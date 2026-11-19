“7월 강진 이어 또 흔들”…日 구마모토 규모 5.7, 추가 지진 경고

넉 달 만에 다시 강한 흔들림…진도 5 관측

日 기상청 “향후 일주일간 추가 지진 주의”

지난 7월 구마모토현 야쓰시로시의 한 주택이 강진으로 완전히 붕괴된 모습. 서울신문DB

일본 기상청 보도자료

지난 7월 규모 7.1의 강진이 발생했던 일본 규슈 구마모토현에서 약 넉 달 만에 규모 5.7의 지진이 발생했다.일본 기상청은 이번 지진이 7월 강진 이후 이어지고 있는 지진 활동의 일부라며 향후 일주일간 더 강한 흔들림이 발생할 가능성이 있다고 경고했다.19일 일본 기상청에 따르면 이날 오전 2시 22분쯤 규슈 서부 구마모토현 아마쿠사·아시키타 지역에서 규모 5.7의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 약 10㎞로 추정됐으며 쓰나미는 발생하지 않았다.이번 지진으로 구마모토현 미나마타시와 아시키타마치, 쓰나기마치, 구마무라, 아사기리마치 등 5개 지역에서 진도 5약의 흔들림이 관측됐다.일본 기상청의 진도 5약은 대부분의 사람이 공포를 느끼고 선반에 놓인 식기나 책 등이 떨어질 수 있는 수준이다. 진도는 지진 자체의 에너지를 나타내는 규모와 달리 특정 지역에서 실제로 관측된 흔들림의 정도를 의미한다.특히 이번 지진은 지난 7월 28일 발생한 규모 7.1의 강진과 연관된 것으로 확인됐다.당시 구마모토현에서는 일본 기상청 진도 계급상 최고 수준인 진도 7의 흔들림이 관측됐다. 이후 규모 6.1과 5.8의 지진이 잇따르는 등 활발한 지진 활동이 이어졌다.지진이 반복되는 배경에는 구마모토현을 가로지르는 활성단층인 히나구 단층대가 자리하고 있다.히나구 단층대는 2016년 구마모토 대지진 당시에도 주목받았던 단층이다. 당시에는 규모 6.5의 지진이 발생한 지 약 28시간 만에 규모 7.3의 더 큰 지진이 뒤따르면서 막대한 피해가 발생했다.지난 7월 강진 이후에도 일본 전문가들은 2016년 지진 당시 완전히 파괴되지 않았던 히나구 단층대의 일부 구간이 움직였을 가능성을 제기했다.당시 이리쿠라 다카지로 교토대 명예교수는 히나구 단층과 인접한 후타가와 단층이 서로 영향을 주는 구조라며 연쇄적인 단층 움직임에 대비해야 한다고 지적했다.다만 이번 지진이 새로운 단층 파괴로 발생했는지, 2016년과 같은 대규모 연쇄 지진으로 이어질지는 확인되지 않았다.일본 기상청은 향후 일주일 정도 최대 진도 5약 수준의 지진에 주의해야 한다고 당부했다. 특히 지진 발생 후 2~3일 동안 강한 흔들림이 나타날 가능성이 상대적으로 높다며 경계를 늦추지 말 것을 강조했다.또한 더 강한 지진이 발생할 가능성도 배제할 수 없으며, 흔들림이 심했던 지역에서는 낙석과 산사태 등 2차 피해에도 주의해야 한다고 밝혔다. 기상청은 해저에서 규모가 큰 지진이 발생할 경우 쓰나미 위험에도 대비할 필요가 있다고 덧붙였다.김유민 기자