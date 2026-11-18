[서울데이터랩] 미국 증시, 동반 약세 마감…다우 1.64% 하락·VIX 13% 급등

17일(현지시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 다우존스산업평균지수는 전장보다 848.75포인트(1.64%) 내린 50,759.42에 거래를 마쳤고, S＆P 500 지수는 76.06포인트(1.03%) 하락한 7,340.53에 장을 끝냈다. 나스닥 종합지수도 181.38포인트(0.74%) 밀린 24,328.38을 기록했다.이날 시장은 개장 이후 전반적으로 약세 흐름을 이어갔다. 다우지수는 장중 51,463.53까지 올랐지만 이후 낙폭을 키우며 50,566.98까지 밀렸고, S＆P 500도 장중 7,288.34까지 하락했다. 나스닥 종합지수 역시 24,547.66에서 23,989.09까지 변동하는 등 장중 변동성이 컸다.세부 지수별로는 나스닥100이 195.37포인트(0.72%) 하락한 27,001.78에 마감했고, 다우운송지수는 312.64포인트(1.51%) 내린 20,337.03을 기록했다. 반면 필라델피아 반도체지수는 32.23포인트(0.34%) 상승한 9,642.88로 마감해 주요 지수 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 시장의 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 3.03포인트(13.23%) 급등한 25.94를 나타냈다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목들은 대체로 약세였다. TSMC ADR은 3.68% 하락했고, 일라이 릴리는 1.13%, JPMorgan Chase는 2.44%, 비자는 2.27%, 마스터카드는 2.42% 각각 내렸다. 유나이티드헬스 그룹은 5.42% 급락하며 낙폭이 두드러졌고, 오라클도 3.38% 하락했다. 반면 엑슨모빌은 0.21%, GE 에어로스페이스는 0.38% 상승하며 일부 방어적인 흐름을 보였다.나스닥 대형주 역시 혼조세를 나타냈지만 전반적으로는 하락 종목이 우세했다. 애플은 0.25%, 마이크로소프트는 2.27%, 엔비디아는 0.44%, 알파벳 클래스A는 1.24%, 메타는 1.20% 각각 하락했다. 반면 아마존은 0.05% 상승했고, 브로드컴은 2.46%, 테슬라는 0.10%, 시스코 시스템즈는 0.62% 올랐다.반도체 관련 종목은 개별 종목별 차별화가 두드러졌다. 브로드컴과 SK하이닉스 ADR은 각각 2.46%, 0.35% 상승했지만, TSMC ADR은 3.68% 하락했고 ASML 홀딩 ADR은 1.68%, 인텔은 0.54%, 어플라이드 머티어리얼즈는 0.29% 내렸다. 엔비디아와 AMD, 마이크론도 약세를 보였지만 필라델피아 반도체지수는 플러스로 마감했다.거래대금 상위권에서는 엔비디아가 528억 달러로 두드러졌고, AMD 240억 달러, 마이크론 214억 달러, 마이크로소프트 136억 달러, 애플 124억 달러 순으로 활발한 거래가 이뤄졌다. 뉴욕증시에서는 TSMC ADR 86억 7000만 달러, 일라이 릴리 34억 7000만 달러, 유나이티드헬스 그룹 31억 1000만 달러 등의 거래대금이 집계됐다.이날 미국 증시는 주요 지수 전반이 하락한 가운데 변동성 지수 급등과 업종별 차별화가 동시에 나타나며 투자심리가 위축된 모습을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자