험장 관리·감독을 대폭 강화하겠다고 밝혔다.최근 세무사 시험에서 AI를 활용한 부정행위가 적발되면서 수능에서도 유사한 수법이 등장할 수 있다는 우려가 커진 데 따른 조치다.정부가 발표한 방안에 따르면 모든 수험생은 1교시 시작 전 안경을 책상 위에 내려놓아야 한다. 감독관은 스마트 안경 여부를 확인하고, 수험생이 소지한 물품도 예년보다 철저하게 점검한다.특히 옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙여 가리고, 초소형 카메라 등이 숨겨져 있는지를 확인하기 위해 양쪽 소매를 걷고 옷깃과 단추까지 살펴보기로 했다. 3교시 시작 전에는 휴대한 모든 물품을 다시 점검하며, 스마트 안경은 매 교시 착용 상태에서 확인한다.수험생들의 가방은 교실 안이 아닌 복도에 별도로 보관하도록 했다. 휴대전화를 제출하지 않고 소지한 수험생을 적발하기 위해 시험 시작 전 위급재난문자를 발송하는 방안도 포함됐다. 문자 수신에 따라 휴대전화가 울리거나 진동하면 미제출 기기를 확인할 수 있다는 취지다.그러나 첨단기기를 이용한 부정행위를 막기 위해 단추와 안경을 일일이 확인하는 방식이 과연 실효성이 있느냐는 비판이 나온다.수십만명의 수험생이 시험장에 입실한 뒤 제한된 시간 안에 안경과 소지품, 소매, 옷깃, 단추 등을 모두 검사해야 하는 만큼 시험 시작 전 현장 혼란이 커질 수 있다는 것이다. 단추가 많은 옷을 입은 수험생이나 복잡한 복장을 착용한 수험생이 검사 과정에서 불이익을 받는 것 아니냐는 우려도 있다.오세훈 서울시장도 정부의 대응을 비판했다. 그는 “사고가 난 뒤에야 땜질에 나섰다. 시험을 코앞에 두고 내놓은 대책이 수험생 옷 단추마다 스티커를 붙이겠다는 것”이라고 지적했다.교사와 감독관들에게 과도한 책임을 떠넘기는 것 아니냐는 문제 제기도 나온다. 첨단기기의 종류와 기능이 빠르게 발전하는 상황에서 육안 검사와 스티커 부착만으로 부정행위를 완전히 차단하기는 어렵다는 지적이다.교원단체에서는 감독 업무 부담과 책임 전가 문제를 지적했고, 부정행위자에 대한 응시 제한 기간을 늘리는 방안의 소급 적용 여부도 쟁점으로 떠올랐다.한 총리는 18일 열린 당정협의회에서도 부정행위 방지 대책을 철저히 이행하겠다는 방침을 재확인했다.이보희 기자